Anne-Mari Jussila eroaa Tampereen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajistosta, syynä häirintätapausten käsittely – näin hän kommentoi Aamulehdelle

Jussilan päätöksen taustalla on hänen mukaansa tapa, jolla ilmitulleita häirintätapauksia on ryhmässä käsitelty.

Tampereen kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila ilmoittaa eroavansa puheenjohtajistosta. Eron syyksi hän ilmoittaa viimeaikaisten häirintätapausten käsittelytavan, ennen kaikkea sen, ettei asiaa ole käsitelty sen vaatimalla vakavuudella valtuustoryhmän kanssa. Jussila kertoi asiasta sunnuntaina iltapäivällä tiedotteella.

Aamulehdelle Jussila vahvistaa, että eropäätös liittyy Ilkka Sasia koskeviin häirintäepäilyihin. ”Asian käsittely on ollut melko lailla pintapuolista. Olen ollut yksi niistä, joka on vaatinut asian viemistä valtuustoryhmän käsittelyyn. Jos tällaista asiaa pitää lähteä käsittelemään, sen käsittelyn pitää olla mahdollisimman avointa ja ripeää. Koen, että näin ei ole nyt tapahtunut. Ennemminkin olemme olleet hyvin hiljaa ja vähätelleet asian vakavuutta.”

Kokoomuksen ryhmä on Jussilan mukaan käsitellyt asian nopeasti ja vain yhdessä kokouksessa. ”Asian valmistelu on ollut vaillinaista. Ilkka Sasi on myös koko ajan ollut paikalla, kun siitä on käyty keskustelua.”

Tampereen kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja on Kalervo Kummola ja varapuheenjohtajia Ilkka Sasi ja nyt paikkansa jättävä Jussila.

Aamulehti uutisoi torstaina huhumyllystä ja kertomuksista, joiden seurauksena Sasilta käytännössä evättiin mahdollisuus päästä eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Useiden Aamulehden haastattelemien kokoomusnaisten uskottavien kertomusten perusteella Sasin käytös on ollut ajoittain liian tungettelevaa ja intiimiä sekä puheet ronskeja. Selvityksensä perusteella Pirkanmaan kokoomuksen työvaliokunta ei suositellut Sasin ehdokkuutta. Sasilla on kuitenkin kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän luottamus.

Avointa keskustelua

Jussila toteaa, että Ilkka Sasi on näkyvä poliitikko. ”Tässä on ollut syvimmillään kyse eduskuntavaaleista ja piirin toiminnasta, mutta ei Ilkka Sasi elä missään kuplassa. Hän on yhtä lailla kunnanvaltuutettu sekä hyvinvointialueen aluevaltuutettu. Silloin nämä asiat pitäisi avoimuusperiaatteen vuoksi viedä kaikkiin niihin ryhmiin, joissa hän toimii.”

Ilkka Sasin on ensi kesänä määrä aloittaa myös Tampereen elinvoiman ja kilpailukyvyn apulaispormestarina.

Jussilan mukaan avoin keskustelu olisi paikallaan, koska kyse on näin vakavista epäilyistä. Hän huomauttaa, että Ilkka Sasiin kohdistuvat häirintäepäilyt juontavat jo kymmenen vuoden taakse.

”Kun huhupuheita tulee näin pitkältä aikajänteeltä, tuntuu hassulta, että kyse olisi vain kokoomuksen sisäisestä valtapelistä Ilkka Sasin ja Aleksi Jäntin välillä. Minusta se on ihmisten aliarvioimista. Keskustelua pitäisi käydä siitä, mikä on nykypäivänä häirintää ja mahdollisesti seksuaalista häirintää, ja miten se kitketään meidän kulttuuristamme.”

Jussila toteaa päätyneensä ratkaisuunsa, koska Ilkka Sasi ei ole vetänyt omia johtopäätöksiään. ”Ehkä minun eroni on eräänlainen pelinavaus keskustelulle, miltä Tampereen kokoomus tulevaisuudessa näyttää. En halua olla vain hiljaa ja hyväksyä tätä tilannetta.”

Anne-Mari Jussila aikoo jatkaa politiikan tekoa valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Hän kertoo, ettei ole ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa. Jussila työskentelee Kalevan lukion apulaisrehtorina.

