Nuorilta loppuvat tilat kesken Tampereella eikä kaupungilla ole rahaa, muissa isoissa kaupungeissa tilanne paljon parempi – Tätä mieltä ovat nuoret

Tampereen nuoriso viettää aikaa kauppakeskuksissa ja aiheuttaa toisinaan häiriöitä. Ongelmaan olisi nuorisopalvelujohtajan mukaan yksinkertainen ratkaisu, mutta rahoitusta ei löydy. Tamperelaiset nuoret kertovat, mitä he kaipaavat kaupunkiin ja miksi he viettävät aikaa Hervannan nuorisokeskuksessa.

Tampereen Hervannassa nuorisokeskus Kupolissa on vielä keskiviikkona 30. marraskuuta kello neljän aikaan iltapäivällä hiljaista. Johtava nuoriso-ohjaaja Aleksandr ”Santtu” Lihatsov istuu isossa hämyisessä MM-jalkapallon kisakatsomossa yhdessä Neea Weemanin, 14, ja Kiia Ahosen, 13, kanssa. Kaiuttimista pauhaa Enrique Iglesias, ja Weeman hyräilee mukana.

Nuorisotilojen kahvio on sisustettu jalkapallon MM-kisojen vuoksi eri maiden lipuilla. Seinällä on iso ruudukko, johon on veikattu eri maiden kisamenestystä turnauksessa. Jalkapallo onkin se, joka hervantalaisia nuoria yhdistää, Lihatsov kertoo. Jalkapalloa pelataan ja katsotaan yhdessä. Playstation-peleistä Fifa on nuoriso-ohjaaja Mari-Katri Lempisen mukaan se, joka herättää kaikkein eniten tunteita.

Iltaf Danish, 19, vahvistaa väitteen. Danish on tullut vuosien tauon jälkeen pitkästä aikaa Kupoliin, jalkapalloa katsomaan tietenkin. Nuorempana hän oli nuorisotiloissa epäsäännöllinen kävijä. ”Kaverit olivat täällä. Pelasimme pleikkaa ja aika paljon futista.”

Neea Weeman (oik.) viettää Kupolissa aikaa lähes päivittäin. Hänen mielestään Tampereella ei ole tarpeeksi tiloja nuorille. ”Talvella ulkona on kylmä, ei siellä viitsi olla, koska jäätyy. Täällä on hyvä hengata.” Jos Tampereen keskustaan tulee lähdettyä, sopiva hengauspaikka on Koskikeskus.

Juuri ennen kello viittä ja ennen Kroatian ja Belgian jalkapallopeliä Kupolin sisään tulee tasaiseen tahtiin lisää väkeä. Mari-Katri Lempisen mukaan nuoria saattaa olla vilkkaimpina päivinä jopa lähemmäs sata. Miten nuoret mahtuvat tänne?

”Tiukkaa tekee”, Lempinen nauraa.

Pienet resurssit

Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden resurssit laahaavat pahasti jäljessä, kun niitä vertaa muihin Suomen kaupunkien resursseihin. Tampereen nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälä kertoo, että Tampereella on pienemmät resurssit kuin Jyväskylässä, vaikka siellä on vain kourallinen nuoria verrattuna Tampereen nuorten määrään.

Suomen nuorisotyön tilastojen mukaan nuorisotoimen osuus kaupungin budjetista on Jyväskylässä 0,77 prosenttia ja Tampereella 0,37 prosenttia, vaikka Tampereella on 0–28-vuotiaita asukkaita 33 244 enemmän.

”Tulkinnasta riippuen olemme muihin samankokoisiin kaupunkeihin verrattuna noin 1,5–2,5 miljoonaa euroa jäljessä resursseissa. Onhan se merkittävä määrä suhteutettuna nuorten määrään”, sanoo Etu-Seppälä.

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) katsoo panostuksia nuorisoon isompana kokonaisuutena eikä pelkästään nuorisopalvelujen kannalta. Hän muistuttaa, että ensi vuoden talousarviossa nuoret jätettiin säästöjen ulkopuolelle. Ikonen kertoo, että talousarviossa on mietitty, mistä nuorten hyvinvointi lähtee.

”Esimerkiksi ryhmäkoot päätettiin pitää ennallaan ja tuen resursseja vahvistettiin kaikilla koulutusasteilla. Hyvinvointi lähtee jo varhaiskasvatuksesta ja hyvinvointineuvolasta. Talousarviossa tehtiin myös panostuksia harrastustoimintaan.”

