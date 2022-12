Tampereen Sähköverkon johtaja arvioi: tässä tilanteessa laajat sähkökatkot toteutuvat

Toivoa herättävä tieto on se, että energiansäästötoimet ovat alkaneet purra myös Tampereen kaltaisessa kasvukaupungissa.

Tampereen sähköverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo kertoo, että sähköt on katkaistava kokonaisista kaupunginosista kerrallaan.

Aamulehti

Energiakriisin takia voidaan Tampereella joutua tänä talvena katkaisemaan sähköt jopa kokonaisista kaupunginosista, jos sähköpula uhkaa. Tampereen Sähköverkko oy:n toimitusjohtaja Petri Sihvo kertoi suunnitelmista jo syyskuussa. Nyt hän antaa oman näkemyksensä siitä, millaisessa tilanteessa sähköjä jouduttaisiin katkomaan:

”Kokemus on osoittanut, että tehot lähtevät kipuamaan siinä kohtaa, kun on viikko–kaksi ollut yli 20 asteen pakkasta, noin 23–25 astetta. Silloin alkavat kiinteistöt ja rakenteet kylmetä ja tehontarve on suuri. Kyllä se melkein sen vaatii.”

Sihvon mukaan Suomi on edelleen riippuvainen sähkön tuonnista, ja siksi sähköpulan ratkaiseminen ei ole täysin Suomen omissa käsissä. ”Toivotaan, että Olkiluoto 3 lähtisi iskuun.” Sihvo sanoo, että sen varaan ei voi kuitenkaan täysin tukeutua, koska kaupallisen tuotannon on tarkoitus alkaa vasta tammikuun lopulla. Myös sähkönsiirtoyhteyksien Ruotsiin pitää olla kunnossa.

Mikä? Sähkön käytön vähentäminen Sähkön käyttö on vähentynyt koko Suomessa verrattuna vuoteen 2021. Elokuu: -3 prosenttia, Tampereella +4 prosenttia. Syyskuu: -7 prosenttia, Tampereella -3 prosenttia. Lokakuu: -7 prosenttia, Tampereella -2 prosenttia. Marraskuu: -9 prosenttia, Tampereella -5 prosenttia. Tampereen marraskuun luku on alustava tieto. Lähde: Fingrid ja Tampereen sähkölaitos.

Näin sähkökatkot toteutetaan

Suomessa päädytään sähköpulatilanteeseen, jos energian tuotanto ja tuonti eivät pysty vastaamaan kulutukseen. Näin voi käydä esimerkiksi hyvin kylmänä, tuulettomana talvipäivänä.

Sähköpulan uhatessa kantaverkkoyhtiö Fingrid antaa määräyksen katkoista sähkönjakeluyhtiöille, kuten Tampereen Sähköverkolle. Tampereella sähkökatkot kohdennettaisiin pääosin alueisiin, joissa on paljon kotitalouksia. ”Suomeksi sanottuna laitakaupungin kohteisiin”, Sihvo sanoo. Katkot toteutetaan lähes kaupunginosatasolla, joten sähköt katkeavat väistämättä kotien lisäksi palveluista, kaupoista ja teollisuudesta.

Yksittäisellä asiakkaalla sähköt olisivat poikki kaksi tuntia kerrallaan, minkä jälkeen katko siirtyy toiselle alueelle, kunnes kierto tulee täyteen. Tämän jälkeen kierto alkaa alusta.

Sihvon mukaan sähkökatkot eivät edelleenkään ole todennäköisiä, mutta mahdollisia.

Kriittiset kohteet katkojen ulkopuolelle

Sähkökatkojen ulkopuolelle rajataan kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja, jotka ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta niin tärkeitä, että niiden sähkönsaanti on turvattava ensisijaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt listan sisältävän asetuksen lausuntokierrokselle.

Lausuntoja voi antaa 15. marraskuuta saakka. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan marraskuun lopulla.