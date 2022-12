Tampereella avautuu ensi vuonna uusi ruokakauppa Tammelan stadionin alakertaan

Tampereen Tammelan uuden stadionin yhteyteen avautuu ruokakauppa. K-supermarket Tammelan stadion avautuu ensi vuonna.

Aamulehti

Tammelan uuden jalkapallostadionin yhteyteen avautuu myös ruokakauppa. Uusi K-supermarket myymälä avautuu marraskuussa 2023.

Ruokakaupan kauppiaina toimivat Anssi ja Taija Hautamäki. Tällä hetkellä he toimivat kauppiaina Kauhajoen Citymarketissa.

Uuden kaupan bruttopinta-ala on 2 500 neliömetriä, josta osa on esimerkiksi varastotiloja. Kauppa sijoittuu Tammelan stadionin kellarikerroksen kauppakäytävälle, jonne sijoittuu myös muita toimijoita. Kulku stadionin kauppakeskusosioon on Sampolan puoleisesta päädystä.

Anssi Hautamäki kuvailee ensi vuonna avautuvaa kauppaa täysiveriseksi ruokakaupaksi, jossa on tarjolla niin paikallisia tuotteita kuin tuoretta lihaa ja kalaa palvelulinjastoissa.

”Haluamme olla valikoiman kanssa ajan hermolla. Menemme laajalla valikoimalla ja aika näyttää, mitä asiakkaamme tarvitsee ja kuuntelemme heitä”, Hautamäki sanoo.

Kauppa työllistää tulevaisuudessa noin 20 henkilöä, joiden rekrytointi käynnistyy keväällä 2023.

Poikkeuksellinen ympäristö

Hautamäet ovat toimineet kauppiaina Kauhajoella yli 15 vuotta. Anssi Hautamäki sanoo, että Tampere sekä Tammela alueena ovat hänelle tuttuja alueita vuosikymmenien ajalta.

Hän kertoo, että hänen isänsä on myös asunut Tammelassa, joten tulevan kaupan lähialue on hyvinkin tuttu.

Hautamäki kertoo olevansa mielissään siitä, että Kesko tarjosi heille mahdollisuuden aloittaa Tammelan stadionin kauppiaina.

”Tampere on kasvava ja elinvoimainen, joten innoissamme tulemme avaamaan uutta kauppaa Tampereelle, jossa on paljon mahdollisuuksia. Myös kaupan sijainti poikkeuksellisessa ympäristössä tulee olemaan hieno kokonaisuus.”