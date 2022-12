Kiistelty Pyynikintorin kaava jumittaa lautakunnassa, vedettiin pois esityslistalta – Tampereen taidemuseon uudisrakennus myöhästyy lisää

Apulaispormestari Aleksi Jäntin (kok.) mukaan nyt etsitään poliittista kompromissia kaupunginhallituksen lähetekeskustelussa. Apulaispormestari: keskeinen kysymys on, voiko Heinätorin alueelle rakentaa vai ei.

Tällainen on asemakaavaehdotuksen aineiston havainnekuva Pirkankadulta Heinätorin suuntaan Tampereella. Se on yhdistelmä kahdesta aiemmasta asemakaavaluonnoksesta.

Tampereen Pyynikintorin ympäristön täydennysrakentamisen kaavaehdotus vedettiin pois yhdyskuntalautakunnan joulukuun 19. päivän ylimääräisen kokouksen esityslistalta. Alueelle suunnitellaan Tampereen taidemuseon laajennusta ja täydennysrakentamista. Esityksen veti pois esittelijä, kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) sanoo, että pois vetämisen taustalla on, ettei asiasta ollut riittävää poliittista yhteisymmärrystä. ”Kaupunginhallituksessa käydään nyt lähetekeskustelu. Silloin siihen pääsevät ottamaan kantaa eri puolueiden ryhmien puheenjohtajat. Yritämme löytää poliittisesti sellaisen ratkaisun, jolla kaava voisi edetä.”

Jäntti sanoo, että yhdyskuntalautakunnassa olisi voitu saada aikaan päätös äänestämällä, mutta hänen mukaansa asialle halutaan hakea yhteinen poliittinen näkemys. Jäntti sanoo, etteivät näkemykset noudattele puoluerajoja, vaan näkemyseroja on myös puolueiden sisällä.

Keskeinen kiista Heinätorista

Maanantaina listalta pois vedetyn asemakaavaehdotuksen mukaan Heinätorille olisi voinut rakentaa viisikerroksisen, pinta-alaltaan 5 200 kerrosneliön kokoisen kerrostalon. Puutarhakadulle kerroksia saisi tulla neljä ja kerrosneliöitä 1 480. Esityslistalla ollut asemakaavaehdotus on yhdistelmä kahdesta aiemmin esillä olleesta asemakaavaluonnoksesta.

Uusia asukkaita alueelle tulisi tällä kaavaratkaisulla noin 150.

Nyt listalla olleen asemakaavaehdotuksen erot luonnoksiin voi tiivistää seuraavasti: Heinätorin rakennus on matalampi ja lyhyempi kuin aiemmin esillä olleiden luonnosten vaihtoehdossa 1, mutta suurempi kuin vaihtoehdossa 2. Puutarhakadun rakennus on pienempi kuin molemmissa vaihtoehdoissa oli.

Poliittinen näkemysero tiivistyy Heinätorin liepeille. Jäntin mukaan Heinätorin täydentämisrakentamisen määrästä on olemassa näkemysero, Puutarhakadun osuudesta ei niinkään. Jäntin tulkinnan mukaan keskeinen kysymys on, voiko Heinätorin alueelle rakentaa vai ei. Keskustelua on myös käyty Puutarhakadun rakentamisesta, mutta vähemmän.

Taidemuseolle uudisrakennus

Kaava mahdollistaa Taidemuseon uudisrakennuksen. Kaavassa on osoitettu taidemuseon kortteliin lisäneliöitä 4 000 kerrosneliötä ja 2 100 neliötä maanalaisia tiloja.

Alueelle on ehdotuksessa suunniteltu myös 7 000 neliön maanalainen pysäköintihalli, joka oli myös aiemmissa luonnoksissa.

Tavoitteena oli alunperin, että taidemuseon noin 31 miljoonan euron kustannuksista osa voitaisiin kattaa täydennysrakentamisesta saatavilla tuloilla.

”Siltä yhtälöltä on näillä ratkaisulla pudonnut pohja. Kokonaishyväksyttävyys on edelleen pöydällä.”

Tältä Tampereen taidemuseon uudisrakennus Siilo voisi näyttää havainnekuvan perusteella.

Aamulehti uutisoi vuosi sitten lokakuussa , että Tampereen taidemuseon uudisrakennus Siilo myöhästyy kaavaprosessin vuoksi vuodella. Tuolloin arvioitiin, että uudisrakennus avautuisi vuonna 2027, jos rakentaminen alkaisi 2024.

Nyt näyttää siltä, että Siilo ei ehdi myöhennettyynkään aikatauluun, koska asemakaava on ehdotusvaiheessa vasta ensi vuoden puolella. Näin ollen on todennäköistä, että kaava etenee valtuuston hyväksyttäväksi loppuvuonna 2023. Jäntti arvioi myös, että on mahdollista, että asemakaavasta valitetaan, mikä edelleen viivyttää töiden aloittamista.

Taidemuseon suunnitteluun Tampereen kaupungin taloussuunnitelmassa on varattu rahaa yhteensä 1,3 miljoonaa euroa vuosille 2025 ja 2026. Senkin perusteella rakentaminen alkaisi vasta 2027, mikä tarkoittaisi että uusi taidemuseo valmistuisi tämän vuosikymmenen lopulla.