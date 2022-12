Miksi auto jää jumiin ratikkakiskoille? Asiantuntija: tästä johtuu ratikan tielle eksyneiden autojen suma Tampereella

Talviset olosuhteet lisäävät ratikkakiskoille jumiin jäävien autojen määrää, arvioi operatiivinen päällikkö Vesa Rauhala VR:ltä.

Henkilöautot ovat viime aikoina ajautuneet Tampereen ratikkalinjoille ja jääneet jumiin kiskoille poikkeuksellisen tiuhaan tahtiin. Yksin joulukuun aikana tapauksia on ollut jo ainakin neljä.

Tampereen ratikan operatiivisista toiminnoista vastaava Vesa Rauhala VR:ltä näkee tapausten välillä yhteyden.

”Näillä kaikilla yhteistä on tietysti se, että ne ovat sattuneet talvikelillä. Siinä on paljon valkoista maastoa, jossa on hankala erottaa, missä raitiotie ja autotie menevät.”

Kiskoilla olevista autoista on aiheutunut merkittävää haittaa ja keskeytymisiä ratikan liikennöinnille.

Keskiviikkona tapauksia oli kaksi. Auto jumittui illansuussa raiteille Kalevan Sammonkadulla, ja haittasi liikennettä linjalla 3. Hieman aiemmin keskiviikkona Tekunkadulla kiskoille juuttunut auto haittasi ratikkaliikennettä linjalla 1.

Vajaa pari viikkoa sitten auto jumittui kiskoille Hervannassa Ruskontien alikulun kohdalla. Yhteistä useimmille tapauksille on, että ne sijaitsevat risteyksessä.

”Kuljettaja ei ole osannut havainnoida, missä hänen ajoväylänsä jatkuu risteyksessä.”

Rauhala ei usko, että raiteille ajautuisivat vain Tampereen liikenteeseen tottumattomat ulkopaikkakuntalaiset. Ratikan reittejä ei tarvitse hänen mukaansa osata ulkoa. Riittää, että osaa noudattaa liikennemerkkejä ja katsoa ympärilleen.

Autot ottavat kiinni kiskoihin

Autot eivät jää jumiin esimerkiksi Hämeenkadulla siksi, että urakisko on asfaltin tasolla. Paikat, jossa autot ovat jääneet jumiin ovat kohdissa, jossa ratikka ja autot kulkevat omilla väylillään.

Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi Kalevan Teiskontien nurmirata ja Hervannan sepelirata, jossa kisko on maanpinnan yläpuolella.

”Riippuen vähän siitä, kuinka iso maavara autossa on, jossain kohtaa kisko ottaa kiinni auton pohjasta”, sanoo Rauhala.

Kiskojen vaihdekohdat ovat erityisen riskialttiita kohtia jumiin jäämiselle. Näin kävi esimerkiksi juuri Kalevassa.

Pollarit poistetaan talveksi

Yleisiä jumipaikkoja ovat Rauhalan mukaan muun muassa Ruskontien alikulun raiteet Hervannassa.

Myös esimerkiksi Tekunkadulla sijaitsevalle vain ratikalle tarkoitetulle sillalle on ajettu useampaan otteeseen henkilöautolla. Sittemmin sillan Tampereen ammattikorkeakoulun puoleiselle sisääntuloväylälle on Rauhalan mukaan asennettu ratikkalinjasta kertovia merkkejä ja valoja, minkä jälkeen vastaavia tapauksia ei ole siltä puolelta syntynyt.

Autojen eksymistä kiskoille on pyritty estämään myös niin kutsutuilla pollareilla eli tolpilla, joilla pyritään kieltomerkkien lisäksi viestimään autoilijoille kielletystä ajosuunnasta.

Niitä on ollut käytössä esimerkiksi rautatieaseman asematunnelin kohdalla Hämeenkadun päässä.

”Pollarit ovat kuitenkin hankalia talvikelillä. Käytännössä ne pitää ottaa talveksi pois, jotta pystytään tekemään lumityöt.”

Ratkaisuja pohditaan

Ratikkakaistasta kertovia merkkejä ja ohjeistusta on Rauhalan mukaan Tampereella runsaasti.

”Kun esimerkiksi asematunnelia kohti ajaa Hämeenkadun suunnasta, niin ajoneuvolla ajo kielletty -merkkejä on varmaan kolminkertainen määrä normaaliin verrattuna.”

Konkreettisia suunnitelmia ongelman ehkäisemiseksi merkintöjen ja pollareiden lisäksi ei toistaiseksi kuitenkaan Rauhalan mukaan ole.

”Totta kai asia otetaan pöydälle, kun näitä sattuu ja pohditaan, mitä asialle voidaan tehdä.”