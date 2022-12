Tampereen sähkölaitos sai 5 miljoonan euron tuen hukkalämmön talteenottoon: "Niin energiatehokas voimala kuin vaan on mahdollista”

Uusi lämmöntalteenotto lisää sähkölaitoksen lämmöntuotannon kapasiteettia vuodessa noin 130 gigawattituntia, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Nokian kaupungin koko kaukolämmön kulutus.

Aamulehti

Tampereen sähkölaitos on saanut 5,06 miljoonan euron tuen Työ- ja elinkeinoministeriöltä Naistenlahti 3 -voimalaitoksen lämmön talteenottoon lämpöpumpuilla. Tukea myönnettiin muun muassa erilaisten hukkalämpöjen hyödyntämiselle kaukolämpöverkoissa.

Ministeriön tuen osuus koko Tampereen sähkölaitoksen hankkeen kustannuksista on alle 20 prosenttia. Koko investoinnin arvo on noin 28 miljoonaa euroa.

Tampereen sähkölaitoksen kehityspäällikkö Timo Heinonen kertoo, että ensimmäiset sopimukset kirjoitetaan joulukuussa, ja uusi järjestelmä voi olla käytössä parin vuoden päästä. Uusi lämmöntalteenotto lisää sähkölaitoksen lämmöntuotannon kapasiteettia vuodessa noin 130 gigawattituntia, mikä on Heinosen mukaan enemmän kuin esimerkiksi Nokian kaupungin koko kaukolämmön kulutus.

”Se on pois kaasusta ja osin biosta, se antaa lisämahdollisuuksia. Meille tulee niin energiatehokas voimala kuin vaan on mahdollista.”

Prosessin toimintaan käytetään Naistenlahden voimalaitoksen omaa sähköntuotantoa noin kolmanneksen lämpöpumpuilla tuotetun energian määrästä. Koko sähkölaitoksen lämmöntuotanto vuodessa on noin 2 200 gigawattituntia.

Hyötysuhde lähelle sataa

Sähkölaitoksen kaikissa tuotantolaitoksissa on jo savukaasupesurit, jotka ottavat lämpöä talteen. Heinosen mukaan tyypillisesti savukaasun loppulämpötila on noin 50 astetta. Uudella talteenottolaitteistolla savukaasun lämpö siirretään lämpöpumpun avulla kaukolämpöveteen, jonka jälkeen savukaasun lämpötila voi olla jopa 15 astetta. Uudella laitteistolla tavoitellaan 6 –7 prosentin hyötysuhteen nostoa.

”Absoluuttinen hyötysuhde tulee nousemaan lähestulkoon tasolle 100. Ei se mikään ikiliikkuja ole, mutta oikeastaan niin lähellä sitä, mitä on mahdollista.”

Hanke on ollut vireillä jo viitisen vuotta. Juuri samanlaista mallia lämmöntuotantoon ei ole Heinosen mukaan muualla. Esimerkiksi Helen on tekemässä samankaltaista laitteistoa, mutta eri tekniikalla. Tampereen sähkölaitos tavoittelee laitteistollaan huomattavasti pienempää häviötä ja matalampaa savukaasujen lämpötilaa kuin Helen, jonka tavoite on 22 astetta.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi yhteensä yli 119 miljoonan euron tuet 16:lle puhtaan energian ratkaisuja edistävälle hankkeella.