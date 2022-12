Tältä näyttää satojen metrien ruokajono Tampereen keskustassa – Uusi ilmiö: ennätyksellisen pitkissä jonoissa apua hakee uusi ryhmä

Ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on ollut Tampereella ennätyksellinen. Yhdellä kerralla kasseja on jaettu peräti 450. Kävimme seuraamassa, millaisissa tunnelmissa ruoka-apua jonotetaan joulun alla Tampereella.

Aamulehti

”Rahat ovat tiukilla nyt, kun kaikki hinnat nousevat”, kertoo Irene Kahri, 48.

Hän on yksi niistä yli 400 ihmisestä, jotka ovat tulleet hakemaan joulun ruoka-apua Suomen punaisen ristin jaosta Tampereelta.

”Odotan, että saisin ihan perusruokaa. Herkkuakin saa olla, mutta perusruoka on tärkeintä.”

Kahri kertoo olevansa eläkkeellä ja mukana työtoiminnassa. ”Tulot ovat pienet. Siksi on pakko käydä täällä.”

Irene Kahri asuu kahdestaan puolisonsa kanssa. Lapset käyvät heillä välillä kylässä, kuten nyt jouluna. ”Olen todella tyytyväinen siihen, että on tällaisia paikkoja, josta voi saada ruokaa. Kaikkialla ei ole.”

Eläkeläinen Harri Aalto on myös tullut joulukasseja hakemaan. Hintojen nousu on vaikuttanut hänellä tarpeeseen tulla ruoka-apuun. ”Täällä on paljon eläkeläisiä, joilla on erittäin pieni eläke. Asumiskustannukset ovat kovat.”

Ennen jaon alkamista SPR:n Otavalankadun jakopisteessä täytetään kasseja. Vapaaehtoiset kiertävät pöytiä tietyssä järjestyksessä ja keräävät kasseihin ruokatarpeita.

”Tällä kertaa meillä on todella hyvin ruokaa jaettavaksi. Kaikki saavat jouluksi kolme kassia, kun yleensä niitä on yksi”, kertoo SPR:n työntekijä Kaisa Kuuppo.

Riitta Keltamäki (keskellä) on SPR:n vastuuvapaaehtoinen. Joulun alla ruokakasseja on ollut täyttämässä tavallista runsaslukuisempi vapaaehtoisten joukko. Moni haluaa auttaa.

Hävikkiruoka vähentynyt

Tampereen seurakuntien Ruokapankin elintarvikeavun koordinaattori Marja Palkonen iloitsee siitä, että tarvitseville saadaan nyt kunnollista ruoka-apua jouluksi. Ruokapankki koordinoi ruoka-apua Tampereella.

”Yritykset ovat lähteneet hienosti liikkeelle. Olemme saaneet hyvin tuotelahjoituksia, ja myös keräystili on karttunut kiitettävästi.”

Ruokapankki jakaa joulukasseja ja ruokakauppojen lahjakortteja seurakuntien avustuspäätöksen saaneille.

Lisäksi on isot avoimet jakopisteet ruoka-apua tarvitseville, kuten SPR:n jako keskiviikkona. ”Sen eteen on tehty töitä, että mahdollisimman moni, joka on jäänyt ilman muita avustuksia, saisi sieltä jouluruokansa.”

Syksyllä ruoka-avun tilanne on ollut hyvin tiukka. Ruokajonot ovat venyneet Tampereella yhtä pitkiksi kuin ensimmäisenä koronavuotena. Syinä ovat paitsi ruuan hinnan nousu myös Ukrainan sota.

Pysäyttävä kuva. Suomen punaisen ristin ruoka-apuun oli keskiviikkona satojen metrien jono. Jono kulki Otavalankadulta Rautatienkadulle, sieltä Suvantokadulle, Tuomiokirkonkadulle ja lopulta Sorin aukiolle.

Lue lisää: Ruokapankin jonot pitenevät Tampereella jatkuvasti, kysyntään on jo vaikea vastata: ”Aika toivottomalta tilanne välillä tuntuu”

Samaan aikaan hävikkiruuan määrä on vähentynyt. Ruokapankin elintarvikkeet tulevat pääsääntöisesti kaupan ja teollisuuden lahjoittamasta hävikistä. ”Yhdellä viikolla saimme jakeluun vain suklaata ja leipää”, Palkonen kertoo.

”Jos emme olisi pystyneet tehostamaan kouluilta ja sairaaloista tulevan ylijäämäruuan noutoa ja jäähdytysprosessia täällä päässä, meillä ei olisi ollut riittävästi kunnon ruokaa jaettavana.”

Palkonen kertoo, että kesä vei Ruokapankin talouden kuralle. Apua tarvinneiden ukrainalaisten määrä oli yhtäkkiä todella iso ja hakijoina oli uudenlaisia ihmisiä, lähinnä äitejä ja lapsia. ”Ruuan piti olla sellaista, mitä myös lapset syövät. Kesän pahimmassa tilanteessa jouduimme ostamaan aika paljon ostoruokaa. Ei siinä ollut vaihtoehtoja.”

