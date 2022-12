Tampereen keskustan tuntumassa on yritys, josta löytyy korillinen hukattuja autonavaimia ja jopa unohtuneet tekohampaat – ”Mikään ei enää yllätä”

Pirkanmaan löytötavaratoimisto on yksityinen yritys, joka käsittelee ja säilyttää Pirkanmaalla hukattuja esineitä. Toimitusjohtaja Jukka Tamminen kertoo, miten toimia, jos löytää kadonneen esineen tai haluaa löytää oman aarteensa.

Tiedätkö, missä ovat Nokia-areenan jäälle NHL-ottelussa marraskuun alussa heitetyt lippikset? Ne kerättiin mustiin säkkeihin ja toimitettiin asianmukaisesti Pirkanmaan löytötavaratoimistoon. Pariasataa lippalakkia säilytetään kolme kuukautta, kuten muitakin löytötavaroita.

Löytötavaratoimistossa Suvantokadulla Tampereella soi puhelin taukoamatta jo ennen avaamisaikaa. Kun ovet avataan, sisään tulee heti kaksi ihmistä. Toinen menee tiskille antamaan tietoja kadottamastaan esineestä, toinen katselee myynnissä olevia tavaroita.

Löytötavaratoimistoon tulee tuhansia tuotteita kuukausittain. Kaikki lajitellaan ja luetteloidaan tarkasti. Löytötavaran omistaja pyritään selvittämään, jos se on mahdollista. Kolmen kuukauden säilytyksen jälkeen noutamatta jääneet esineet myydään, lahjoitetaan tai tuhotaan.

Poikkeuksia ovat lääkkeet, huumeet, ruiskut ja neulat. Kaikki huumeet tai sellaiseksi epäillyt toimitetaan välittömästi poliisille. Pilaantuvat elintarvikkeet laitetaan roskiin.

Joskus toimistoon tulee epätavallista tavaraa. Toimitusjohtaja Jukka Tamminen kertoo, että jokin aika sitten löytötavaratoimistoon tuli salkku, johon oli tehty erinäisiä reikiä johtoja varten. Salkku sisälsi tietokoneen, kortinlukijan ja muuta elektroniikkaa. ”Salkusta kiinnostuneet viranomaiset noutivat sen toimistoltamme.”

Jatkuvasti soivaan puhelimeen vastaava Minna Rouhiainen viihtyy löytötavaratoimistossa, jossa jokainen päivä on erilainen.

Yrityksessä on neljä muutakin työntekijää.

Mikä? Pirkanmaan löytötavaratoimisto Osoite: Suvantokatu 10, Tampere Liikevaihto 2021: 58 000 euroa (muutos edellisestä vuodesta -4,9 prosenttia) Liiketoiminnan voitto 2021: 4 000 euroa (muutos edellisestä vuodesta -157 prosenttia) Liikevoittoprosentti 2021: 6,9 Lähde: Asiakastieto

Minna Rouhiainen tutkii reppua viiltosuojahanskat kädessä. Se on tarpeen, koska ruiskuja löytyy Pirkanmaan löytötavaratoimistoon tulevista repuista ja takkien taskuista päivittäin.

Kadonneet eivät ole näkyvillä

Kirjaaminen on tarkkaa työtä. Esimerkiksi hotelliin jääneestä repusta löytyy järjestelmästä tieto, mistä hotellista, mistä huoneesta ja koska se on löytynyt. Lisäksi merkitään ylös repun malli, merkki, väri, jokainen sisällä oleva tavara ja myös ulkopuolella olevat, kuten heijastimet ja muut killuttimet kuvaillaan yksityiskohtaisesti.

Kadotetut esineet eivät ole esillä myymälässä. Näkyvillä on vain vähintään kolme kuukautta sitten tulleita artikkeleita, joiden omistajaa ei ole saatu selville.

Omistajan pitää kysyä hukkaamaansa esinettä ja kuvailla sitä. Jos kateissa on puhelin, siitä pitää tietää avauskoodi ja lisäksi jotain yksityiskohtia, kuten miten äidin numero on kirjattu puhelinluetteloon.

Puhelimet eivät ole päällä löytötavaratoimistossa, koska kymmenien puhelinten jatkuva pirinä, pimputus ja muu ääntely häiritsisivät liikaa työntekijöitä.

”Meille päätyneiden puhelinten ja lompakkojen palautumisprosentti on hyvä, noin 60 prosenttia”, arvioi Tamminen. Suurin osa lunastamatta jäävistä puhelimista on rikkinäisiä. Matalin palautumisprosentti on kevyissä vaatteissa, kuten t-paidoissa ja puseroissa.

Myymälästä löytyy myös yhdet tekohampaat, joita kukaan ei ole kaivannut.

