Tampereella todettu herkästi tarttuvaa lintuvirusta keskustan puluissa – Toimi näin, jos kohtaat kuolleen linnun

Tampereen keskustasta joulukuun puolivälissä kuolleena löydetyistä neljästä kesykyyhkystä eli pulusta on todettu lintujen ortoavulavirus 1, kertoo Ruokavirasto perjantaina.

Ruokaviraston mukaan Tampereen keskustassa on joulukuun lopun aikana havaittu useita kuolleita puluja, ja myös havaintoja sairaista puluista on ilmoitettu alueen virkaeläinlääkäreille. Tutkimuksiin lähetetyissä puluissa todettu virus on virulenttia eli voimakkaasti tautia aiheuttavaa virustyyppiä.

Samaa virusta todettiin joulukuun alkupuolella kesykyyhkyssä Lempäälässä. Myös syyskuussa 2022 todettiin viruksen aiheuttamaa kesykyyhkyjen kuolleisuutta, Ruokavirasto kertoo.

Virus aiheuttaa siipikarjassa Newcastlen tautia, joka on vakava eläintauti. Oireina voi olla lentokyvyttömyyttä, apaattisuutta ja hermostollisia oireita, kuten esimerkiksi kävely pää vinossa sekä lintujen kuolemia.

Ihmiselle virus voi aiheuttaa silmän sidekalvon tulehdusta, mutta tartunnat ovat Ruokaviraston mukaan harvinaisia, ja vaativat yleensä läheistä kontaktia tartuntaa kantavaan lintuun.

Sairaasta linnusta pitää ilmoittaa

Jos kaupunkialueelta löytää kuolleen linnun, voi sen poimia muovipussiin ja laittaa sekajätesäiliöön. Ruokavirasto kehottaa ottamaan yhteyttä paikalliseen virkaeläinlääkäriin, jos maastosta löytyy useita kuolleita tai sairaita lintuja. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittaessa näytteenotosta ja ohjeistaa jatkotoimenpiteistä.

Sairaita kesykyyhkyjä ei kannata ottaa hoitoon tartunnan leviämisvaaran vuoksi. Ruokavirasto suosittelee, että luonnonvaraisia lintuja hoidetaan sellaisessa paikassa, jossa ei ole lintuja kotieläimenä.

Ortolavirustartunnan voi ehkäistä huolehtimalla hyvästä tautisuojauksesta lintujen pitopaikoissa. Ruokaviraston mukaan siipikarjan ja muiden lintujen pitäjien pitäisi huolehtia siitä, että linnut eivät pääse tekemisiin luonnonvaraisten lintujen kanssa. Myös lintujen rehut ja juomavesi täytyy suojata luonnonvaraisilta linnuilta. Lintujen pitopaikkaan kuljettaessa täytyy vaihtaa suojavaatteet ja jalkineet sekä pestä kädet.

Ruokavirasto kehottaa ilmoittamaan kunnaneläinlääkärille, jos lintujen pitopaikassa havaitaan Newcastlen taudin oireita. Tartunnan saaneen pitopaikan linnut joudutaan Ruokaviraston mukaan lopettamaan.

Ruokavirastosta muistutetaan, että kuolleita ja sairaita lintuja on syytä aina käsitellä hansikkaat kädessä. Kädet täytyy pestä lintujen käsittelyn jälkeen huolellisesti.

