Ratinanniemi täyttyi ihmisistä, kun mainoksista tuttu Coca-Cola-rekka saapui ensimmäistä kertaa Tampereelle – ”Tämä oli minulle lapsuudenhaave”

Suomessa kiertävä Coca-Colan joulurekka on harvinainen Kenworth VW900A -jenkkirekka vuodelta 1978. Rekka on ollut Suomessa 80-luvulta saakka, ja se on 19 metriä pitkä. Sen kyljissä loistaa arviolta noin 11 000 led-valoa. Sen sivuissa olevat joulupukin kuvat on suunnittelut suomensukuinen Haddon Sundblom. Sundblomin isä oli kotoisin Ahvenanmaalta. Rekan kuvat vaihtuvat joka vuosi.