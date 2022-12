Yksi kuva näyttää, miten uusien asuntojen rakentaminen romahti Tampereella – Asiantuntijat kertovat, mistä on kyse

Niin Tampereella kuin muuallakin Suomessa on viime vuosina rakennettu kiivaasti. Tänä vuonna rakennuslupia on myönnetty ja uusia asuntoja aloitettu Tampereella selvästi viime vuotta vähemmän. Kysyimme kolmelta asiantuntijalta, miltä asuntorakentamisen tuleva vuosi näyttää.

Tampereen Santalahdessa seisoi vieretysten vanhaa ja uutta lumen keskellä tiistaina. Santalahti on yksi alueista, joille on Tampereella viime vuosina rakennettu paljon. Valtaosa kaupunkiin valmistuneista asunnoista on tämän esimerkin tapaan kerrostaloissa.

Tampereella on aloitettu asuntorakentamista ja myönnetty siihen rakennuslupia tänä vuonna viime vuotta vähemmän. Marraskuun 2022 loppuun mennessä rakennuslupia oli myönnetty 3 038, mikä on noin 2 000 vähemmän kuin vuonna 2021 yhteensä. Uusia asuntoja oli aloitettu 2 902, mikä on vajaat 2 600 vähemmän kuin vuonna 2021 yhteensä.

Onko asuntorakentaminen nyt hyytymässä Tampereella? ”Kun katsoo aloitusten määrää, se on itse asiassa ihan hyvä luku”, sanoo asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä Tampereen kaupungilta. ”Rakennusluvissa näkyy se, että niitä ei ole ahnehdittu, eikä ole ollut hirveää hinkua hakea niitä jemmaan.”

Vielä kevättalvella näytti siltä, että Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena asuntorakentamista voisi uhata Suomessa täyskäännös. Jyrkkää äkkikäännöstä ei kuitenkaan ole Hypon ekonomisti Juho Keskisen mukaan nähty. ”Silloin oli odotettavissa, että rakentaminen vähenee. Sitten ehkä pikkaisen yllätti, että vielä kesän aikana voimakasta laskua ei ainakaan aloituksissa näkynyt.”

Vuosi on silti ollut rakennusalalle haastava, sanoo pääekonomisti Jouni Vihmo alan yrityksiä edustavasta Rakennusteollisuus RT ry:stä. Nollakorkojen aika on jäänyt taakse, kustannukset ovat nousseet ja kuluttajien luottamus talouteen vajonnut ennätys­heikoksi. ”Ilman muuta ensi vuonna tullaan rakentamaan selvästi vähemmän asuntoja”, Vihmo sanoo. Vaikka pudotusta tulee, laskuun löytyy pehmentävä tekijä viime vuodesta.

Mitä? Asuntorakentaminen Tampereella vuonna 2022 Tampereella oli marraskuun loppuun mennessä valmistunut yhteensä 3 813 asuntoa. Se on noin 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 yhteensä. Valtaosa, noin 3 600, valmistuneista asunnoista on ollut kerrostaloasuntoja. Pientaloja on valmistunut 133 kappaletta, ketju- tai rivitaloasuntoja 46. Asuntotyypeistä eniten on on valmistunut yksiöitä ja kaksioita. Näitä on valmistunut yhteensä noin 3 000. Asuntoja on valmistunut paljon muun muassa Hervantajärvelle, Härmälänrantaan, Niemenrantaan, Santalahteen ja Vuorekseen. Lähde: Tampereen kaupunki, asumisen ja rakentamisen tietoikkuna.

Tampereella posketon määrä

Asuntorakentaminen on ollut viime vuosina niin Tampereella kuin muuallakin kiivasta. Myös asuntokauppa on käynyt kuumana, mikä on saanut rakentajat käynnistämään uusia hankkeita vuolaasti.

Rakennusteollisuuden mukaan Suomessa aloitettiin viime vuonna noin 47 000 asunnon rakentaminen. Tänä vuonna aloituksia tulee olemaan noin 41 000, ensi vuodelle keskusliitto ennustaa noin 36 000 aloitusta. ”Jos ennusteemme toteutuu, se olisi se taso, mitä asuntoja Suomessa tarvitaankin”, Vihmo sanoo. ”Emme millään pääse 47 000 aloitukseen, eikä ole tarvettakaan mennä sinne.”

Tampereella aloitettiin viime vuonna yli 5 400 asunnon rakentaminen. Heinävä kuvailee määrää poskettomaksi. Vielä alkuvuodesta arvioitiin, että jos sama tahti jatkuu, on riskinä, että markkina ylikuumentuu.

