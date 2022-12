Tampereen kaupunginvaltuuston pikkujoulujen jatkoilla ravintola Ponsissa valtuustokollegaansa lähennellyt valtuutettu on kokoomuksen Antti Ivanoff. Lähennelty valtuutettu on vihreiden Vilma Järvisalo. Oma valtuustoryhmä antoi Ivanoffille varoituksen. ”On tilanteita, joissa toivoo, että olisi jo lähtenyt kotiin”, Ivanoff kommentoi pikkujouluiltaa. Tampereen kaupunginvaltuustolle järjestetään koulutus häirinnän torjumisesta.

Aamulehti

”Todellisuus on, että juhlissa nautitut lukuisat kuohuviinit ja gin tonicit ovat hämärtäneet normaalin tilannetajuni. Tapahtumat ovat olleet suunnittelemattomia ja sattumanvaraisia.”

Näin kommentoi Tampereen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Antti Ivanoff, 44, häirinnäksi nimettyä käytöstään Tampereen kaupunginvaltuuston pikkujoulujen jatkoilla tamperelaisessa ravintola Ponsissa 9. joulukuuta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä käsitteli pikkujoulujen jatkoilla tapahtunutta häirintätapausta 12. joulukuuta. Ryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola antoi valtuutetulle varoituksen häirinnästä, mutta ei kertonut valtuutetun nimeä julkisuuteen. Aamulehti selvitti, että kyseessä on Antti Ivanoff. Lähentelyn uhri on vihreiden kaupunginvaltuutettu Vilma Järvisalo, 30. Aamulehti otti häneen yhteyden. Kysyttäessä Järvisalo vahvisti, että lähennelty nainen on hän.

Kuka? Antti Ivanoff Luottamustoimet: Tampereen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu vuodesta 2008, Tampereen Veden johtokunnan puheenjohtaja, Tampereen sähkölaitoksen hallituksen jäsen, Pirkan opiskelija-asuntojen hallituksen jäsen, Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston jäsen. Ammatti: Yrittäjä asuntojen vuokraustoiminnassa. Koulutus: Diplomi-insinööri. Ikä: 44. Perhesuhteet: Naimisissa ja kaksi lasta.

Aamulehti kertoo tapauksesta ja Ivanoffin nimen, koska kyseessä on merkittävissä luottamustehtävissä toimiva päättäjä ja hänen toimintansa ja uskottavuutensa arviointi. Nimen julkaiseminen myös poistaa muihin kokoomusvaltuutettuihin kohdistuvan epäilyksen.

Näin tapahtumat etenivät

Tampereen kaupunginvaltuusto vietti pikkujouluja Tampereen Raatihuoneessa perjantaina 9. joulukuuta. Juhlien päättyessä puoliltaöin noin kymmenen sdp:n, vihreiden, kokoomuksen, perussuomalaisten ja vasemmistoliiton valtuutettua päätti lähteä jatkoille ravintola Ponsiin.

Vilma Järvisalo kertoo Ivanoffin haukkuneen vihreitä puolueena ja yrittäneen koskea häntä ravintolan baaritiskillä, kunnes sdp:n kaupunginvaltuutettu Sofia Julin, 24, tuli paikalle.

Julin vahvistaa tulleensa tilanteeseen. Järvisalo lähti pöytään istumaan, mutta Ivanoff seurasi häntä sinne. ”Hän otti kiinni, yritti vetää halaukseen tai syliin. Hän koski ja yritti ottaa kiinni vyötäröstä ja reisistä. Tönin häntä pois ja käsiä pois”, sanoo Järvisalo.

Järvisalo antoi Ivanoffille palautetta tämän käytöksestä ja kehotti tätä lähtemään kotiin. Tilanteeseen tuli hänen avukseen vihreiden valtuutettu Brigita Krasniqi, 25. Järvisalo vaihtoi toiselle puolelle ravintolaa, mutta Ivanoff seurasi häntä. ”Kun hän ei suostunut siitä lähtemään, siihen sitten ravintolan henkilökunta kiinnitti huomiota. Portsarin kanssa hän siitä lähti”, Järvisalo sanoo.

Sofia Julin ja Brigita Krasniqi näkivät tapahtumat omin silmin ja vahvistavat ne.

