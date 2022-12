Main ContentPlaceholder

Tampere | Oma talous

Tamperelainen taloyhtiö laski asuntojen lämpötiloja ja säästää nyt tuhansia euroa vuodessa – Näitä yllättäviäkin keinoja taloyhtiöt ottavat nyt käyttöön

Suomessa on reilut 90 000 taloyhtiöitä, joissa asuu hieman alle kolme miljoonaa ihmistä. Selvitimme, miten taloyhtiöissä säästetään nyt energiaa. Taloyhtiö Tampereen Tampellassa on ottanut kaikki keinot käyttöön ja aikoo säästää energian lisäksi jopa tuhansia euroa käyttökustannuksissa. Osa keinoista on sellaisia, joita ei välttämättä aiemmin olisi tullut edes ajatelleeksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Asunto-osakeyhtiö Tampereen Pellavanhovi on kääntänyt ”kaikki kivet ja kannot”, jotta se voisi säästää energiaa tänä talvena, sanoo hallituksen puheenjohtaja Matti Virkamäki.

Aamulehti Kun astuu Tampellan esplanadin hyisestä pakkassäästä sisään rappukäytävään, ei toppatakissa tukahdu, niin kuin suomalaisissa kerrostaloissa usein talvella käy. Asunto-osakeyhtiö Tampereen Pellavanhovin rappujen lämpötilaa laskettiin hiljattain noin 18 asteeseen osana talven energiansäästötoimia.