Kiia Ahonen ja Neea Weeman esittelivät jalkapallon MM-kisoja varten tehtyä veikkausta nuorisokeskuksen kahvion seinällä.

Kaupunki on myös pyrkinyt varmistamaan, että nuorilla on taloudellisesta tilanteesta riippumatta harrastusmahdollisuuksia. Harrastuspassi laajennetaan kaikille yläkoululaisille, ja Tampereelle tulee kaksi uutta tekojäärataa.

Nuorille on myös matalan kynnyksen keskusteluapua walk in -terapiassa.

Nuorille tilaa ostoskeskuksiin

Resurssien vähyys näkyy Etu-Seppälän mukaan esimerkiksi siinä, ettei nuorisotiloja ole Tampereella tarpeeksi. Keskustassa ei ole varsinaista nuorisotilaa ollenkaan. Nuoret viettävät aikaa joko ostoskeskuksissa tai Laikun lavalla.

Etu-Seppälän mukaan nuorisotilat voisivat rauhoittaa nuorten menoa. ”Usein kun on tila, jossa kokoontua ja jossa on järkevää puuhaa, hölmöily vähentyy merkittävästi.”

Tästä on Etu-Seppälän mukaan todisteitakin. Kesällä 2020 Koskikeskukseen avattiin pop up -nuorisotila, joka vähensi nuorten häiriökäyttäytymistä ostoskeskuksessa ja ylipäätään Tampereen keskustan alueella.

Jos keskustaan saataisiin nuorisotila, se kannattaisi Etu-Seppälän mukaan ehdottomasti sijoittaa jompaankumpaan ostoskeskuksista.

Nyt, kun nuorten tekemistä rikoksista ja väkivallasta on uutisoitu keskustan alueella paljon, herää kysymys, miksei sellaista tilaa vieläkään ole.

”Lakisääteiset palvelut ajavat edelle, kun mietitään, mihin vähäiset eurot kaupungissa käytetään.”

Nella Siroselle, 17 tai Ilaf Ahmedille, 20, Tampereen nuorisotilat eivät ole tutut. Heidän mielestään niitä voisi olla enemmän ja niistä voisi tiedottaa paremmin. ”Nuoret hengaavat paljon Ratinassa. Omia tiloja kaivattaisiin, sillä täällä on hälinää. Olisi kiva, jos olisi nuorille tilaa erikseen”, sanoo Sironen. ”Lähellä Keskustoria”, Ahmed lisää.

Mitä? Tampereen nuorisokeskukset Annalan nuorisokeskus, Juvankatu 53 Helapuiston nuorisokeskus, Arkkitehdinkatu 11 Koivistonkylän nuorisokeskus, Lehvänkatu 9 Kämmenniemen nuorisokeskus, Paavolantie 4 Lielahden nuorisokeskus Piilo, Lielahdenkatu 15 Multisillan nuorisokeskus, Multisillankatu 1 Nuorisokeskus Kupoli, Lindforsinkatu 1 Nuorten tila Muru, Koilliskeskus, Liikekatu 3 Tesoman nuorisokeskus Nuorkka, Tesomankatu 4 Lähde: Tampereen kaupunki

Etu-Seppälän mukaan keskustan nuorisotilaa on ehdotettu vuodesta toiseen, mutta se on aina jäänyt pöydälle. Niin se jäi tälläkin kertaa. ”Ehdotimme asiaa virkamiehinä vilpittömästi ja osoitimme tarpeen. Nytkin se oli ehdotuksessa vuodelle 2023, mutta se pyyhittiin pois, koska rahat eivät niin sanotusti riittäneet tai ei nähty riittävän tärkeänä kohteena.”

Investointina nuorisotila henkilöresursseineen maksaisi vuodessa vähän runsaat 300 000 euroa. Toisaalta sitäkään Etu-Seppälä ei halua, että keskustaan tulisi nuorisotila, mutta että joltain toiselta alueelta se otettaisiin pois. ”Silloin ongelmat vai siirtyisivät.”

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen pitää keskustelua keskustan nuorisotiloista hyvänä. Etenkin nyt, kun viime aikoina on uutisoitu nuorten tekemistä rikoksista. Ikosen mukaan on hyvä pohtia, voisiko keskustaan saada tilat nuorille. ”Ensisijaisesti olemme lähteneet tukemaan nuorten hyvinvointia muilla ratkaisuilla, mutta uskaltaisin sanoa, että olemme avoimia arvioimaan tätä (keskustan nuorisotilaa).”

