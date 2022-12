Tampere teki sen jälleen: Näsisaaren valtava täyttöoperaatio valmistui etuajassa, Näsijärvi imaisi 55 000 kuormaa louhetta – tältä saari näyttää nyt

Hiedanrannan miljoonan kuution louhekasa on nyt ajettu järveen. Lisäksi Lahdesjärveltä tuotiin lisää louhetta 13 000 kuormaa.

Näsisaaren louheenajotyöt ja Näsijärven vesistötäyttö ovat valmistuneet etuajassa marraskuun lopussa, tiedottaa Tampereen kaupunki. Louheenajo saatiin tehtyä lähes puolitoista kuukautta etuajassa ja raitiotien painopenkereet olivat valmiit kuukauden etuajassa.

Vesistötäyttöön ja raitiotielinjan kohdalle tehtyihin esikuormituspenkereisiin on ajettu yhteensä 1,2 miljoona kuutiota louhetta, mikä on tarkoittanut 55 000 autokuormallista. Näsisaaren rakentaminen alkoi helmikuussa 2022.

Saari näyttää nyt todellista korkeammalta, koska tulevan raitiotien rakennuskohdan päällä on painopenger.

Näsisaaren painopenkereen pinta on tällä hetkellä 6,5 metriä korkeammalla kuin perustaso eli Näsisaaren rakennekerrosten perustustaso. Penkereellä kuormitetaan tulevaa ratikan rakennuspohjaa, ja penger puretaan perustasoon, kun painuminen on hidastunut riittävästi. Painuma-ajaksi on arvioitu enimmillään vuosi.

Tältä Näsisaari näytti 8. joulukuuta 2022:

Jäljellä on vielä vesistötäytön ulapan puolen reuna-alueilla tehtävät syvätiivistystyöt ja eroosiosuojaus- ja luiskarakenteiden teko. Rakenteisiin tuodaan vielä jonkin verran louhetta Lahdesjärvellä olevista varastokasoista. Alueella liikkuu sen takia yhä työkoneita.

Näsisaaren siltojen rakentaminen alkaa alkukesästä 2023. Kaupungin urakoiden jälkeen Näsisaari siirtyy raitiotieallianssin työmaa-alueeksi.

Tältä saari näyttää Hiedanrannan suunnasta kuvattuna.