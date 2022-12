Tampereen keskustaan lankesi perjantaina yllättävä pimeys –Kysyimme, mikä sammutti valot?

Tampereen keskustassa saattoi perjantaina aamulla ihmetellä nopeasti kaupungin peittävää pimeyttä. Kyse ei ollut kuitenkaan sähkökatkosta vaan selitys löytyy katuvaloja säätelevistä valoantureista.

Aamulehti

Katkesivatko Tampereen ydinkeskustasta sähköt? Tätä on voinut ihmetellä viimeksi perjantaina, kun aamuyhdeksän aikaan keskustan ylle lankesi yllättävän sankalta näyttävä pimeys.

Kyse ei kuitenkaan ollut sähkökatkosta vaan katuvalojen sammumisesta. Ulkovalaistuksen kunnossapidosta vastaava Tomi Keskinen Tampereen Verasta kertoo, että valot ovat perjantaiaamuna sammuneet normaalisti.

”Ei ole mitään naulattua kellonaikaa, koska koko kaupungin valot sammuvat tai syttyvät”, Keskinen sanoo. ”Ne toimivat valoantureiden perusteella.”

Keskinen kertoo olleensa itsekin perjantaina aamulla sattumalta ulkona juuri silloin, kun katuvalot sammuivat. Hän näki tilanteen Tampereen Hatanpäällä. ”Olihan se pimeää ja varsinkin näyttää pimeältä, kun on rupukeli. Ei se nyt niin pimeää kuitenkaan ollut.”

Katuvalaistusta sääteleviä valoantureita on noin kymmenkunta eri puolilla Tamperetta. Antureiden tarkemmista säädöistä vastaa Tampereen kaupunki. Rakennuttajainsinööri Jussi Kulomäki kertoo, että nykyiset anturit ovat olleet käytössä noin vuoden.

”Ohjausjärjestelmä on vielä vähän päivityksen alla”, Kulomäki kertoo. ”Ennenkin on antureita ollut, mutta viime vuosikymmenellä niitä oli vähemmän. Määrää on lisätty esimerkiksi sen vuoksi, että eri puolilla kaupunkia sääolosuhteet voivat olla erilaiset.”

Kulomäen mukaan valot eivät syty ja sammu samaan aikaan kaikkialla kaupungissa. Esimerkiksi keskustassa katuvalot syttyvät hieman aiemmin ja sammuvat hieman myöhemmin kuin asuinkaduilla. Pimeänä aikana tämä porrastus on noin 15 minuuttia.

Se, että katuvalaistus sammuu keskustassa aamuyhdeksän aikaan, kuulostaa Kulomäestä normaalilta. ”Jos jostain kohtaa on vähän oudosti sammunut valot, puhutaan yleensä yhden keskusohjausalueen muutamien katujen valoista, missä saattaa olla joku tekninen häiriö.”