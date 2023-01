Hautajaisjärjestelyt kestävät yhä pidempään – vainajien säilytysajat venyneet jopa useisiin viikkoihin

Mitä pidempi väli kuoleman ja siunaustilaisuuden välillä on, sitä kauemmin vainajaa pitää säilyttää. Taysin vainajasäilytyksessä ruumiit odottavat hautajaisia entistä pidempään.

Aamulehti

Aika kuolemasta vainajan hautaamiseen on jonkin verran pidentynyt Tampereella. Tampereen seurakunnat pystyisivät kuitenkin järjestämään siunaustilaisuuksia useammin kuin niitä tällä hetkellä järjestetään.

”Suositus on, että hautajaiset järjestetään kahden kolmen viikon sisällä kuolemasta. Ideaali olisi kaksi viikkoa, mutta nyt saattaa mennä neljäkin viikkoa. Joskus jopa pidempään. Se on jo vähän liikaa”, Tampereen ev. lut. seurakuntien vs. hautaustoimen päällikkö Juha Katajamäki sanoo.

Tampereella on seitsemän hautausmaata. Niihin haudataan 1 800–1 900 vainajaa vuodessa. Hautausmaista suosituin on Kalevankankaan hautausmaa. Sinne haudattiin viime vuonna 45 prosenttia tamperelaisista vainajista.

Mitä? Tampereen hautausmaat Tampereella on seitsemän hautausmaata. Kolme suurinta hautausmaata ovat Kalevankangas, Lamminpää ja Vatiala. Messukylässä hautausmaita on kaksi: Messukylän hautausmaa ja Keskinen hautausmaa. Lisäksi Aitolahden hautausmaa ja Teiskon hautausmaa. Suosituin hautausmaa on Kalevankangas. Sinne haudataan lähes joka toinen tamperelainen vainaja. Hautaamiseen liittyvissä asioissa yhteyttä voi ottaa Tampereen seurakuntien hautauspalveluihin. Osoite: Näsilinnankatu 26, katutaso. Hautauspalveluiden puhelinnumero: 03 2190 702. Arkisin klo 9-15.

”Kalevankankaalla kalenteri on usein aika täynnä, mutta muilla hautausmailla enemmänkin voitaisiin järjestää. Hautaustoimen puolesta tähän ei ole mitään estettä”, Katajamäki sanoo.

Katajamäellä ei ole tilastoja kuoleman ja hautajaisten välisen ajan kestoon liittyvistä muutoksista Tampereella, mutta hänen tuntumansa on, että jonkin verran aika on pidentynyt.

Vainajia konteissa

Kuoleman ja hautajaispäivän välin venyminen näkyy myös Taysin vainajasäilytyksessä. Mitä pidempään siunaustilaisuuden järjestäminen kestää, sitä kauemmin vainajaa on säilytettävä.

Myös hautausmaiden kappeleissa on kylmäsäilytystiloja vainajille. Niitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu pitkäaikaiseen säilytykseen.

Aamulehti kertoi torstaina, että Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) vainajien säilytyksessä on välillä niin paljon vainajia, että osaa vainajista joudutaan ajoittain säilyttämään konteissa.

Keskeinen tekijä vainajasäilytyksen ruuhkautumiseen on, että säilytysajat ovat pidentyneet. Aikaisemmin keskimääräinen säilytysaika oli 12–13 vuorokautta. Nyt se on 2–3 päivää pidempi.

Säilytysaikojen pidentymisen taustalla on monta tekijää. Yksi on, kuinka paljon seurakunnat järjestävät siunaustilaisuuksia ja miten vainajan omaiset edistävät siunaustilaisuuksien järjestämistä.

”Henkilökohtainen näkemykseni on, että on myös vainajan arvon kunnioittamista, jos siunaustilaisuuksiin ja hautajaisiin liittyvät asiat saadaan hoidettua kohtuullisessa ajassa”, Katajamäki sanoo.

Katajamäen mukaan siunaustilaisuuksien järjestämistä rajoittaa muun muassa normaalin siunauspäivän osuminen arkipyhän kohdalle. Silloin siunaustilaisuuksia ei järjestetä. Tämä on tyypillistä muun muassa joulun tienoilla. Esimerkiksi tällä viikolla loppiainen osuu perjantaille.

Rajoittava tekijä voi olla myös papin ja kanttorin paikalle saaminen. ”Yleensä siunauspäiville on varattu pappi ja kanttori. Välillä omaiset toivovat paikalle tiettyä pappia tai kanttoria.”

Kuolemantapauksen kohdattuaan omaiset voivat ottaa yhteyttä Tampereen seurakuntien hautauspalveluun. Sieltä saa neuvoja ja apua siunaustilaisuuden ja hautajaisiin liittyvien asioiden järjestämisessä.

Yhteyttä tulee ottaa myös hautaustoimistoon. Sitä kautta järjestyvät muun muassa arkku ja vainajan kuljetukset. Asiakkaan niin halutessa hautaustoimistot hoitavat asioinnin myös seurakuntiin.