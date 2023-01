Vainajia joudutaan säilyttämään Taysissa jopa konteissa – Kuolleita on niin paljon ympäri vuoden, että säilytystorneja ei ole pystytty desinfioimaan pariin vuoteen

Kuolleita säilytetään Taysissa hissin tapaan toimivissa vainajatorneissa. Torneja on käytössä kaksi, mutta kolmas tarvitaan. Valmistelutyö sen hankkimiseksi on alkanut keväällä 2022.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) vainajien säilytyksen kapasiteetin rajat ovat tulossa vastaan. Tilanne on aiheuttanut ajoittain ruuhkautumista vainajien säilytyksessä, ja vainajia on joskus säilytettävä konteissa.

”Kontteihin on valitettavasti jouduttu välillä turvautumaan”, Taysin vs. toimialuejohtaja Ville Jalkanen sanoo. ”Tälläkin hetkellä yksi kontti on käytössä Taysin kampusalueella.”

Vainajia säilytetään Taysissa vuonna 2013 käyttöön otetussa O-rakennuksessa. Tiloissa on kaksi hissiperiaatteella toimivaa vainajatornia. Kummassakin tornissa on paikka 55 vainajalle. Lisäksi tiloissa on 24 perinteistä lokeropaikkaa. Yhteensä säilytyspaikkoja on 134.

”Torneissa on ajoittain kohtuullisen täyttä.”

Viikonloppuihin ja niihin liittyviin arkipyhiin varaudutaan vapaita paikkoja lisäämällä. Jalkasen mukaan tavoite on, että torneissa olisi aina vapaana kymmenkunta paikkaa. ”Pääsääntöisesti näin on pystytty toimimaan, mutta ajoittain torneissa on kohtuullisen täyttä. Pyrimme säilyttämään kaikki vainajat arvokkaasti ja kunnioittavasti. Siitä pidetään ilman muuta kiinni.”

Mikä? Vainajan noutaminen Vainajia säilytetään Taysin keskussairaalassa kahdessa tornimaisessa säilytystilassa. Kumpaankin torniin mahtuu 55 vainajaa. Taysin keskusairaalassa kuolleet vainajat siirretään säilytystiloihin pian kuoleman jälkeen. Myös muualla kuin sairaalassa kuolleet henkilöt, joille tehdään kuolemansyyn selvitys ruumiinavauksen avulla, kuljetetaan Tays Keskussairaalan säilytystiloihin. Vainajan noudon järjestäminen vainajasäilytyksestä on läheisten tehtävä. Läheisten tulee kuoleman tapahduttua olla mahdollisimman nopeasti yhteydessä hautaustoimistoon, joka auttaa vainajannoutoon liittyvissä käytännön järjestelyissä. Lisätietoa ja ohjeita noutoon liittyvistä asioista saa soittamalla vainajasäilytykseen arkipäivisin klo 10-15. Numero on 03 311 75752. Lähde: Tays

Säilytetään pitempään

Jalkanen korostaa, että ongelman taustalla ei ole vainajien poikkeuksellisen suuri määrä. ”Missään tapauksessa kysymys ei ole koronaan tai muihin hengitystieinfektioihin liittyvästä ylikuolleisuudesta. Ihmiset kuolevat samoihin asioihin kuin ennenkin.”

Jalkasen mukaan tämänhetkisen tilanpuutteen taustalla on monta tekijää. Yksi on pitkät pyhät, mikä on vaikuttanut säilytyksessä olevien vainajien poistumaan. Myös se on vaikuttanut, että Vatialan hautausmaan krematorio on ollut huollossa. Myös sillä on merkitystä, miten omaiset edistävät asioita ja miten seurakunnat järjestävät siunaustilaisuuksia.

Vainajat sijoitetaan torniin syöttöluukun kautta. Kuvassa tehdään viimeistelytöitä toukokuussa 2013 ennen tornien käyttöönottoa.

Keskeisin tekijä säilytyksen ruuhkautumiseen on, että säilytysajat ovat pidentyneet. Aikaisemmin keskimääräinen säilytysaika oli 12–13 vuorokautta. Nyt se on 2–3 päivää pitempi.

”Vuoden aikana säilytyksessä on noin 2 500 vainajaa. Säilytysaikojen pidentymisen myötä tornien käyttöaste on ollut korkeampi. Jo pari päivää pitemmät säilytysajat tekevät muutoksen.”

Pitempi säilytysaika on johtanut muun muassa siihen, että torneja ei ole pystytty desinfioimaan vuosittain.

”Aikaisemmin kesäaikaan oli sen verran hiljaisempaa, että kaikki säilytyksessä olevat vainajat on voitu siirtää yhteen torniin, ja toinen torni on desinfioitu. Nyt tätä ei ole pystytty tekemään pariin vuoteen.”

Tarvitaan kolmas torni

Taysiin säilytettäväksi tulevat vainajat ovat pääosin Pirkanmaalta. Taysin keskussairaalan lisäksi vainajia säilytetään muun muassa Taysin Hatanpään ja Valkeakosken sairaaloissa.

Säilytykseen tulee jonkin verran vainajia myös oman alueen ulkopuolelta, sillä Taysissa tehdään myös oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia.

Jalkasen mukaan vainajien säilytyksen kapasiteetin rajojen vastaan tulemiseen on reagoitu. Suunnitelmissa on rakentaa O-taloon kolmas vainajatorni. Valmistelutyö on aloitettu jo keväällä 2022. Varaus torniin on tehty ja investointiesitys on tekeillä.

”Säilytyskapasiteetin lisääminen vie aikansa. Toivon asian ratkeavan vuoden 2024 aikana. Jos säilytysajat saadaan pari päivää lyhyemmäksi, ongelmaa ei olisi.”