Järvisalo sanoo, ettei ollut tilanteessa peloissaan. ”Me olimme keskellä ihmisjoukkoja, ja olin itse täysin toimintakykyinen. Mutta hirveältähän se tuntui ja se, että tilanne eskaloitui uudestaan ja uudestaan. Tämä oli valtuustokauden ensimmäinen yhteinen juhla, ja heti tuli tällainen. Totta kai se tuntuu pahalta, että tällaistako tämä on ja tällainenko tämä kulttuuri on, vaikka sen tietää, että turvatontahan monta kertaa on. Kyllä se harmittaa, että todellisuus on sellainen.”

Järvisalo ilmoitti Ivanoffin käytöksestä vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajalle Jaakko Stenhällille jo yöllä ja uudelleen lauantaiaamuna. Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila soitti Järvisalolle heti lauantaina. Järvisalo kiittää tapaa, jolla Jussila ja kokoomusryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola ovat suhtautuneet asiaan ja hoitaneet sitä.

Vilma Järvisalo, Jaakko Stenhäll, Antti Ivanoff, Kalervo Kummola ja Anne-Mari Jussila tapasivat tapahtuneen vuoksi Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksen edellä maanantaina 12. joulukuuta. Järvisalo kuvaa Ivanoffin olleen todella pahoillaan ja myös peloissaan tapahtuneesta. ”Hän oli pahoillaan ja piti omaa käytöstään vääränä ja anteeksiantamattomana.”

Kalervo Kummola sanoo pyytäneensä Vilma Järvisalolta ryhmänsä puolesta anteeksi. ”Pyysin tosi nätisti puolueen puolesta anteeksi, koska oli kaupunginvaltuuston pikkujoulujen jatkoista kyse. Enkä ole koskaan nähnyt niin katuvaista ihmistä kuin Ivanoff oli.”

Järvisalo ja Sofia Julin kertovat olevansa pettyneitä siihen, miten valtuusto kokonaisuudessaan on suhtautunut asiaan. Julin kertoo asian herättäneen vitsailua, kun Tampereen kaupungin lautakunnat viettivät omia pikkujoulujaan valtuuston pikkujouluja seuranneella viikolla. Järvisalo sanoo asian herättäneen paljon kiinnostusta valtuustossa ja sen ulkopuolella. ”Nuoret naiset ovat olleet järkyttyneitä. Jokainen tiedostaa, että kohteena olisi voinut olla kuka tahansa meistä. Niiltä, jotka ovat tienneet, että kohteena olen ollut minä, olen saanut paljon tukea, ja ihmiset ovat olleet puolellani. Mutta jos ei ole tiedetty, että kyseessä olen minä, luottamushenkilöiden keskuudessa on ollut yleistä läpänheittoa. Että heh heh, jospa täältä ei nyt lähdettäisi jatkoille, ettei päästä otsikoihin. Asiasta on tullut vitsi. Tähän olen ollut valtavan pettynyt.”

Näin Ivanoff vastaa

Puhelinhaastattelussa Antti Ivanoff sanoo Aamulehdelle olevansa vilpittömästi pahoillaan tapahtuneesta. ”Ymmärrän, että tällainen ei saa toistua. Valtuustoryhmä on antanut varoituksen. Kyllä tässä vastuukin on selvillä.”

”Tilanteet ovat kuitenkin olleet sattumanvaraisia. Tässä ei ollut suuri plan tuhota omaa elämää yhdessä illassa.”

Ivanoff korostaa, että kyse oli pikkujoulujen epävirallisista, omakustanteisista jatkoista. ”Se luo tämän viitekehyksen, että kaikki mokaavat joskus. Pikkujoulujen jatkot eivät välttämättä ole paras tilaisuus antaa ensivaikutelmaa muille. On tilanteita, joissa toivoo, että olisi jo lähtenyt kotiin.”

Et kiistä kerrottua?

”Ei tässä ole syytä tuota kyllä vahvistaakaan. Mitä on tapahtunut, on käsitelty. Joku joka seuraa aiheita etäältä, ei välttämättä tiedä, mitä on täsmällisesti keskusteltu tai mitä on tapahtunut. Että riski on väärinymmärrykselle kanssa.”

