Laitosten hajauttaminen ja monipuoliset energianlähteet ovat tärkeässä roolissa kaukolämpöjärjestelmän toiminnassa.

Aamulehti

Tampereen sähkölaitos on varautunut sydäntalven tuloon ja kiristyviin pakkasiin monella tavalla. Toimitusjohtaja Jussi Laitisen mukaan tämänhetkisen tiedon valossa lämpöä riittää hyvin kylminäkin pakkaspäivinä.

Sähkölaitos toimittaa kaukolämpöä Tampereen lisäksi myös Pirkkalaan ja Ylöjärvelle sekä osaan Kangasalaa.

Keskeinen tekijä lämmön riittämisessä on tuotannon hajauttaminen ja käytettävien polttoaineiden monipuolisuus. Yhden laitoksen vikaantuessa kaukolämpöä voidaan toimittaa verkostoon toisten laitosten alueelta.

Tampereella kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan yhteistuotantona Naistenlahden, Lielahden ja Tarastenjärven voimalaitoksissa.

Niiden lisäksi kaukolämpöä tuotetaan lämpökeskuksissa. Hervannassa ja Sarankulmassa keskuksia on kaksi. Hakametsässä yksi.

Hervannan keskuksista toisessa polttoaine on hake, toisessa öljy. Sarankulmassa on sekä pellettilaitos että öljylämpökeskus. Hakametsässä polttoaine on kaasu.

Jos jotain polttoainetta ei ole saatavilla tai se on kovin kallista, vaihtoehtona on kaasu tai öljy.

Myös kaukolämpöverkon rakenne on sellainen, että yhden laitoksen vikaantuessa, lämpöenergiaa alueelle pystytään siirtämään toisen laitoksen alueelta. Vastaavasti joku tietty osa verkosta voidaan eristää muusta verkosta saarekkeeksi. "Silloin paikallinen lämpökeskus tuottaa lämpöä juuri siihen saarekkeeseen korjauksen ajaksi.”

Laitisen mukaan laitosten vikatilanteisiin on varauduttu muun muassa varaosia ja -laitteita hankkimalla. Lisäksi kunnossapidon sekä verkon korjauksen päivystysvalmiutta on vahvistettu. ”Kovien pakkasten aikana voimme korottaa valmiustasoa entisestään.”

Sähkökattila helmikuussa

Pirkanmaan alueella toimii useita kaukolämpöä toimittavia yhtiöitä. Kangasalan lämpöä lukuun ottamatta Tampereen sähkölaitoksen kaukolämpöverkko ei ole niihin yhteydessä eli niiden alueelta ei kaukolämpöä Tampereelle saada.

Huoltovarmuutta kaukolämpöön saadaan lisää, kun Lielahden voimalan uusi sähkökattila otetaan käyttöön helmikuussa. Isokokoinen sähkökattila saapui Tampereelle joulukuun puolivälissä.

Laitisen mukaan kattilan rakennusprojekti Lielahdessa saadaan valmiiksi helmikuun alussa. Päätöstä kattilan kytkemisestä verkkoon ei ole vielä tehty.

”Tekninen valmius on silloin olemassa, mutta viimeisiä kytkentöjä ei tehdä kovilla pakkasilla eikä sähköpulan uhatessa. Ne tehdään, kun energiapuolella on rauhallisempaa.”

Mikä? Kaukolämpöä Pirkanmaalle Pirkanmaalla kaukolämpöä toimittavat eri kuntien alueelle muun muassa nämä yhtiöt: Tampereen sähkölaitos, Valkeakosken energia, Kangasalan lämpö, Lempäälän lämpö, Leppäkosken lämpö, Oriveden aluelämpö, Mäntän kaukolämpö ja vesihuolto, Sastamalan lämpö, Loimua.

Kestää kovia pakkasia

Tampereen sähkölaitoksen kaukolämpöjärjestelmä on mitoitettu ja suunniteltu toimimaan normaalisti jopa -29 asteen pakkasessa.

Talven 2021-2022 kylmin tuntilämpötila mitattiin Tampereella 8. joulukuuta 2021. Tuolloin pakkasta oli 19,6 astetta. Samalle päivälle osui myös kaukolämmön kulutushuippu (737 megawattia). Sähkölaitoksen huipputeho on noin 900 megawattia.

Jos pakkanen kiristyy miinus 30 asteen alapuolelle, on mahdollista, että kaukolämpöverkon perimmäisissä osissa vesi alkaa jäähtyä. Tämä ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä vaan vaatii useamman päivän huippukylmän jakson.

Huippupakkasten aikana tuotantoa on käytössä paljon. Se tarkoittaa sitä, että jos joku laitos vikaantuu, korjausten kanssa pitää kiirettä. Tällaisessa tilanteessa voi käydä niin, että kaukolämpöä ei riitä kaikille.

”Nämä ovat juuri niitä asioita, mitä varten olemme varautuneet ja suunnitelmia tehneet”, Laitinen sanoo. ”Meillä on myös suunnitelmien varasuunnitelmia.”