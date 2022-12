Sadat Tampereen sähkölaitoksen asiakkaat ovat vaihtaneet pörssisähkösopimuksesta kiinteähintaiseen muutaman viime päivän aikana. Asiakkuusjohtaja Mikko Erma sanoo, ettei se ole millään lailla hyvää liiketoimintaa yritykselle.

Pörssisähkön hinta on ollut maanantaina korkea, vaikka sää on ollut tuulinen. Tampereen sähkölaitoksen mukaan yksi tekijä on tuulivoimaennuste, joka oli tarjoushetkellä 1,5 gigawattia, mutta nyt onkin saatu 3 gigawattia. Toinen tekijä on Ruotsi, jossa ajettiin Oskarshamn 3 -ydinvoimala alas. Sen teho olisi 1,4 gigawattia.

Aamulehti

Pörssisähköasiakkaat saivat yllättävän uutisen viime viikon puolivälissä, kun Tampereen sähkölaitos kertoi mahdollisuudesta siirtyä toistaiseksi voimassa olevaan kiinteähintaiseen sopimukseen tammikuun alusta alkaen. Kysyimme asiakkuusjohtaja Mikko Ermalta, miten uudistus on otettu vastaan tilanteessa, jossa pörssisähkön hinta on hetkittäin yli 60 senttiä kilowattitunnilta.

Synnyttikö uutinen ryntäyksen, Mikko Erma?

”Teimme sivuillemme lomakkeen, jolla pystyy ilmoittamaan, että haluaa vaihdoksen tehdä. Maanantaihin mennessä tuotevaihdosta on pyytänyt noin 10 prosenttia pörssisähkötuotteilla olevista asiakkaista eli useita satoja.”

Millaiset asiakkaat ovat etenkin vaihtaneet pörssisähköstä kiinteähintaiseen?

”Lähtökohtaisesti melkein kaikki ovat kotitalouksia, sillä alennus koskee maksimissaan 100 000 kilowattitunnin vuosikäyttäjiä. Se rajaa isot kohteet pois. Ylipäätään koko pörssisähkö on painottunut kotitalouksiin.”

Teillä on muutamia tuhansia pörssisähköasiakkaita. Kuinka monen arvioitte tekevän vaihdoksen tammikuuhun mennessä?

”Tässä oma arvauksesi on yhtä hyvä kuin minun. Riippuu varmasti paljon lähiviikkojen spot-hinnoista.”

Tuleeko kiinteähintainen sopimus todennäköisesti edullisemmaksi kuin pörssisähkö?

”Kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, kun tämän hetken hintaa katsotaan. Siinä mielessä olettaisin, että aika moni vaihtaa, mutta eihän sitä tiedä. Osa asiakkaista kokee, että kiinteähintaisen sopimuksen 26 senttiä kilowattitunnilta on liian paljon ja spekuloi, että pörssisähkö voi olla edullisempaa.”

Paljonko sähkölaitos ottaa takkiin, kun pörssiasiakkaat pääsevät toistaiseksi voimassa olevan kiinteähintaisen sopimuksen piiriin?

”En osaa sanoa. Tiedämme jälkikäteen, paljonko tämä tulee meille maksamaan. Olemassa olevaan sopimuskantaan on tehty suojauksia etukäteen pitkän ajan kuluessa. Jos nyt tulee tuhansia uusia asiakkaita, se on kokonaan suojaamatonta volyymia. On selvää, että jos myymme 26 sentillä ja markkinahinta on 50 senttiä, ei se hyvää liiketoimintaa ole.”

Millaista palautetta olette saaneet aiheen tiimoilta?

”Pääosin tämä on otettu hyvin vastaan. Puhutaan paljon, että sähkön hinnan pitää olla kohtuullinen. On faktaa, että kun sähkö maksaa 26 senttiä, se on viisinkertainen puolentoista vuoden takaiseen nähden. Siinä mielessä hinta on noussut ihan järkyttävän paljon. Toisaalta spot-tuntihinta on tällä hetkellä 50 senttiä kilowattitunnilta, ja voi ajatella, että myymme 50 prosentin alennuksella. Ihmiset katsovat asiaa eri näkökulmista.”