Ravintoloihin jää paljon kaikenlaista. Yhdestä ravintolasta voi tulla 1–3 jätesäkillisen verran tavaraa kerralla. Tavaramäärää kuvaa sekin, että joka viikko poistoon menee pari pakettiautollista.

Pirkanmaan löytötavaratoimisto hakee viitenä päivänä viikossa unohtuneita aarteita yhteistyökumppaneiltaan, joita on paljon. Niitä ovat monet hotellit, ravintolat ja yökerhot, kaupat ja kauppakeskukset, tapahtumat, liikennöitsijät, terveydenhuollon yksiköt, teatterit ja vapaa-ajanviettopaikat.

Esineitä myös tuodaan suoraan toimistoon. Moni pieni yritys tuo löytötavaran itse toimistolle. ”Myös postiluukkuumme tipahtaa iltaisin ja öiseen aikaan muun muassa puhelimia ja avaimia,” sanoo Tamminen.

Pankkikortteja ja muita kortteja kertyy kuukaudessa paljon. ”Kortit jäävät meille, kun ihmiset kuolettavat kadonneen kortin, eivätkä sen jälkeen kysele sen perään”, sanoo toimitusjohtaja Jukka Tamminen.

Ihmiset hukkaavat vaikka mitä, kuten hajuvesipulloja. Omistajalle ei ehkä ole tullut mieleenkään kysyä löytötavaratoimistosta.

Ratikkaan jääneen lompakon tarina

Maanantai ja tiistai ovat ruuhkaisimmat päivät. Ihmiset kyselevät viikonloppuna hukkaamiaan tavaroita. Hotelleista ja ravintoloista haetaan sinne unohtuneita esineitä.

”Mikään ei enää yllätä”, sanoo Tamminen. Hän on ollut alalla noin seitsemän vuotta, joista vuoden verran toimitusjohtajana.

Onnelliset tarinat jäävät kuitenkin mieleen. Yksi liittyy ratikkaan unohtuneeseen kukkaroon. Eräs henkilö unohti lompakkonsa ratikkaan. Seuraavana aamuna hän soitti hätääntyneenä löytötavaratoimistoon, koska hän oli lähdössä matkalle samana päivänä ja lompakossa oli paitsi rahat ja kortit, myös matkaliput. Lompakko löytyi ja sen kadottanut henkilö kävi hakemassa sen ennen rautatieasemalle menoaan Suvantokadulta.

Löydettäessä lompakossa oli kaikki tallella. ”Busseissa ja ratikassa on rehellistä porukkaa, sinne jääneet esineet tulevat hyvin meille,” sanoo Tamminen.

Aina niin ei ole. Varsinkin puhelimia ja muuta arvokasta tavaraa jää teille tietymättömille.

Ilveksen ja Tapparan fanitavara on vitriinissä sulassa sovussa. Nämä on hukattu jo loppukesällä, koska tavarat ovat myynnissä löytötavaratoimiston myymälässä.

Huumeiden yleisyys näkyy löytötavaratoimistossakin. Ruiskuja, neuloja ja huumeita löytyy usein. Kaikki huumeet toimitetaan välittömästi poliisille.

Reput tyhjennetään suojahanskat kädessä

Näin pikkujouluaikana hukataan pikkutakkeja ja muita takkeja sekä erikoisia päähineitä, kuten poronsarvia. Takkien taskuissa on puhelimia ja lompakoita.

”Hukattujen perään aletaan soitella jo yöllä, mutta silloin emme vastaa puhelimeen”, sanoo Jukka Tamminen.

Reput, laukut ja takit tarkistetaan varovaisesti pistonkestävät hanskat kädessä. ”Päivittäin löytyy neuloja ja huumeita.” Tamminen sanoo, että niitä löytyy niin resuisista repuista kuin kalliista uusista takeista.

Tähän aikaan vuodesta hukataan myös lahjapaketteja. Niitä jää kauppakeskuksiin sekä busseihin, ratikoihin ja takseihin. Huoli paketeista on suuri, koska lahjapakettien perään kysellään. Paketit löytävät lähes aina takaisin omistajalleen.

Sesonkituotteita ovat myös pipot ja hanskat. Niitä on myymälän puolella ostettavissa isot korilliset ja varastossa omistajaansa odottaa vielä suurempi määrä. ”Pipojen ja hanskojen perään kysellään paljon”, kertoo Tamminen. Hän sanoo, että löytötavaratoimisto säilyttää vähäarvoisetkin tavarat, vaikka lain mukaan se ei olisi välttämätöntä. ”Mummon kutomat lapaset ovat omistajalleen niin arvokkaat, että ne halutaan takaisin.”

Suurta arvoa ei taida olla nappikuulokkeiden säilytyskotelollakaan, mutta niitä on tallessa muovikorillinen. Muovikorillinen on myös autonavaimia. Niiden luulisi olevan tarpeen omistajalleen.