16-vuotiaat Ella Kivelä ja Venla Salmela viettivät perjantaina iltapäivällä aikaa Koskikeskuksessa. Nuorisotiloissa ei tule vietettyä aikaa. ”Niitä pitäisi olla enemmän ja niitä pitäisi mainostaa, niin ehkä niihin voisi mennäkin.”

”Suunta on oikea”

Nuorisotyön haasteena on Etu-Seppälän mukaan se, ettei sen suoraa hyötyä voi osoittaa euromääräisesti. ”Erään laskelman mukaan yksi syrjäytynyt maksaa miljoonan, jos hän käyttää kaikkia mahdollisia palveluita. Siihen verrattuna miljoonan nuorisotila on halpa.”

Kaupunki kasvaa, ja Etu-Seppälän mukaan esimerkiksi nuorisopalveluiden resursseja pitäisi kasvattaa ”etuvoittoisesti”, eikä jälkijunassa.

Asiat ovat kuitenkin menossa koko ajan parempaan suuntaan, Etu-Seppälä toteaa. Esimerkiksi Hervannan nuorisokeskus Kupoli on onnekkaassa asemassa, sillä vuoden 2025 alussa se siirtyy Hervannan vapaa-aikakeskukseen, jossa on paremmat puitteet.

Tänä vuonna Tampereelle tuli myös liikkuva nuorisotila Liikkis, joka kiertää asuinalueita. Nuoret voivat tilata sen sellaisille alueille, joissa ei ole fyysistä tilaa käytössä. Nuorisotyö on myös Etu-Seppälän mukaan aina mukana, kun uutta asuinaluetta suunnitellaan tai kouluverkkoa laajennetaan.

”Pieniä parannuksia on saatu koko ajan ja suunta on oikea.”

Tampereen keskustankaan suhteen ei ole luovutettu. Ensi vuonna nuorisotilaa aiotaan taas ehdottaa vuodelle 2024. ”Uskon kyllä, että se sieltä ennemmin tai myöhemmin tulee”, Etu-Seppälä sanoo.

Apua läksyihin ja elämään

Hervannan nuorisokeskus Kupolissa on normaalisti paikalla neljä ohjaajaa, mutta keskiviikkona heitä on sairaustapauksen vuoksi vain kolme.

Sillä pärjää juuri ja juuri, mutta joka huoneessa pitäisi aina olla yksi ohjaaja paikalla, nuoriso-ohjaaja Aleksandr Lihatsov kertoo. Syynä on se, että Kupolissakin nuorten välillä syntyy kahnausta. Nuoriso-ohjaaja Mari-Katri Lempinen kertoo, että kerran palovaroittimetkin pistettiin sytkäreiden avulla kiljumaan.

”Niin kauan, kun on nuorisokeskuksia ja aikuisia, vastuullisia ihmisiä, sitä vähemmän on väkivaltaa ja muita ongelmia tuolla kaduilla”, sanoo Lihatsov viitaten jengiytymiseen.

Aleksandr ”Santtu” Lihatsov tuntee hyvin Hervannan nuoret tai ainakin ne, jotka käyvät Kupolissa. Hän kehuu nuoria aktiivisiksi ja yhteisöllisiksi. Iso yhdistävä asia on jalkapallo kaikissa sen muodoissa.

13-vuotias Hieunam Phuong käy Kupolissa lähes päivittäin. Syynä on kuulemma Santtu eli nuoriso-ohjaaja Aleksandr Lihatsov. Tampereen keskustassa Phuong ei kauheasti vietä aikaa, koska Kupoli on siihen mieluinen paikka. Jos keskustaan kuitenkin eksyy, Ratina on hyvä ajanviettopaikka.

Kupolissa käy 13–17-vuotiaita nuoria – täysikäisiä myös. Silloin voi saada apua esimerkiksi työllistymisasioihin tai jos muuttamassa omilleen.

Keskiviikkona Kupolissa on Alexander Tarasov, 24, joka usein auttaa esimerkiksi erilaisissa nuorisokeskuksen tapahtumissa. ”On tärkeää, että nuorilla olisi tekemistä ja ettei istuttaisi vain kotona”, Tarasov sanoo.

Kupoli voi myös olla pakopaikka, jos kotona on hankalaa. Tarasov kertoo saaneensa Kupolista aikoinaan apua koulunkäyntiin. ”Ja muutenkin elämään”, hän lisää.

