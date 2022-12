Tamperelainen palkittu poliisikoira Xy jäi eläkkeelle uudenvuodenaattona

Xy-poliisikoiraa on tarvittu urallaan huumetehtäviin, kadonneiden etsintään ja rauhoitteluun tilanteissa, joissa koira on ollut valmiudessa voimankäyttöön.

Aamulehti

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tamperelainen poliisikoira Xy eli Harmaahurstin Irwin teki viimeisen työvuoronsa perjantain ja lauantain välisenä yönä 30.–31. joulukuuta. Xy on urallaan voittanut huumekoirien SM-mestaruuden.

”Xy palveli täyden ajan ja eläköityy nyt hieman yli kymmenenvuotiaana. Eläkkeellä luvassa hitaita aamuja ja pitkiä päiväunia. Xy jää viettämään eläkepäiviä ohjaajansa kotiin”, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi Facebook-sivuillaan perjantaina.

Päivityksessä poliisilaitos raportoi Xy:n pohtivan, meneekö sen ohjaajalla roska silmään, kun poliisilaitokselta lähdetään viimeistä kertaa.

Aamulehti tapasi Xyn vuonna 2020 ja haastatteli sen ohjaajaa Matti Tikkasta. Tikkanen kertoi Xyn olleen pentuna villi, mutta vartuttuaan se muuttui tasaiseksi. Xy on belgianpaimenkoira malinois. Rotumääritelmiin kuuluvat älykkyys, oppivaisuus ja erinomainen toimintavalmius. Rotua pidetään myös malttamattomana, jopa kiihkeänä.

Xy loukkaantui kerran partiotehtävässä niin, että sille jäi lihasvaivaa toiseen kylkeen. Xy-koiraa on tarvittu urallaan paitsi huumetehtäviin, myös kadonneiden etsintään ja tilanteissa, joissa koira on ollut valmiudessa voimankäyttöön. Tällaisissa tilanteissa koiran läsnäolo on usein estänyt tilanteen etenemisen huonommaksi.

Koiran hajuaisti on aina tiedetty laboratorioanalyysejä paremmaksi.

Xyn isä on televisiosarjoista Lainvalvojat, Poliisit ja 112 tutuksi tullut Harmaahurstin Galle, tuttavallisemmin Sauli Antero.