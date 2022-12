Tampereen Hämeenkatu on ollut tuulinen paikka: puolet yrityksistä on vaihtunut muutamassa vuodessa

Tuoreen selvityksen mukaan joka kymmenes liiketila on tyhjillään Tampereen keskustassa. Silti Tampere pärjää elinvoimavertailussa paremmin kuin kaupunkikeskustat valtakunnallisesti.

Aamulehti

Tampereen keskusta on edelleen kaupallisesti vahva tuoreen elinvoimalaskelman perusteella. Tampereen kaupunki tiedotti laskelman tuloksista tiistaina 13. joulukuuta. Liiketilojen käyttöön pohjautuva kaupallisen elinvoiman tutkimus toteutetaan kahdesti vuosittain.

Tampereen keskustan elinvoimaluku oli marraskuussa 2022 suoritetussa laskennassa valtakunnallisella tasolla vahva, vaikka se on hieman pudonnut toukokuusta.

Selvityksen mukaan viimeisten vuosien aikana Tampereen lukema on pudonnut lauantaisin palvelevien liikkeiden vähentymisen takia. Kauppojen määrä on vähentynyt kolmessa vuodessa 47 kappaleella, josta viimeisen puolen vuoden aikana 16.

Muualla Suomessa kaupunkikeskustojen elinvoimaluvun lasku on ollut suurempaa. Vuosina 2019–2022 valtakunnallinen lasku oli keskimäärin 3,9 prosenttia, kun Tampereella se oli noin 1,5 prosenttia.

Mikä? Elinvoimaselvitys Tampereen keskustan kaupallista elinvoimaa on seurattu vuodesta 2015 alkaen. Vuodesta 2017 alkaen keväisin ja syksyisin eli kahdesti vuodessa. Tuoreimman selvityksen kenttätyö tehtiin syksyllä 2022. Selvityksessä kauppojen ja ravintoloiden määrää ja tyhjien liiketilojen määrää verrataan asukaslukuun. Osana toimeksiantoa tehtiin Hämeenkadun liiketilojen muutoksen erityistarkastelu 2017−2022. Laskennassa Tampereen keskustasta kartoitettiin yhteensä 1 660 liiketilaa niiden todellisen käytön mukaan. Tulokset ovat työkaluja kaupunkisuunnittelijoille, kaavoittajille ja elinkeinoelämän edustajille sekä havaintomateriaalina kaupunkien päättäjille ja asukkaille. Toteuttaja: Salokorpi oy. Tilaaja: Tampereen kaupunki: Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.

Joka kymmenes tila tyhjänä

Selvityksen mukaan Tampereen keskustassa lauantaisin palvelevien kauppojen osuus liiketiloista on nyt maan kolmanneksi korkein, 34,4 prosenttia. Ravintoloiden osuus on isoista kaupungeista korkein, 22,2 prosenttia.

Tyhjiä liiketiloja oli kaupunkikeskustoissa keväällä 2022 keskimäärin 11,4 prosenttia. Tampereella tyhjiä tiloja oli tuolloin 9,4 prosenttia ja tänä syksynä 9,7 prosenttia. Tyhjien liiketilojen osuus Tampereen keskustassa oli pienimmillään vuoden 2017 jälkimmäisessä tarkastelussa, alle 6 prosenttia. Korkeimmillaan tyhjien tilojen osuus oli vuoden 2019 loppupuolella, 11 prosenttia.

Suurimpana syynä keskustojen kaupallisen elinvoiman laskuun ovat selvityksen mukaan olleet kaupan rakennemuutos, verkkokaupan kasvu ja kulutuskäyttäytymisen muutokset. Keväästä 2020 alkaen keskustoja ovat hiljentäneet koronapandemia, etätyön lisääntyminen ja matkailijoiden vähentyminen.

Nyt asiakkaat ovat vähitellen palanneet keskustoihin, mutta uusia haasteita tuovat energiakriisi ja inflaatio, jotka heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja lisäävät kivijalkayritysten kuluja.

Puolet Hämeenkadun yrityksistä vaihtunut

Elinvoimapäivityksen yhteydessä tehdyssä Hämeenkadun erityistarkastelussa selvisi, että syksyn 2017 jälkeen kadun liikeyrityksistä noin puolet on vaihtunut, mutta toimiala on pysynyt samana noin 60 prosentissa liiketiloista.

Hämeenkadulla kauppojen ja ravintoloiden osuus liiketiloista on yli 79 prosenttia, kun koko keskustassa niiden osuus on reilut 56 prosenttia. Kahviloita ja ravintoloita on Hämeenkadulla 43 prosenttia kaikista kivijalkayrityksistä.

Hämeenkadun liiketilojen kokonaismäärä on laskenut vuoden 2017 jälkeen viidellä 121:een. Muutamia ravintolatiloja rakennusten toisista kerroksista on otettu muuhun käyttöön. Tyhjiä liiketiloja on nyt 11, eli 3 enemmän kuin viisi vuotta sitten.