Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajat eivät ole valmiita savustamaan Ilkka Sasia ulos – Vihreät ja vasemmistoliitto suhtautuvat muita jyrkemmin

Kysyimme Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajilta, vieläkö Ilkka Sasilla on heidän luottamuksensa toimia tehtävissään.

Aamulehti

Enemmistö Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajista sanoo pitävänsä kaupunginvaltuutettu Ilkka Sasin (kok.) luottamuksen arvioimista ennen kaikkea kokoomuksen sisäisenä asiana.

Aamulehti uutisoi torstaina huhumyllystä ja kertomuksista, joiden seurauksena Sasilta käytännössä evättiin mahdollisuus päästä eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Lue lisää: Naiset kertovat Ilkka Sasista – Huhumylly estää eduskuntavaali­ehdokkuuden, tästä on kyse

Useiden Aamulehden haastattelemien kokoomusnaisten uskottavien kertomusten perusteella Sasin käytös on ollut ajoittain liian tungettelevaa ja intiimiä sekä puheet ronskeja. Selvityksensä perusteella Pirkanmaan kokoomuksen työvaliokunta ei suositellut Sasin ehdokkuutta. Sasilla on kuitenkin kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän luottamus.

Aamulehti oli perjantaina yhteydessä muiden kuin kokoomuksen valtuustoryhmien puheenjohtajiin ja kysyi, onko Sasilla heidän luottamuksensa toimia yhä tehtävässään valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja apulaispormestarina ensi kesästä alkaen.

Keskustan Jouni Ovaska sanoo, että niin kauan kuin Sasilla on kokoomuksessa sisäinen luottamus, ei keskusta sitä kyseenalaista. ”Tässä vaiheessa kyse on kuulopuheista. Emme halua lähteä syyttelemään, eikä ole meidän asia tätä selvitellä. Ennen kaikkea tämä on kokoomuksen sisäinen asia.”

Ovaskan mukaan toistaiseksi ei ole tullut esille mitään sellaista, minkä vuoksi Sasin pitäisi luopua tehtävistään. ”Politiikkojen ei pidä pystyttää toverituomioistuimia. Meillä on Suomessa oikeusjärjestelmä sitä varten.”

Ovaska sanoo olevansa lehtitietojen varassa, eikä siksi halua enempää ottaa kantaa asiaan.

Aina ollut luotettava

Perussuomalaiset sanoo, ettei ryhmä puutu ”toisen ryhmän sisäisiin asioihin”. Ryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva sanoo sähköpostiviestissään, että Sasia kohtaan esitetyt syytökset perustuvat heidän ymmärtääkseen väitteisiin ja huhuihin ja ettei kunnallinen päätöksenteko tai luottamus voi perustua huhupuheisiin.

Kalevan mukaan kokoomus on itse kykenevä päättämään johtavassa asemassa olevat henkilönsä. ”Ilkka Sasi on poliittisessa toiminnassaan toiminut nähdäksemme aina asianmukaisesti. Hänen sanaansa on voinut luottaa.”

Sasilla on myös kristillisdemokraattien Sirpa Pursiaisen luottamus. Pursiainen sanoo, että ei ole itse ollut koskaan tilanteessa, jossa Sasi olisi käyttäytynyt epäasiallisesti. ”Aina hän on ollut ystävällinen.”

Pursiainen pitää syytöksiä Sasin epäasiallisesta käytöksestä Ukraina-talossa käsittämättöminä. ”Hän on ainoita poliitikkoja, jotka ovat aidosti kantaneet huolta ukrainalaisten tilanteesta. Alkuvaiheessa nimenomaan Ilkka oli se, joka pohti, miten voi saada ruoka-apua ihmisille, jotka ovat majoittautuneina kodeissa.”

"Otettava vakavasti”

Vasemmistoliitto ja vihreät suhtautuvat kysymykseen Sasin luottamuksesta muita jyrkemmin. Vasemmistoliiton Milka Hanhela sanoo, että apulaispormestarin tehtävä on vaativaa työtä, jossa pitää pystyä kohtaamaan ja kohtelemaan kaikenlaisia ihmisiä asiallisesti. ”Ryhmässämme ajatellaan, että emme asettaisi mihinkään luottamustoimeen ehdolle ihmistä, joka on käyttäytynyt tai jonka epäillään käyttäytyneen asiattomasti toisia kohtaan, ainakaan ennen kuin tapahtunut on selvitetty perusteellisesti", Hanhela sanoo.

Hanhelankin mukaan on kuitenkin kokoomuksen asia arvioida, kenet se haluaa apulaispormestariksi nostaa.

Vihreiden Jaakko Stenhäll pitää erikoisena kokoomuksen sisäistä jakautumista, jossa Sasi ei kelpaa eduskuntavaaliehdokkaaksi, mutta häntä esitetään silti apulaispormestariksi. Hanhelan tavoin Stenhäll kuvaa apulaispormestarin tehtävää sellaiseksi, jossa tarvitaan yleistä luottamusta. ”Kaikki häirintään liittyvät tapaukset on otettava vakavasti. Se on myös koko ryhmämme linjaus. Tästä olisi varmaan hyvä käydä yhteinen keskustelu kaikkien valtuustoryhmien kesken, jotta tiedetään, mistä on kyse", Stenhäll sanoo.

Sekä Stenhäll että sosialidemokraattien Pekka Salmi sanovat, että on vaikea ottaa kantaa, kun on toisen käden tietojen varassa. ”Poliisi olisi varmaan oikea taho selvittämään, onko tapahtunut jotakin sellaista, joka vaarantaa luottamuksen”, Salmi sanoo.