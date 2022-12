Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereelle tilataan lisää raitiovaunuja – Kahdeksan vaunun yhteishinta yli 30 miljoonaa euroa

Tampereelle on tilattu kahdeksan uutta raitiovaunua. Vaunuista viisi on tilattu jo keväällä. Joulukuussa tilausta on täydennetty kolmella vaunulla. Tilauksen hinta on yli 30 miljoonaa euroa.

Tampereella on tällä hetkellä käytössä yhteensä 20 raitiovaunua, joista aina kerrallaan liikennöi 15 vaunua. Aamulehti kuvasi ratikkamatkustajia Tampereella elokuussa.