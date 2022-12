Tampereen Keskustorin ympäristö valaistaan taas – Nämä seitsemän rakennusta saavat talvisen valosäväyksen

Valot syttyvät Tampereen Keskustorilla itsenäisyyspäivänä noin kello 17.30. Ne palavat iltaisin aina loppiaiseen asti.

Tampereen Keskustorin rakennuksia on valaistu joulun ajaksi vuodesta 2020 asti. Tältä näytti Palanderin talo viime joulukuussa.

Aamulehti

Itsenäisyyspäivästä 2020 jatkunut perinne Tampereen Keskustorin ympäristön rakennusten valaisemisesta jatkuu. Tänä vuonna talviset valoinstallaatiot saavat Sandbergin talo, Raatihuone, Commercen talo, Palanderin talo, Sumeliuksen talo, Tampereen Teatteri ja Vanhan kirkon tapuli.

Teatteri ja kirkko ovat uusia valaistuskohteita. Installaatioiden määrä on suunnilleen sama kuin kahtena edellisvuonna.

”Halutaan ympäröidä Keskustori ja kehystää joulutoria, tehdä siihen sellainen kokonaisuus”, Tampereen tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen avaa rakennusten valintaa.

Profilight oy:n toteuttamien valoteosten teema on talvinen tunnelma. Mukana on pieniä jouluisia elementtejä, mutta kokonaisuudessa kyse on enemmän talvi- kuin jouluvaloista.

Ilotulituksen korvaaja

Valot syttyvät tiistaina Keskustorin itsenäisyyspäivän juhlan päätteeksi noin kello 17.30.

Valot ovat jo kahtena edellisvuonna korvanneet kaupungin järjestämän itsenäisyyspäivän ilotulituksen. Vasta tänä vuonna muutos konkretisoituu kunnolla, sillä vuosina 2020 ja 2021 varsinaista itsenäisyyspäivän kansanjuhlaa ei koronan takia järjestetty.

Saarteinen uskookin, että kaupunkilaisten palautetta muutoksesta on odotettavissa vasta tiistaina ja keskiviikkona. Edellisvuosina sitä ei ole juurikaan tullut.

Hän itse pitää kehittyvää valoperinnettä hienona asiana. ”Se, että viiden minuutin ilotulituksen sijaan meillä on valoja keskeisellä paikalla itsenäisyyspäivästä loppiaiseen, tuo mielestäni enemmän iloa.”

”Valot ovat kaikkien saavutettavissa olevaa ja maksutonta kaunistusta pimeään ja kalseaan aikaan.”

Keskustorin juhla

Itsenäisyyspäivän juhla, jonka päätteeksi valot syttyvät, alkaa Keskustorilla tiistaina kello 17. Juhlaan on vapaa pääsy.

Noin puoli tuntia kestävässä tapahtumassa esiintyvät laulaja Erin, näyttelijä Mikko Töyssy, Tampereen työväenyhdistyksen soittokunta, mieskuoro Laulajat, poikakuoro Pirkanpojat ja nuorisokuoro Sympaatti. Kaupungin tervehdyksen tuo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ja runoja lausuu tamperelaisnäyttelijä Karoliina Blackburn. Tapahtuman juontaa toimittaja Salla Paajanen.

Aamulehti näyttää Keskustorin itsenäisyyspäivän juhlan suorana lähetyksenä.