Kaupunki kielsi latujen tekemisen talkoilla tamperelaiselta urheiluseuralta – Kuka vastaa latujen turvallisuudesta?

Yleisön käyttöön tarkoitetut ladut ovat kuluttajapalvelua, jota koskee kuluttajaturvallisuuslaki.

Yleisölle osoitetut ladut kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain piiriin. Se tarkoittaa, että tekijä on vastuussa siitä, että latu on asianmukaisesti tehty. Kuvassa tehtiin yhdyslatua vuonna 2019 Tampereen ja Kangasalan välillä.

Aamulehti

Aamulehti sai lukijalta vinkin, jonka mukaan Ikurissa seura oli halunnut palvella luonnossa liikkujia ja ajanut ladut, kun lunta oli satanut sopivasti. Lukija kertoo kuulleensa, että tällainen talkootyö olisi kiellettyä.

Ikurin Vireen puheenjohtaja Timo Ahonen sanoo, että seura ajoi kaupungin pohjaamat ladut joulukuun 10. päivä alkaneena viikonloppuna ennen varsinaisen hiihtokauden alkua. Tuolloin hiihtäjiä oli liikkeellä paljon ja latujen tilalla hankea. ”Siksi ajoimme ladut”, Ahonen sanoo. Sen jälkeen kaupungilta oli otettu yhteyttä ja sanottu, että seura ei voi ajaa latuja, koska kaupunki vastaa latujen turvallisuudesta.

Ahonen sanoo, että ymmärtää kaupungin kannan vastuukysymyksissä, eikä seura ole sen jälkeen latuja ajanut.

Kaupungin tiedettävä, kuka ylläpitää

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen sanoo, että kysymys on siitä, että kaupunki vastaa latujen turvallisuudesta. Siksi sen on oltava tietoinen latujen kunnosta ja turvallisuudesta ja siitä, kuka kunnossapidon on tehnyt. ”Niin ei voi olla, että joku menee ilmoittamatta ajamaan kaupungin kunnossa pitämälle ladulle, koska vastuu on meillä.”

Heinonen sanoo, että jos seura ylläpitää kaupungin virallisia latuja, siitä on tehtävä sopimus. Esimerkiksi Terälahden ulkoilureittiä kunnostaa Terälahden seutu ry. Kaupungin virallisten latujen lisäksi on seurojen ja yhdistysten ylläpitämiä latuja, ja niiden turvallisuudesta vastaavat ylläpitäjät.

Yleinen latu on kuluttajapalvelua

Ylitarkastaja Jaakko Laitinen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kertoo, että kuluttajapalveluja koskee kuluttajaturvallisuuslaki. Sen mukaan palvelujen tarjoaja on vastuussa siitä, että palvelu on turvallinen käyttäjille.

Siten kuntalaisille esimerkiksi latuja tai pulkkamäkiä tekevä kunta on vastuussa siitä, että latu on turvallinen ja siellä on esimerkiksi riittävät opasteet.

Kuluttajalle tarjottavan palvelun raja ylittyy myös esimerkiksi silloin, jos yksityinen henkilö tai yhdistys tekee ladut, jotka on osoitettu yhteiseen käyttöön.

”Tarkoitus ei ole torpata mahdollisuutta hiihtoharrastukseen, vaan huolehtia että julkisessa käytössä olevat ladut ovat riittävän turvallisia, jotta loukkaantumisia ei satu.”

Laitinen sanoo, että asiat ovat hyvin, kun hiihtopaikka on tehty asianmukaisesti, latu on turvallinen, ja niiden kuntoa myös seurataan.

Myös käyttäjän toiminnalla on merkitystä: ”Käytetään latua turvallisesti, hiihdetään oikeaan suuntaan ja valitaan omille taidoille sopiva reitti ja niin edelleen”, Laitinen sanoo.