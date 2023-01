Innokkaimmat ryntäsivät heti Tampereen Tohlopille luistelemaan: ”Oli tosi ihanaa”

Tampereellakin päästään nyt retkiluistelun makuun, kun ensimmäinen rata on saatu auki. Suosittu rata Tohloppi-järvellä houkutteli heti maanantaina ja tiistaina kävijöitä.

Tohloppi-järveä peitti tiistaina alkuiltapäivästä reilu lumikerros, mutta sellainen ei tosiluistelijoita hidasta. Jäällä viiletti kello 13 aikaan useampi luistinpari, ja lumeen piirtyneistä jäljistä päätellen ne eivät olleet edes päivän ensimmäiset.

Ulla Kannisto, Kristiina Jalonen ja Jesse Wäljas luistelivat kokonaisen komean kierroksen. ”Oli tosi ihanaa luistella. Ajattelimme tulla jo huomenna uudestaan", Kannisto ja Jalonen kertovat.

Uutinen retkiluisteluradan avaamisesta oli houkutellut runsaslukuisen joukon luistelun ystäviä Tohloppi-järvelle jo edellispäivänä. "Iltaa myöten otsalamppujen kanssa oli porukkaa menossa. Tänään ovat aamusta lähtien soittaneet, koska lähdetään auraamaan”, kertoo Tuukka Tuominen. Hän oli tiistaina iltapäivällä lähdössä auraamaan rataa aamun runsaiden lumisateiden jäljiltä.

Rata on tänä vuonna noin sata metriä pidempi kuin viime vuonna eli 3,2 kilometriä. Lenkki kiertää hieman aiempaa enemmän Tohloppi-järven reunoja pitkin. ”Hiukan voi radassa olla mutkia enemmän, mutta ne ovat loivia ja hyvin luisteltavia.”

Tuukka Tuominen kertoi auranneensa rataa viime vuonna 1 300 kilometriä, mikä tarkoittaa 419 kierrosta. Yksi aurauskerta vaatii 15 kierrosta.

Tuomisen mukaan jäälle uskaltaa kyllä mennä, vaikka se on vielä osin kohvaa. Jään paksuus on radan alueella 17–20 senttimetriä. Vielä maanantaina Tuominen kiersi rataa potkukelkalla, mutta lähti tiistaina jäälle mönkijällä. Se painaa 450 kiloa ja mies 90 kiloa. ”On se pieni jännitys aina, kun ensimmäistä kertaa lähtee ajamaan. Kaikki on aina mahdollista.”

Nyt rata on aurattu, mutta ei vielä höylätty. Höylän Tuominen ottaa esiin, jos viikonlopulle ennustetut reilut pakkaset toteutuvat. ”Meidän jäähöylä Soikkeli on äärimmäisen hyvä vehje. Sen jäljiltä jää vastaa jäähalliolosuhteita.”

Tiistainakin jää kelpasi luistelijoille. Radan lähistöllä asuva Jouni Karppinen oli tyytyväinen, kun radalla ei ollut isoja koloja. ”Hyvältä vaikuttaa.”

Sää ratkaisee

Rata on tyypillisesti saatu auki juuri vuodenvaihteessa. Viime talvi oli poikkeus, kun jäälle päästiin jo marraskuussa. Tänä talvena Tuominen elätteli toiveita radan avaamisesta joulukuun alussa, mutta runsas lumentulo sotki suunnitelmat. Jatkossa radan kunnossapidon näkökulmasta paras sää olisi kunnon talvisää ilman vesisateita. ”Lumen ja pakkasen kanssa pärjäämme, kunhan ei vettä tule. Se on meille myrkkyä.”

Suosittu soihtuluistelutapahtuma on suunnitelmissa tällekin talvelle. Tuominen arvioi, että sen ajankohta osuu tammi–helmikuun vaihteeseen, mutta sää ratkaisee.

Jouni Karppisella on polvivamma, ja siksi retkiluistelu sopii kuntoilumuotona hänelle. ”Toinen hyvä puoli on, että ei tarvitse voidella. Olen laiska voitelemaan.”

Aiempien vuosien tapaan rannan välinevuokraamo ja kahvila ovat auki viikonloppuisin säävarauksella. Välinevuokraamoa varten rantaan on tuotu aiempia vuosia isompi kontti ja vuokrattavien välineiden määrää on kasvatettu. Vuokraamon Tuominen pitää todennäköisesti auki jo ensi viikonloppuna, mutta kahvilan avaaminen on epävarmaa. ”Jos on 20 astetta pakkasta ja tuulee neljä metriä sekunnissa, en viitsi tulla palelluttamaan sormia makkaraa kääntäessä.”

Mikä Tohlopin retkiluistelurata Rata on noin 3,2 kilometriä pitkä ja 13 metriä leveä. Telttakahvio on auki säävarauksella luistelukauden ajan viikonloppuisin klo 12–15 ja vuokraamo kello 11–16, tilauksesta ryhmille muinakin aikoina. Radan kunnosta ja muutoksista tiedotetaan Tohlopin retkiluisteluradan Facebook-sivulla ja Instagramissa.

Tuukka Tuomisella oli tiistaina yllään kelluntapuku ja mukana naskalit pahimman varalta.

Umpihangessakin voi luistella, kun alla on riittävän hyvä jää.

Kyltti kertoo ohjeet luistelijoille.