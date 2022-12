Joulukuusikauppa käynnistyi Tampereen toreilla – Kuusi hankitaan yhä aiemmin, ja näin se pysyy pitkään hyvänä: ”Yksi asiakas oli pitänyt helmikuun loppuun”

Monet haluavat nauttia joulukuusen tuoksusta ja sen tuomasta tunnelmasta mahdollisimman pitkään. Kuusimyyjä antoi vinkkinsä, miten joulupuun saa kestämään komeana.

Aamulehti

Torstaina käynnistyi kuusikauppa Tampereen toreilla, mutta asiakasryntäys antoi vielä odottaa itseään. Aamulehti vieraili perjantaina kaikilla kolmella Tampereen torilla, joissa kuusia saa myydä, eli Laukontorilla, Tammelan torilla ja Hervannan torilla.

Liekö syy kipakassa pakkasessa vai sumussa, kuusia ja ylipäätään ihmisiä löytyi perjantaiaamupäivällä ainoastaan Tammelasta. Kaksi muuta yllä mainittua toria olivat käytännössä tyhjillään eikä kuusi- tai muitakaan myyjiä näkynyt paikalla ainoatakaan.

Sen sijaan Tammelan torilla kuusia myyvä Nea Sipola otti ohikulkijatkin vastaan hymyssä suin. Sipolan myyntipisteellä komeita kuusia on suorastaan kujaksi asti.

Sipola sanoo myyneensä kuusia nimenomaan Tammelan torilla jo viisitoista vuotta.

”Sen verran kauan tehnyt (kuusenmyyntiä), että pääsisin varmaan jo ripille”, Sipola nauraa.

Joulukuusia oli rutkasti myynnissä Tampereen Tammelantorilla perjantaina aamupäivällä.

Muista leikata uusi imupinta

Kuusimyynnin sesonki kestää toreilla kymmenen päivää ja päättyy jouluaattoon. Sinä aikana Sipola arvioi myyvänsä pitkälti toista sataa kuusta, eikä hän ole oman myyntipisteensä ainoa myyjä.

Sipolan mukaan ihmiset hankkivat joulupuunsa vuosi vuodelta aiemmin.

”Siihen on simppeli peruste: he haluavat nauttia joulun ajan odotuksesta. Siitähän se tunnelma tulee, kun tuodaan joulukuusi sisään. Ainakin itse koen niin, että kun kuusi on sisällä ja olen kotona, niin siinä on sitä oikeaa, aitoa jouluntaikaa”, Sipola tunnelmoi.

Sipolan mukaan laadukas kuusi kestää hyvänä pitkään, kunhan sen hoitaa oikein.

”Yksi asiakas oli pitänyt helmikuun loppuun. Kun kuusi viedään kotiin, siihen sahataan tuore imupinta, ja sitten on noin tunti aikaa laittaa puu kädenlämpöiseen veteen. Hyvä kuusi kyllä kestää, kunhan saa koko ajan vettä”, Sipola opastaa.

Viikonloppuna myös Sipolan lapsenlapsi saapuu torille opettelemaan myyntihommia.

”Lucas, 10 vuotta, tulee opettelemaan asiakaspalvelua ja purkamaan kuormia, eli kulkemaan vähän niin kuin muorin jalanjäljissä. Olen itse ollut ekan kerran Tammelan torilla myymässä herneitä 7-vuotiaana, niin hän aloittaa nyt kymppiveenä”, Sipola iloitsee.

Kuusia saa myydä Tampereen toreilla 15.–24. joulukuuta 2022 joka päivä kello 18:aan saakka.