Tampereen joulutorin kaikki mökit ovat nyt auki – Katso iloiset kuvat viikonlopulta

Minna Pesosella (oik.) ja hänen miehellään on Sastamalassa mehiläistarha, jonka tuotteita on myynnissä joulutorilla. Sisko Kipa Lampinen kertoo, että asiakkaiden kestosuosikkeihin kuuluu mehiläisvahahuulirasva. Piparkakun makuinen hunaja on joulun sesonkihitti, samoin hunajaan tehty konjakkinen sinappi.