Uudehko kerrostalo näyttää rapistuvan Tampereen Lentävänniemessä – Pintarappaus alkoi yhtäkkiä putoilla yhden seinän alueelta

Taloyhtiön asukkaat ovat saaneet ennakkotiedotteen ensi vuonna tehtävistä takuukorjauksista.

Uudehkon kerrostalon irronnut julkisivun rappaus on kiinnittänyt viime aikoina monen huomion Tampereen Lentävänniemessä.

Tampereen Lentävänniemessä olevan uudehkon kerrostalon isoina paloina irronnut julkisivun pintarappaus on kiinnittänyt viime aikoina monen huomion. Aamulehti sai lukijan vinkin osoitteessa Halkoniemenkatu 5 olevasta, 2015 valmistuneesta rakennuksesta, jonka rappaus on putoillut tänä vuonna sieltä sun täältä.

Yhtiötä isännöivän Retta managementin isännöitsijä Minna Sulkanen kertoo, että julkisivurappauksen ongelma tuli esille viime kesänä. Vielä viime keväänä talolle tehtiin kuntokartoitus, jossa ongelmaa ei havaittu.

”Julkisivurappauksen ongelma tuli esille viime kesällä. Kun kyse on rakennusaikaan liittyvästä asiasta, niin kiinteistön omistaja Lähi-Tapiola on sopinut YIT Suomen kanssa takuukorjauksesta.”

Korjaustarpeista on tehty viime kesänä korjauskartoitus, ja korjaussuunnitelma valmistuu maaliskuuhun mennessä. Korjaustyöt on Sulkasen mukaan tarkoitus aloittaa huhti–toukokuussa.

Taloyhtiön asukkaille jaettiin viime viikon perjantaina 9. joulukuuta ennakkotiedote tulevasta takuutyönä tehtävästä julkisivukorjauksesta. Sen mukaan keväällä alkavat työt tulevat kestämään syksyn loppuun asti, ja työalueet tullaan huputtamaan.

Rappauksen vaurioita on nähtävissä ainoastaan rakennuksen etelänpuoleisella seinällä.

”Vastaamme tekemisistämme”

YIT:n Pirkanmaan aluejohtaja Sami Viitanen kertoo, että korjaustoimenpiteiden toteutuksesta on sovittu yhtiön ja YIT:n välillä.

”Korjauskustannusvastuun näkökulmasta tilanne on vielä hieman epäselvä, kun meillä on vielä toimittajienkin tuotevastuut voimassa. Mutta kyse on YIT:n kohteesta, ja YIT kantaa vastuunsa asiakkaidensa suuntaan.”

Tavanomaisesti YIT on teettänyt rappaustyön suorahankintana. Lentävänniemen kohteessa betonielementtitoimittajan toimituksen sisältöön kuului julkisivujen valmiiksi rappaaminen työmaalla. YIT on selvittänyt asiaa elementtitoimittajan kanssa. Vielä ei ole varmuutta, onko kyse materiaalivirheestä vai virheestä asennuksessa, mutta Viitasen mukaan jotkin seikat viittaavat työvirheeseen.

Viitasen mukaan kenellekään ei ole vaaraa pintamateriaalin vaurioitumisesta.

”Kun asia havaittiin, niin tehtiin alueitten suojaus ja välittömät korjaukset. Sen jälkeen lähdettiin tutkimaan asiaa tarkemmin ja varmistettiin, että kohde on käyttöturvallinen.”

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vaurioita on vain rakennuksen etelänpuoleisessa julkisivussa. Muille julkisivuille ei ole osoitettu tutkimuksessa korjaustarvetta.

”Nämä ovat tosi harmillisia asioita, mutta vastaamme tekemisistämme, oli hankinnan malli mikä tahansa.”