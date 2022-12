Tampereella asuva vuoden pakolaismies sai kutsun Linnan juhliin – leikkaus Venäjällä vei loputkin näöstä: nyt hän kertoo, mitä sisu vaatii

Vuonna 2019 Suomeen kiintiöpakolaisena Venäjältä saapunut Aladdin Delli, 32, oppi suomen kielen nopeasti. Jo viime vuonna hän toimi suomen kielen opettajan avustajana työharjoittelussa.

Vuoden pakolaismies Aladdin Delli, 32, haluaa kuulla ihmisten nauravan. ”Minulla oli aiemmin paljon stressiä, ja tiedän, paljonko ilo auttaa siihen.”

Delli sanoo, että kutsu presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle vahvistaa tunnetta siitä, että Suomessa alkoi uusi vaihe. ”Joka päivä minä tunnen, että olen tärkeä.”

Kuka? Aladdin Delli Syntynyt vuonna 1990 Syyriassa. Asuu Tampereella. Ammatti fysio- ja puheterapeutti, vapaaehtoistyöntekijä Suurella Sydämellä -toiminnassa. Valittiin 2022 vuoden pakolaismieheksi. Kuurosokeiden shakin Suomen mestaruus 2022 kolmas sija. Kuurosokeiden shakin Pohjoismaiden mestaruus 2022 kuudes sija. Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 2019. Syyriassa on ollut sisällissota yli 11 vuotta, minkä vuoksi YK:n arvion mukaan yli 6,6 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan.

Delli on sokea ja hänellä on merkittävä kuulon alenema.

Aladdin sai viisumin Venäjälle näköleikkausta varten. Vuonna 2016 hän matkusti sinne leikkaukseen, mutta hoitovirhe vei näön kokonaan, ja leikkaus vaikutti myös kuuloon heikentävästi. Hänellä ei olisi enää ollut sokeana elinmahdollisuuksia Syyriassa, joten lopulta hän päätyi kiintiöpakolaisena Suomeen.

Tämä haastattelu tehtiin puhelimitse hänellä olevan heikkokuuloisille tarkoitetun laitteen avustamana.

Kolme vuotta Suomessa asunut Delli on kielellisesti lahjakas. Hän puhuu sujuvaa suomen kieltä. Viime vuonna hän oli suomen kielen opettajan avustajana työharjoittelussa.

Delli kiittää joka päivä elämästään täällä. ”Joka päivä, kun laitan pääni tyynyyn, minä muistelen, mitä tein päivän aikana ja nukun iloisena ja olen joka päivä iloinen.”

Aiemmin Aladdin Delli on kunnioittanut Suomen itsenäisyyspäivää keskustellen Suomen historiasta ystävien kanssa.

Jokaiselle luotettava tuki

Linnan juhliin hän saapuu parhaan ystävänsä kanssa. Saattajana on Aleksi Suhonen, joka on ollut mukana useissa asioissa opintoihin ja muuhun elämään liittyen. ”Kun minut valittiin vuoden pakolaismieheksi, hän oli julkistustilaisuudessa kanssani lavalla.”

Kokemuksesta hän tietää, että jokaisella vasta Suomeen tulleella maahanmuuttajalla pitäisi olla luotettava äidinkieltä osaava tukihenkilö.

Ystävykset ovat miettineet valmiiksi, miten pukeutuvat Linnan juhliin. ”Me vuokraamme frakit. Käytän sellaista ensimmäisen kerran elämässäni.”

Eli komeat miehet edustavat Tamperetta? ”Toivottavasti”, hän sanoo naurun säestämänä.

”Olen todella iloinen saamastani kutsusta”, hän kertoo.

Linnan juhlissa hän puhuu ehkä rauhasta. ”Ehkä toivon median haastatteluissa rauhaa, rauhaa koko maailmalle, elämää ilman sotaa. Olen elänyt Syyriassa ja tiedän hyvin, mitä sota on, ja minä olin myös Venäjällä ja se oli rankkaa elämää.”

Delli myös toivoo, että kestävä kehitys jatkuu Suomessa. ”Kannustaisin kaikkia hakemaan töitä.”

Mistä sisu saatiin?

Dellin haaveena on päästä korkeakouluun, ja hän haki tänä vuonna sosionomiopintoihin, mutta ei saanut opiskelupaikkaa. ”Haen seuraavana vuonna uudestaan sinne.”

Hänellä on haussa työpaikka, jonka työhaastatteluun hän meni Aamulehden haastattelua seuraavana päivänä. ”Toivottavasti se onnistuu hyvin.”

Valintakokeen materiaalista hän tutustui Suomeen hyvinvointivaltion historiaan. ”On todella mielenkiintoista, miten Suomi kehittyi köyhästä maatalousvaltiosta hyvinvointivaltioksi.”

Hän kysyy, mistä suomalaiset saivat sisun, jonka avulla maa on selvinnyt vaikeista ajoista. Hänen mielestään on vaikea uskoa tänä päivänä, mistä kaikesta Suomi on noussut, kuten 1900-luvun alkupuoliskon sodista itsenäistymisineen. ”Se on todella uskomaton homma.”

Suomen historian tuntemus auttaa häntä panemaan omat ponnistelut kielen ja muun kanssa mittakaavaan. ”Kun muistelen Suomen historiaa, opiskeluni on pieni homma.”