Haastattelunsa lomassa Antti Ivanoff lähettää Aamulehdelle sähköpostiviestin. Hän myöntää siinä käyttäytyneensä Tampereen kaupunginvaltuuston pikkujoulujen jatkoilla epäasiallisesti. Hän vahvistaa viestissään, että on saanut valtuustoryhmänsä puheenjohtajalta Kalervo Kummolalta ja valtuustoryhmältään varoituksen häirinnästä. ”Olen pyytänyt toimintaani anteeksi häirintätapauksen toiselta osapuolelta, ja asia on saatu sovituksi”, hän kirjoittaa.

Ivanoff kirjoittaa sähköpostissa lupaavansa jatkossa parantaa toimintaansa ja että syytä on muutamalle muullekin uudenvuoden lupaukselle. ”Juhliminen on pidettävä hauskan puolella ja kaikille turvallisena, ja rajoja on kunnioitettava”, hän kirjoittaa.

”Tämä uudenvuoden lupaus pitää. Sen voin vakuuttaa. Siihen on kaikki motivaatio olemassa”, Ivanoff sanoo vielä puhelimessa.

Mitä ajattelet toimintasi heijastumisesta luottamustehtävien hoitamiseen, uskottavuuteesi ja julkikuvaasi?

”Pikkujoulujen epäviralliset jatkot ovat perimmältään yksityiselämän kuuluvia. Tämäkin oli kuitenkin omakustanteinen yökerhokäynti eikä osa työtehtävien hoitoa. Luottamustehtävistä käydään kisaa kaikkien halukkaiden kanssa ja puolueiden välillä. Ajan ollessa kypsä varmaan tilannetta arvioidaan. Itse näkisin, että tämä ei vaikuta ollenkaan luottamustehtävien hoitoon.”

Uutiskertaus Kaksi varoitusta 31.10.2022: Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ilkka Sasi lähetti tiedotteen, jossa kertoi, ettei Pirkanmaan kokoomuksen työvaliokunta suosittele häntä eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska hänen luottamustaan arvioidaan. Sasiin liittyi väitteitä ei-toivotusta, epäasiallisesta käytöksestä. 8.12.2022: Aamulehti käsitteli Sasiin liittyviä väitteitä laajassa artikkelissaan. 9.12.2022: Tampereen kaupunginvaltuusto vietti pikkujoulujaan. 11.12.2022: Anne-Mari Jussila ilmoitti eroavansa kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtajan tehtävästä, koska koki, ettei ryhmässä käsitelty viimeaikaisia häirintätapauksia riittävän vakavasti. 12.12.2022: Valtuustoryhmä piti ylimääräisen kokouksen. Puheenjohtaja Kalervo Kummola jakoi kahdelle ryhmän jäsenelle varoituksen. Ilkka Sasi sai varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Häirinnästä varoituksen saaneen Antti Ivanoffin nimeä ei julkistettu.

Häirintäkoulutus koko valtuustolle

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila hoiti Ivanoffin tapausta valtuuston pikkujoulujen jälkeisenä viikonloppuna. Saman viikonlopun sunnuntaina 11. joulukuuta hän ilmoitti jättävänsä varapuheenjohtajuuden, koska kertoi kokevansa, ettei kokoomuksen valtuustoryhmässä käsitelty häirintätapauksia riittävän vakavasti. ”Olin itse asian avoimen hoitamisen kannalla. En ehkä ihan saanut vastakaikua. Ajattelin, että jos voin edesauttaa asioiden käsittelyä, niin päädyin sitten ratkaisuuni.”

Jussilan eroilmoitusta seuraavana päivänä maanantaina 12. joulukuuta kokoomus antoi varoitukset Sasille ja Ivanoffille. Jussila sanoo uskovansa, että kokoomus olisi päätynyt antamaan varoitukset ilman hänen eroilmoitustaankin. Hän sanoo olevansa tyytyväinen siihen, miten asiaa on hoidettu taustalla. ”Tärkeintä on, että tämä asia saadaan hoidettua niin, että se kestää kaikki eettiset periaatteet.”

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll kertoo, että Ilkka Sasin ja Antti Ivanoffin tapausten seurauksena Tampereen koko kaupunginvaltuustolle on sovittu pidettäväksi häirintäkoulutus, johon osallistuminen on pakollista.