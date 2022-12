Näsijärvi on vielä auki – katso videoilta ja kuvista, miltä järvellä näyttää nyt

Näsijärven lahdenpohjukat ovat jo jäässä, mutta Koljonselkä on pakkasista huolimatta edelleen auki.

Näsijärvi ei ole vielä jäätynyt, vaikka pakkasta on ollut joitain päiviä. ”Koljonselkä on auki”, sanoo Pekka Laine Näsijärven jäätilannetta Pirkanmaan ely-keskukselle seuraavasta Pajapekka-yrityksestä. Lahdenpohjukoissa on jäätä ollut jo jonkin aikaa.

Virallista jäätymispäivää Laine ei lähde ennustamaan, niin ei tee myöskään Pirkanmaan ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen.

Viime talvena Näsijärvi jäätyi 8. joulukuuta.

Keskimäärin Näsijärvi on jäätynyt 15. joulukuuta. 2000-luvulla Näsijärvi on ollut jäässä tavallisesti vasta tammikuun puolella. Esimerkiksi kaksi vuotta sitten talvella Näsijärvi jäätyi virallisesti perjantaina 7.2.2020 ja aukesi 10.2.2020.

Pakkasta on luvassa vielä perjantaina ja lauantaina, mutta Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan sunnuntaina alkaa lauhtua.

Pyhäjärvellä ei ole virallista jäänseurantaa.

Tampereella Kaupinojan rannan tienoilta näkyi paljon avointa vettä 15.12.

Näsijärvellä jää,vesi ja lumi ovat luonnon muovaama taideteos.

Tältä Näsijärvellä näytti torstaina 15. joulukuuta.