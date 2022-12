Tamperelaiset Rami Valli ja Johanna Leppänen juhlistavat itsenäisyyspäivää rauhoittumalla sukulaisten ja ystävien kanssa. ”Itsenäisyys on tosi tärkeä ja rakas asia. On hienoa olla suomalainen jäyhä”, sanoo Etelä-Euroopassakin asunut Leppänen helakasti nauraen. ”Nyt se on konkreettista totta, ja siitä olen hyvinkin kiitollinen, että saadaan täällä olla, elää ja puhua suomea”, Valli sanoo viitaten maailmantilanteeseen.