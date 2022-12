Miksi Sorsapuiston kenttä on jouluaattona kiinni, vaikka kävijöitä riittäisi?

Sorsapuiston luistelukentälle pääsee normaalisti heti joulupäivänä.

Aamulehti

Sorsapuiston luistelukenttä sulkeutuu jouluaatonaattona kello 14.30 ja on jouluaaton kiinni. Kenttä aukeaa luistelijoiden iloksi jälleen joulupäivänä.

Miksi Sorsapuiston luistelukenttä on jouluaattona kiinni ulkoliikunnan työnjohtaja Teemu Järvelä?

”Ihan siitä syystä, että henkilökunta saa yhden päivän rauhoittua joulun viettoon. Kenttä on normaalisti auki taas joulupäivänä. Kahdeksalta aukeaa ja siitä iltaan puoli kymmeneen pääsee luistelemaan.”

Radan ja kaukalon käyttö on yleensä jaettu seurojen ja harrastajien kanssa erilaisiin vuoroihin. Joulun aikaan kenttä on enemmän yleisökäytössä.

”Iltaisin on pikaluistelijoille ja retkiluistelijoille vuoroja. Ne voi tarkistaa varauskalenterista, päiväaikaan kenttä on ihan normaalisti käytössä”, Järvelä kertoo.

Jostain raosta luistelemaan

Sorsapuiston kenttä on jouluaattona kiinni, mutta se ei pidättele ulkoliikuntapaikkojen aktiivisimpia liikkujia. ”Se on sellainen ilmiö meidän kentillä, jos jostain raosta kentälle pääsee. Itsekin olen jouluna kurkannut kentän suuntaan, kun olen hautausmaalle mennyt, ja kyllä siellä joku on kaarrellut.”

”Jos kaikki menee asiallisesti, niin ei se nyt maata kaada. Asiaton käytös menee yleisen järjestyksen valvojille, mutta sellaista ei ole ollut.”

Tampereella on jäädytetty muitakin luistelukenttiä. Latuverkoston ja ulkojäiden ajantasaisen tilanteen voi tarkastaa Tampereen ulkoliikunnan olosuhdepalvelusta osoitteesta tampere.sometec.fi.

”Sieltä näkee ulkoliikuntapaikat ja niiden kunnon, millä aluekentillä on jäitä ja missä jäänteko on vielä kesken. Sivuja päivitetään huoltojen mukaan”, Järvelä toteaa.