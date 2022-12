Ensimmäistä kertaa tänä talvena: Tampereen Infran koko auraus­kalusto on nyt tien päällä – ”Kyllä tämä ylitöitä teettää”

”Sanoisin, että tänään tulee hyvää jälkeä”, Tampereen Infran työpäällikkö Antti Sorvali arvioi.

Lumisadetta Tampereen Kalevassa 20. tammikuuta 2022. Viime talven jälkeen Tampereella on tehty muutoksia talvikunnossapidon reitteihin.

Aamulehti

Koko Tampereen Infran aurauskalusto on ollut torstaina töissä aamuyöstä lähtien. Liikennealueiden kunnossapidosta vastaava työpäällikkö Antti Sorvali kertoo, että koneita on käytössä noin 50, minkä lisäksi auraamassa on alihankintana tekevien urakoitsijoiden koneita ja väkeä.

”Tämä on ensimmäinen kerta tälle talvelle, kun lähdetään näin isolla volyymilla liikkeelle”, Sorvali sanoo.

Hänen mukaansa joitakin paikkoja suolataan ja hiekoitetaan, mutta pääosin nyt aurataan väyliä. Myös kevyen liikenteen väylien auraus oli käynnissä aamukahdeksan jälkeen.

”Ensin hoidetaan vilkkaimmat liikenneväylät ja sitten katsotaan pienempiä katuja. Sanoisin, että tänään tulee hyvää jälkeä. Töitähän se aiheuttaa ihan hirveästi.”

Kunnossapidon näkökulmasta hankalia ovat erityisesti mäkipaikat, joissa tienpinta saattaa kiillottua liukkaaksi. Perinteisesti esimerkiksi Lukonmäki ja keskustassa Takon tehtaan viereinen mäki ovat olleet pahoja paikkoja.

”Mutta ei siellä mitään sellaista älyttömän pahaa paikkaa ole, mistä ei selvittäisi. Malttia liikenteeseen”, Sorvali sanoo.

Mitä? Katujen luokitus Tampereen kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan. 1-luokan pääkadut aurataan ja hiekoitetaan ensimmäiseksi, sitten 2-luokan ja viimeiseksi 3-luokan kadut. Joukkoliikenteen käyttämät reitit aurataan ensin. Pyöräteissä luokkia on myös kolme. Ensin aurataan seudulliset pääreitit ja keskeiset työmatkareitit. Kunnossapidosta huolehtii Tampereen Infra sekä omalla kalustollaan ja että urakoitsijoilta alihankintana ostettuna.

Reitteihin tehty muutoksia

Viime talvi oli runsasluminen, ja Infra sai palautteita kunnossapidosta paljon.

Viime talven jälkeen on tehty Sorvalin mukaan isoja muutoksia reitteihin, koneisiin ja alueisiin. Muutosten tavoitteena on parantaa reittien kuntoa käyttäjien näkökulmasta. Esimerkiksi kevyen liikenteen pääväyliä hoidetaan nyt aiempaa enemmän reitteinä.

”Yksittäisille koneille on määritetty tosi pitkä reitti, mitä se hoitaa, sitä ei palastella pieniin osiin. Esimerkiksi Hervannasta Viinikkaan on kokonaisuudessaan yhden urakoitsijan hoidossa.”

Lumisateen on luvattu jatkuvan perjantain vastaiseen yöhön saakka. Se tarkoittaa kunnossapito­henkilöstölle pitkää päivää.

”Joitakin tekijöitä pystytään vaihtamaankin, mutta kyllä tämä ylitöitä teettää.”