Kaupissa voi jo hiihtää, tällainen on reitti nyt ja ensi viikolla – Suolijärven ladun kiertoreitti muuttuu, vuoreslaisille uusi latuyhteys

Tänä talvena Kaupin ladut tehdään SM-hiihtojen takia eri tavalla kuin viime talvena.

Aamulehti

Tampereen Kaupissa on jo levitetty säilölunta.

Voiko Kaupissa jo hiihtää, Tampereen kaupungin ulkoliikuntapaikkojen liikuntapäällikkö Mikko Heinonen?

”Voi hiihtää. Siellä on nyt noin puoli kilometriä latua, ja tarkoitus olisi, että päästään tekemään lisää. Huomenna illalla näyttäisi pakastavan lisää, niin päästään tekemään perälenkkiä syvemmälle metsään. Tykit laitetaan päälle heti, kun tarpeeksi kylmenee. Puolen kilometrin latu lähtee pesäpallostadionilta ja kulkee stadionin ympäristössä.”

”Tämä eka pätkä on säilölumilatua. Säilölumilatuakin me vielä jatkamme. Tänä talvena tehdään latuja eri järjestyksessä kuin ennen, sillä tammikuussa Kaupissa on SM-hiihdot. Jos tekisimme nyt latuja eteen, emme pääsisi enää viemään lunta taakse SM-latujen huoltamista varten. Täytyy aloittaa latujen teko takareunasta ja varmistaa, että lumi riittää etureunaankin.”

Onko hiihtäjiä jo näkynyt?

”On näkynyt.”

Milloin seuraava, pidempi pätkä on hiihdettävissä?

”Eiköhän ensi viikolla ala tulla lisää hiihdettävää, jos vain lämpötila pysyy noin viisi astetta pakkasen puolella.”

Heinonen suosittelee Kaupissa hiihtäviä pysäköimään autonsa Kaupin parkkitaloon, sillä Kaupin huoltorakennuksen edessä on vain vähän parkkipaikkoja.

Paljonko lunta tarvitaan, että luonnonlumilatuja saadaan ajettua eri puolille Tamperetta?

”Riippuu siitä, tuleeko lumi pakkasella vai suojalla. Suojalumesta ladun saa nopeammin tampattua kuin pakkaslumesta. Pakkaslunta saa tulla 10–20 senttiä, että ladun saa tehtyä turvalliseksi. Nyt maa ehti jäätyä ennen lumen tuloa. Se helpottaa laduntekoa.”

Tuleeko Tampereen latuverkostoon muutoksia?

"Hervannan Suolijärvellä iso mäki jää pois latuverkostosta. Ulkoilureittinä se on kyllä edelleen kesällä. Talveksi siihen tulee aidat. Se on vaarallinen mäki, ja siellä käy paljon ikäihmisiäkin hiihtämässä. Alhaalla on jyrkkä mutka.”

”Uusi reitti on aiempaa loivempi, suorempi ja leveämpi, ja se kiertää vanhan jyrkän reitin vasemmalta. Samalla Suolijärven ympärysreitti pitenee ehkä muutaman sata metriä. ”

Onko isossa mäessä tapahtunut pahoja onnettomuuksia?

”Ei onneksi, mutta jotkut ovat kaatuneet ja jotkut ovat joutuneet kävelemään mäen alas.”

Mitä muuta uutta on latuverkostossa?

”Suolijärveltä pääsee nyt kilometrin pistoladun Vuoreksen liikuntapuistolle. Pisto menee eri kohdasta kuin ison mäen uusi kierto.”

Millä kikoilla kävelijät saadaan pysymään pois laduilta?

”Ei siihen varmaan muuta keinoa ole kuin että jokainen kunnioittaisi talvista harrastajaa. Meillä on Tampereella vähintään 85 kilometriä ulkoilureitistöä, koska Suomessa hiihdetään. Näitä ulkoilureittejä tuskin olisi tehty, jos Suomessa ei voisi hiihtää. Jos talven ajan ihmiset malttaisivat olla kävelemättä hiihtoreiteillä.”