Keskituloiset tulivat jonoihin

Suurin osa Tampereella annettavasta ruoka-avusta jaetaan Ruokapankin ja sen verkoston kautta. Tänä syksynä on jaettu peräti 13 000 avustusta kuukaudessa. Määrä on noin kaksinkertainen koronaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.

Tampereella on huomattu ruokien hintojen nousun tuoneen ruoka-apuun uusia asiakasryhmiä. ”Iso yksittäinen ryhmä ovat alle 64-vuotiaat eläkeläiset”, Palkonen kertoo.

”Uusina tulijoina ovat myös keskituloiset ihmiset. Raha ei vain riitä.”

Tämä on havaittu myös Tampereen ja Helsingin yliopiston, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Porin Sininauhan ry:n yhteishankkeessa Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa). ”Korona-aikana ruoka-apuun ovat tulleet omistusasunnoissa asuvat ja korkeakoulutetut ihmiset”, tutkija Joakim Zitting kertoo valtakunnallisesta tilanteesta.

Ruokapankin alkuvuosi näyttää syksyä valoisammalta. ”Tampereen kaupunki myönsi meille lisärahoitusta, lahjoittajat ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja toki meillä on myös budjettivarat käytössä”, Marja Palkonen mainitsee.

”Ensi vuonnakaan emme pysty ostamaan mitään ekstraa, mutta toivottavasti kassiin saataisiin aina edes levite, kananmunat ja välillä makkaraa ja sen tyyppisiä tuotteita.”

Mitä? Ruokapankki Ruokapankki on Tampereen ev. lut. seurakuntien toimintaa. Pankin verkostossa on 62 toimijaa. Ruokapankilla on 13 omaa jakopistettä. Seurakunnan avun piiriin pääsyyn tarvitaan seurakunnan myöntämä avustuspäätös. Lisäksi Ruokapankin verkostolla on 48 jakopistettä, joista osa on suunnattu tietylle ryhmälle ja osa on kaikille avoimia. Tampereella on viikoittain myös noin 30 yhteisruokailua, joihin toimitetaan Ruokapankista hävikkiruokaa. Tällä viikolla Tampereella on vielä kolme kaikille avointa ruokahakua: ViaDia Pirkanmaa ry jakaa ruokaa Puutarhakatu 17:ssä torstaina 22.12. kello 13.

ViaDia jakaa samassa osoitteessa myös lauantaina 24.12. kello 11.

Nauha ry jakaa ruokaa Kaukajärvellä Riipuksenkatu 13:ssa perjantaina 23.12. kello 12.30, ja tähän jakoon kassi on tilattava ennalta perjantaina kello 11 mennessä viestillä numerosta 050 331 1114. Ajantasaiset tiedot jakeluista osoitteesta ruoka-apu.fi.

Ennätysjonoja

Suomen punaisen ristin Tampereen osasto on yksi Ruokapankin isoista jakelijoista. ”Meillä käy ihan kaikenlaisia ihmisiä: eläkeläisiä, lapsiperheitä, nuoria aikuisia, sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia”, Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund kertoo.

Myös SPR:llä on huomattu avun tarpeen hurja nousu tänä syksynä. SPR aloitti ruokajakelun Tampereella syksyllä 2019. Jakopäiviä on kaksi viikossa. ”Tuolloin hakijamääräksi vakiintui nopeasti 60–80 henkeä kertaa kohden.”

Sonja Rapo (vas.) ja Elizabeth Loikkanen lisäävät kalkkunarullia kasseihin. Lisäksi kasseihin pakattiin muun muassa joululaatikoita, leipää, hedelmiä ja karkkeja.

Koronapandemian myötä ruokajonon pituus venyi nopeasti 300–350 hakijaan. Syksyllä 2021 hakijoiden määrä väheni, mutta sen jälkeen jonot ovat taas kasvaneet. ”Elo-syyskuussa meillä jaettiin parhaimmillaan kasseja yli 450:lle kertaa kohden, mikä on todella iso määrä.”

Melkein yhtä paljon hakijoita oli myös keskiviikon jouluhaussa.

Muuten SPR:n jaossa kävijöiden määrä on marras-joulukuussa hieman tasaantunut. Majlund arvioi, että syinä ovat ukrainalaisten joukkoliikenne-etuuden loppuminen sekä hävikkiruuan vähäinen määrä. ”Meidän ruokakassimme ovat olleet välillä jopa surkeita. Bussimatkan päästä tuleva on voinut arvioida, ettei kassin hakemiseksi kannata maksaa bussia.”

Hävikkiruuan väheneminen huolestuttaa SPR:ssä. ”Hartain toiveemme on, että kaikki mikä jää yli saataisiin jakoon ja ettei hävikkiruoka menisi missään ainakaan hukkaan.”