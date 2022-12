Eteläpuistoon nouseva päiväkoti- ja koulurakennus on suunniteltu sopimaan vanhan jugend-rakennuksen kanssa samalle tontille. Rakentaminen alkaa näillä näkymin tammikuussa.

Aamulehti

Eteläpuiston päiväkoti- ja koulurakennuksen rakennustyöt ovat viittä vaille valmiina alkamaan. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi hankkeen toteutussuunnitelman keskiviikkona.

Rakentaminen alkaa tammikuussa 2023, jos sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy hankkeen vaatimat kustannukset omasta puolestaan ensi viikolla.

Rakennus nousee samalle tontille, jolla sijaitsee arkkitehti Birger Federleyn vuonna 1905 suunnittelema De Gamlas Hem -rakennus. Rakennuksessa toimii Pirkanmaan musiikkiopisto.

Päiväkoti- ja koulurakennus sijoitetaan tontin rakentamattomaan länsiosaan. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Tilatakomo. Osakas ja arkkitehti Pekka Koli sanoo, että oli etuoikeus suunnitella paikalle, joka on ”herkkä”.

”Koko kulmaus on erittäin tärkeä Tampereelle. Siinä kaupunkirakenne loppuu ja puisto alkaa.”

Kolin mukaan paikka on kaivannut rakentamista, joka täydentää kaupungin ruutukaavarakenteen loppuun asti. Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm arvioi, että rakennuksen ”moderni” arkkitehtuuri jakaa mielipiteitä.

Paikkaa hän pitää joka tapauksessa ihanteellisena lapsille.

”Siinä on paljon puistoa ja harrastusmahdollisuuksia ympärillä. Paikka on myös suojassa ja lienee aika turvallinenkin.”

Sopii yhteen naapurin kanssa

Rakennuksesta tulee kolmikerroksinen. Sen korkeampaa ei ole asemakaavan mukaan mahdollista rakentaa. Päiväkodin ja koulu tarvitsemat tilat eivät olisi mahtuneet kolmea kerrosta matalampaan rakennukseen.

Koli sanoo, ettei rakennusta haluttu suunnitella aivan tyypillisen päiväkoti- ja koulurakennuksen näköiseksi vaan sellaiseksi, joka sopii juuri tähän paikkaan.

Lounaasta eli Eteläpuiston ja Koulukadun kulmasta katsottuna rakennus näyttää tältä.

Rakennuksesta haluttiin tehdä pari De Gamlas Hem -jugendrakennukselle – ei samanlainen, mutta samanhenkinen.

Uudessa rakennuksessa on jugend-rakennuksen tavoin korkeampi, tornimainen osa. Julkisivut on rapattu. Värissä on keltaisuutta, jota jugend-rakennuksessakin on, mutta hieman punaiseen taitettuna.

”Olemme hakeneet yhtenäisyyttä, mutta kuitenkin toisella tavalla toteutettuna.”

Länsipuolen julkisivuun asennetaan taiteilija Maija Kovarin teos, joka on Kolin mukaan merkittävä osa rakennuksen ulkonäköä.

Entisessä ruotsinkielisessä vanhainkodissa toimii nykyään Pirkanmaan musiikkiopisto. Uusi rakennus sijoittuu sen länsipuolelle.

Helpottaa ahtautta

Päiväkotiin tulee tilat 120 lapselle. Koululaisia varaudutaan ottamaan sisään 150 eli esikoululaisia, ykkösluokkalaisia ja kakkosluokkalaisia kaksi ryhmää kutakin.

Koulu toimii osana Wivi Lönnin koulua, ja oppilaat tulevat sen oppilaaksiottoalueelta.

”Aleksanterin koulutalossa on ollut jo pitkän aikaa tilanahtautta. Uusi rakennus helpottaa sitä. Varaudumme myös oppilasmäärän lisääntymiseen. Näin pystymme tarjoamaan kaikille alueella asuville koulupaikan”, sanoo Tampereen kaupungin perusopetuksen johtaja Kristiina Järvelä.

Tilat on suunniteltu joustaviksi niin, että ajoittain päiväkotilapsia voi olla enemmän kuin koululaisia ja päinvastoin. Joustavuus mahdollistaa myös sen, että Pirkanmaan musiikkiopisto voi käyttää tiloja iltapäiväisin ja iltaisin. Musiikkiopiston käytössä säilyvät myös sen nykyiset tilat.

Nykyinen Koulukadun päiväkoti suljetaan uuden rakennuksen valmistuttua vuonna 2024. Kaupunki ei ole vielä päättänyt, mitä se tekee rakennukselle. Kyseessä on yksikerroksinen puutalo, joka kuuluu Tampereen vanhaan rakennuskantaan. Ekholmin mukaan rakennuksen purkaminen ei ole vaihtoehto.

Koulukadun kentän suunnasta saapuessa näkymä on tällainen.