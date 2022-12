Tältä näyttää joulu Tampereen kylpylässä: hotelli ääriään myöten täynnä, joulubuffetit loppuunmyytyjä – "Tulimme arkea pakoon"

Tampereen Lentävänniemessä asuvat Venla Seppä ja Tero Nieminen tulivat jouluksi Holiday Clubin Tampereen Kylpylään liki kaksivuotiaan poikansa Sulo Seppä-Niemisen kanssa. Tero Niemisen vanhemmilla on rakennuksessa huoneisto, ja siksi he päätyivät jouluksi kylpylään. Myös Niemisen vanhemmat Vantaalta yöpyivät Tampereen Kylpylässä. ”Täällä on enemmän tilaa”, Nieminen perustelee kylpyläjoulun viettoa.