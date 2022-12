Lumet voivat tulla nyt rytinällä alas, Tampereella kattoja putsattu ahkerasti: ”Viime talvi oli raskas ja tämä talvi on lähtenyt liikkeelle samalla tavalla”

Viime vuonna Tampereen Infran hoitamien tilapalveluiden kohteiden katoilta lunta pudotettiin satojen tuntien ajan. Sama työmäärä saattaa olla edessä myös tänä talvena.

Runsasluminen alkutalvi on työllistänyt lumenpudottajia Tampereella. Tampereen Infran työpäällikkö Pentti Katajisto kertoo, että alkutalvi on ollut Tampereella hankala, sillä lunta on satanut paljon ja tuuli on kinostanut lunta räystäiden luokse. Myös jääpuikkoja on voinut muodostua.

Katajisto kertoo, että lumenpudotustyötä tehdään sitä mukaa, kun hankalia paikkoja ja riskejä tulee tietoon.

”Ilmoituksia kiinteistöjen kattojen lumitilanteesta tekevät kohteiden käyttäjät, mutta töihin ruvetaan myös omien havaintojen perusteella”, Katajisto kertoo.

Tampereen Infra hoitaa kaikkiaan noin 200:n tilapalveluiden kohteen kunnossapitoa. Kohteita ovat esimerkiksi koulut ja päiväkodit.

Lumenpudotuksen Tampereen Infra on ulkoistanut Korkea tekniikka oy:lle, jonka lumenpudotustiimi on työskennellyt kohteissa muutaman viikon ajan.

”Lumen ja jään pudottaminen katolta on spesiaalityötä, eikä kuka tahansa pysty sitä tekemään, sillä työtä tehdään paitsi maasta käsin ja katolta, myös henkilönostimen avulla”, Katajisto kertoo.

Viime talvena lunta ja jääpuikkoja pudotettiin Infran hoitamien tilapalveluiden kohteiden katoilta yhteensä noin 700 tuntia.

”Viime talvi oli raskas ja tämä talvi on lähtenyt liikkeelle samalla tavalla. Jos olosuhteet jatkuvat viime talven kaltaisena, tunteja tulee varmasti paljon”.

Lumikuorma Mitä lumi painaa? Vastasataneen pakkaslumen tiheys on alle 50 kg/m3. 10 cm:n kerros vastasatanutta pakkaslunta neliömetrillä painaa karkeasti arvioiden noin 5 – 10 kg. Vanhan, sulavan lumen tiheys voi olla jopa yli 400 kg/m3. 10 senttimetrin kerros vanhaa tiivistynyttä ja sulavaa lunta voi aiheuttaa neliömetrille jopa yli 40 kg lumikuorman. Jos suojasäällä sataa vettä, lumikuorma lisääntyy. 1 mm vettä lisää painoa 1 kg/m2 Lumi voi pidättää vettä nesteenä jopa viisi tilavuusprosenttia ennen kuin vesi alkaa valua lumipeitteen läpi. Jos katolla on esimerkiksi 60 cm lunta voi siihen pidättyä vettä jopa 30 kg/m2.

Tarkkaavaisuutta tarvitaan

Katajiston mukaan nopeasti lauhtunut sää ei ole juurikaan pahentanut tilannetta rakennusten katoilla. Joissakin tapauksissa vesisade on voinut kuitenkin aiheuttaa sen, että räystäille on muodostunut lumilippoja.

Katajisto sanoo, että suojasään myötä voi muodostua riski, että lumet tulevat katolta kerralla alas.

”Useammissa julkisissa rakennuksissa on kuitenkin lumiesteet, jotka estävät lumimassan valumisen alas katolta”, Katajisto sanoo.

Katajiston mukaan rakennusten läheisyydessä liikkuessa kannattaa katsoa myös ylöspäin.

”Tämä ei tarkoita sitä, että tarvitsisi koko ajan katsoa, mitä katonrajassa tapahtuu, mutta on kuitenkin hyvä tiedostaa, että lunta voi katoilta pudota.”