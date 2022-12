Keskiviikkoiltana Tampereen sähkölaitoksen kaukolämpöputkessa havaittiin vuoto, jonka korjaus kestänee pitkälle ensi viikkoon. Korjauksen aikana Paasikiventien liikenteeltä poistuu yksi kaista käytöstä.

Paasikiventie on yksi Tampereen vilkkaimmista teistä ruuhka-aikaan. Kaukolämpöputken korjaus tulee kaventamaan tietä yhden kaistan verran. Kuva on otettu keskiviikkoiltana 21.12.2022.

Aamulehti

Tampereen Paasikiventiellä suljetaan yksi ajokaista ensi viikon loppuun saakka. Näin arvioi Tampereen sähkölaitoksen verkkopäällikkö Marko Pajunen.

Keskiviikkoiltana rikkoutuneen kaukolämpöputken korjaustöitä ei ollut vielä torstaina aamulla ehditty aloittaa, mutta varovaisen arvion mukaan sen korjaustyöt kestävät ensi viikon loppupuolelle.

Kaukolämpöputkessa havaittiin vuoto keskiviikkona illalla 21. joulukuuta. Vuotokohta löytyi illalla Paasikiventien Ylöjärvelle johtavan kaistan alta.

Vilkkaalla tiellä kulkee Ylöjärven suuntaan kolme kaistaa, joista yksi joudutaan korjauksen vuoksi sulkemaan torstain aikana.

Kaukolämpöputken vuotokohtaa selvitettiin keskiviikkona illalla.

Putken korjaus etenee siten, että ensiksi betonista puretaan suojakaidetta, jotta päästään kaivamaan vuodon kohdalta. Jos vuotokohtaa voitaisiin alkaa kaivaa heti torstaiaamuna, se olisi iltapäivään mennessä kaivettu ja putki saatu esiin. Sen jälkeen kaukolämpöputki tyhjennettäisiin ja hitsattaisiin ehjäksi, ja valmista olisi puoliltaöin. Sen jälkeen putki eristettäisiin, valettaisiin uudet betoniarkut ja laskettaisiin ne kuoppaan. Lopuksi kuoppa peitettäisiin ja tie voitaisiin avata liikenteelle ensi viikon puolenvälin paikkeilla.

Kaukolämpöä normaalisti

Kaukolämmön toimitukseen putken vuodolla ei ole vaikutusta, vaan kaukolämpö tulee talouksiin normaalisti.

Vuodon aiheuttajasta ei vielä ole tietoa, kun putkea ei ole päästy kaivamaan esiin. Pajusen mukaan on kuitenkin epäilys, että 1970-luvulla rakennettu putki on kulutuksen ja rasituksen alla vanhuuttaan pettänyt.

”Hyvin suuri epäilys on, että betonielementtien saumat ovat jostain syystä, esimerkiksi liikenteen tärinästä murtuneet, ja kun tietä on suolattu, suola on päässyt kaukolämpöputkeen. Tai ulkopuolinen vesikin riittää, mutta suola jouduttaa korroosiota.”

Putki on niin vanha, että kyseistä rakennetta ei enää edes tehdä. Pajusen mukaan uusimisen sijaan vanha putki todennäköisesti korjataan, koska Vaitinaroon ja Näsisaareen on suunniteltu suuria muutoksia. Putki jouduttaisiin joka tapauksessa pian siirtämään pois tieltä.

”Mitään laajamittaista saneerausta emme voi tässä kohtaa tehdä, koska se investointi menisi hukkaan.”