Tampereen kokoomuksen valtuustoryhmä käsittelee tänä iltana uudelleen Ilkka Sasin tapausta: ”Hämmennys on hyvä sana kuvaamaan ryhmän fiiliksiä”

Valtuustoryhmän johtopaikalta Sasi-jupakan vuoksi eronnut Anne-Mari Jussila on toiveikkaalla mielellä, että asia käsitellään kokoomuksen valtuustoryhmässä huolellisesti uudelleen. Ilkka Sasikin sanoo pitävänsä hyvänä, että kokoomusporukka keskustelee.

Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmä pitää maanantai-iltana ylimääräisen kokouksen ja käsittelee uudelleen Tampereen valtuuston varapuheenjohtajan, tulevan apulaispormestarin Ilkka Sasin käytökseen liittyviä väitteitä ja niiden synnyttämää tilannetta. Valtuustoryhmä pitää kokouksensa kaupunginvaltuuston kokouksen päätyttyä.

Kokoomuksen Pirkanmaan piirin työvaliokunta päätti aiemmin syksyllä, ettei Sasia suositella eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska hänen luottamustaan arvioidaan. Piirijohto oli saanut Sasin käytöksestä yhteydenottoja. Aamulehti julkaisi Sasiin liittyvistä väitteistä laajan artikkelin 8. joulukuuta. Osa siihen haastatelluista kokoomusnaisista kertoi kokeneensa, että Sasin käytös on ollut liian tungettelevaa ja intiimiä ja puheet ronskeja.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on käsitellyt Sasin asiaa ensimmäisen kerran jo 10. marraskuuta. Valtuustoryhmän puheenjohtajan Kalervo Kummolan mukaan silloin ei ilmennyt seikkoja, jotka vaikuttaisivat Sasin asemaan. Valtuustoryhmällä oli kokous myös viime torstaina 8. joulukuuta eli samana päivänä, jolloin Aamulehti julkaisi artikkelinsa. Sasin mukaan hänen asiastaan ei tuolloin tullut mitään esille.

”Aamulehden artikkeli puhdisti ilmaa. Asioita on nyt tosi perusteellisesti selvitetty ja nyt on näkyvillä, mitä on koettu. On hyvä, että nyt saatiin asioita esille ja siltä pohjalta voidaan sitten keskustella.”, kommentoi Ilkka Sasi maanantaina Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksen edellä, ennen kokoomuksen illan ylimääräistä kokousta.

”On hyvä, että asioita käsitellään”

Sasi sanoo pitävänsä hyvänä, että valtuustoryhmän ylimääräinen kokous järjestetään. ”Vaikka meillä olikin valtuustoryhmän kokous viime torstaina, kun kaikki lehtijutut olivat ulkona, varmasti on hyvä, että käydään kaikki asiat kokoomusporukalla läpi. Minusta on ihan hyvä, että kokoomusporukka keskustelee, että pystytään menemään joukkueena eteenpäin. On hyvä, että asioita käsitellään, että saataisiin vihdoinkin joulurauha.”

Ilkka Sasi sanoo saaneensa paljon tsemppiviestejä ja kertoo viime aikojen olleen rankkoja. ”Mutta rankempaa oli silloin, kun joutui ikään kuin vihjailujen taakkaa kantamaan sisällään.”

Eroilmoituksensa jättänyt kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila sanoo tulleensa Sasi-asiassa esiin, koska haluaa saada ryhmältään jonkinlaisen reaktion aikaan. ”Nyt voi olla, että se saadaankin”, hän sanoi ennen valtuustoryhmänsä ylimääräistä kokousta, joka oli kutsuttu koolle maanantai-illaksi 12. joulukuuta.

”Kyse on kuitenkin vakavista aiheista”

Sasin mukaan kokoomuksen valtuustoryhmän maanantainen ylimääräinen kokous on seurausta ryhmän varapuheenjohtajan Anne-Mari Jussilan sunnuntaina 11. joulukuuta antamasta eroilmoituksesta. Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila ilmoitti sunnuntaina eroavansa ryhmän puheenjohtajistosta, koska katsoo, ettei Ilkka Sasin asiaa ole käsitelty valtuustoryhmässä sen vaatimalla vakavuudella.

Jussila sanoi Aamulehdelle maanantaina ennen kaupunginvaltuuston kokousta ja valtuustoryhmän ylimääräistä kokousta, että tuli asiassa ulos, jotta saisi jonkinlaisen reaktion aikaan. ”Nyt voi olla, että se saadaankin.”

Jussilan mielestä Sasin asia pitää käsitellä uudestaan valtuustoryhmässä Aamulehden laajan artikkelin jälkeen. ”Sitten sen jälkeen tullaan johtopäätökseen. Edellinen valtuustoryhmän kokous, jossa asiaa käsittelimme, totesi ettei asiaan palata, jos ei tule jotakin uutta. Nyt olemme jatkaneet asian käsittelyä Aamulehdessä. Oletusarvo on se, että silloin meidän pitää myös palata tähän aiheeseen. Konsensus sitten päättää, mikä lopputulema on.”

Jussila sanoo, että hänen mielestään Sasin asiaan ei ole suhtauduttu sen vaatimalla vakavuudella. ”Kyse on kuitenkin vakavista aiheista. Pitää olla tietyt protokollat ja sen mukaan edetään. Sen jälkeen teemme päätöksen yhdessä tässä meidän ryhmässä. Protokollan pitää olla selkeä ja yhdenvertainen kaikille, jotka tällaiseen myrskyyn joutuvat.”

Jussila tähdentää, ettei halua olla poliisina asiassa. ”Mutta perustellun käsittelyn voin silti pyytää niin, että meillä on kaikki tiedot olemassa.” Jussilan mukaan valtuustoryhmä ei ehkä päättänyt ensimmäistä kokoustaan ihan niin yksituumaisissa tunnelmissa kuin Ilkka Sasi on hänen mielestään tiedottanut julkisuuteen.

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Leena Kostiainen pitää Ilkka Sasiin liittyvien väitteiden aiheuttamaa tilannetta harmillisena.

”Hämmennys on hyvä sana”

Tampereen kokoomusvaltuutettu Leena Kostiainen kommentoi sekavaa tilannetta Aamulehdelle maanantaina ennen kaupunginvaltuuston kokousta. ”Harmillista tämä on. Tietenkin toivon, että tällaiset asiat ryhmän sisällä käsiteltäisiin. Toivon, että saisimme tämän loppuun käsiteltyä tänään maanantai-iltana. Hämmennys on hyvä sana kuvaamaan ryhmän fiiliksiä.”

Kostiainen sanoo olevan päivänselvää, että kaikki tuomitsevat häirinnän. ”Siitä ei ole kyse, vaan siitä, että ollaan huhujen varassa. Jatkossa pitää olla tarkempi, ettei tällaisia tule.”