Tänä vuonna Tampereelle valmistuneista asunnoista valtaosa, noin 94 prosenttia, on ollut kerrostaloasuntoja. Kerrostalon rakentaminen taas kestää yleensä yli vuoden. Tämä tarkoittaa, että viime vuoden alkupuolella aloitetut asunnot ovat valmistuneet tänä vuonna, vuoden 2021 lopulla aloitetut puolestaan valmistuvat vasta ensi vuoden puolella. ”Nyt aloituksia on siis ollut yllättävän hyvin siihen nähden, että asuntoja valmistuu paljon”, Heinävä sanoo ja lisää: ”Asunnot valmistuvat markkinaan, joka on huomattavasti erilainen kuin aiemmin.”

Asuntoja jäänyt käsiin

Myös Hypon Juho Keskisen mukaan on syytä olettaa, että asuntoaloitusten alasuuntainen trendi jatkuu ensi vuonna. Hän odottaa aloitusten laskevan tämän vuoden luvuista ainakin 10 prosenttia – ellei enemmänkin. ”Tavallaan tässä näkyy korkojen muutos. Matala korkotaso on ylläpitänyt vahvaa asuntorakentamista, eikä toisaalta muuttoliikenne ole kääntynyt. Tampereellakin väestökehitys on ollut koronan keskelläkin vahvaa”, Keskinen sanoo.

Nyt tilanne on osin toinen. Sijoittajat kysyvät aiempaa vähemmän pieniä asuntoja, joita kuitenkin on rakennettu paljon. Epävarmuus on lisääntynyt. Rakennuttajat miettivät entistä tarkemmalla seulalla, miten uusia kohteita uskalletaan aloittaa.

”Tällä hetkellä meillä on tilanne, jossa uudisasuntoja on jonkin verran tyhjillään ja rakennusyhtiöt koittavat keksiä, millä nämä saataisiin kaupaksi”, ekonomisti Juho Keskinen sanoo.

Asuntomarkkinoihin kutistuva aloitusmäärä heijastuu viiveellä. Ensi vuonna voidaan olla tilanteessa, jossa tarjontaa on runsaasti, mutta kysyntää vähän. Se voi painaa hintoja. Hypo on arvioinut, että asuntojen hinnat laskevat Suomessa ensi vuonna kaksi prosenttia.

Vuoden 2023 lopulla, vuoden 2024 alussa aloitusten pienentynyt määrä voi puolestaan nostaa hintoja. ”Äkkiä voikin olla se tilanne, että taloudessa menee jo vahvemmin ja kysyntää asunnoille olisi, mutta siinä hetkessä asuntoja valmistuukin vähemmän.”

Asuntorakentaminen on ollut viime vuosina niin Tampereella kuin muuallakin kiivasta. Yksi kaupungin kasvaneista alueista on Niemenrannassa, missä nosturi kohosi rakenteilla olevien kerrostalojen vierellä tiistaina.

Kahden prosentin lasku

Lähikuukaudet ovat mielenkiintoisia, sanoo Auli Heinävä Tampereen kaupungilta. Tulevat kuukaudet osoittavat asuntorakentamisen suuntaa. Heinävä arvioi näin: ”Ei asuntorakentaminen pysty täysin sakkaamaan, mutta ei asuntotuotanto voi noustakaan.”

Jo nyt asuntorakentamisen rakenne on muuttunut. Heinävän mukaan valtion tuella rakennettujen Ara-asuntojen määrä on lisääntynyt Tampereella. ”Jos näköpiirissä alkaa olla vähääkään taantuman poikasta, Ara-tuotanto alkaa kiinnostaa huomattavasti aiempaa enemmän, kun rakennusliikkeet pohtivat sen urakkatarjouksiin osallistumista.”

Rakentaminen kokonaisuudessaan vähenee ensi vuonna kaksi prosenttia, Rakennusteollisuus arvioi. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreimman yrityskyselyn mukaan 59 prosenttia rakennusalan yrityksistä suunnittelee lomautuksia. ”Jos rakentamisessa tullaan kaksi prosenttia alas, on selvää, että nuppiluvusta voi sipaista saman verran pois”, sanoo pääekonomisti Jouni Vihmo.

Paljon riippuu siitä, miten talous kehittyy. Esimerkiksi Suomen Pankki ja valtiovaranministeriö arvioivat, että Suomen talous on painumassa taantumaan. Vihmo sanoo, että jos korkojennousu ja inflaatiopiikki kääntyvät keväällä laskuun, se voisi kohentaa kuluttajaluottamusta. Lisäksi Vihmo toivoo investointien renessanssia. ”Jos nämä kaikki toteutuvat, rakennusalan miinus ei ole niin dramaattisen suuri.”