Itsenäisyyspäivän seppele laskettiin sankarihaudoille Tampereella – ”Tänään koko päivä on kyllä yhtä juhlaa”

Itsenäisyyspäivän seremonia vietettiin Kalevankankaalla pienessä pakkasessa. Itsenäinen Suomi täyttää tänään 105 vuotta. Kalevankankaan itsenäisyyspäivän juhlassa olivat paikalla muun muassa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen ja sotaveteraani Aimo Reinikainen.

Aamulehti

Tampereen Kalevankankaan sankarihautausmaalla vietettiin tiistaina aamupäivällä perinteikästä itsenäisyyspäivän seremoniaa.

”Tampereen historia on kuin pienoiskuva Suomen historiasta”, Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoi itsenäisyyspäivän puheessaan Kalevankankaan sankarihautausmaalla.

Tämän jälkeen pormestari siirtyi puheessaan kuvailemaan maamme ja kaupunkimme yhteneviä historioita esimerkiksi sotien, teollistumisen ja koulutuksen kehittymisen kautta.

Suomen lippu saapui juhlaan insinöörieverstiluutnantti Harri Saarisen kantamana.

Seremoniaan osallistui muun muassa Tampereen evankelisluterilainen seurakunta ja tamperelaisia järjestöjä, kuten Tampereen reserviläiset ry ja Tampereen Karjala-seura ry.

Kansalaiset katsoivat seppeleenlaskua ja sitä seurannutta ohimarssia Kalevan kirkolle talvitakkeihin sonnustautuneita.

Itse seppeleenlaskusta vastasivat sotaveteraani Aimo Reininkainen, Tampereen varuskunnan päällikkö eversti Mika Kulkas ja Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.).

Suomen liput liehuivat seppeleseremoniaa seuraamaan saapuneiden kansalaisten yllä.

Kalevankankaalla kuultiin tamperelaisen Mieskuoro Laulajien esittämänä kappaleet Oi, kallis Suomenmaa ja Finlandia-hymni. Pastori Sanna Friskin rukouksen jälkeen kuoro lauloi virren Siunaa ja varjele meitä.

Seppeleenlaskuseremoniaa seurasi juhlava ohimarssi hautausmaalta Kalevan kirkolle.

Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Sanna Frisk lausui tapahtumassa rukouksen.

Tampereen varuskunnan päällikkö eversti Mika Kulkas laskee seppeleen.

Pormestarilla vilkas päivä

Pormestari Ikonen toteaa, että itsenäisyyden merkityksen ymmärtää kriisien keskellä entistä paremmin.

”Se on sitä, että saamme itse päättää omista asioistamme. Suomalaisuus on vahva tunne tästä kotimaasta: se on kaunis luonto, meidän kielemme, meidän kulttuurimme. Tässä on valtava määrä erilaisia merkityksiä. Tänä maailman aikana tätä arvostaa erityisen suurella tavalla ja kokee kiitollisuutta menneille sukupolville, sotiemme veteraaneille ja lotille, heille, jotka ovat tämän uhrauksen tehneet ja tätä maata rakentaneet. Kyllä me tänä päivänä saamme olla todella kiitollisia siitä.”

Ikonen kertoo, että hänen päiväänsä kuuluu juhla jos toinenkin.

”Tänään koko päivä on kyllä yhtä juhlaa. Tämän arvokkaan seremonia jälkeen meillä on Puolustusvoimain kanssa yhteinen vastaanotto Raatihuoneella ja sieltä jatkan lasten itsenäisyyspäivän tanssiaisiin. Sitten juhlistamme perheen kanssa itsenäisyyspäivää, syömme, käymme katsomassa Keskustorilla juhlan ja illalla varmaan katsomme vähän Linnanjuhlia.”

Sotaveteraani Aimo Reinikainen osallistui seremoniaan Kalevankankaan sankarihautausmaalla.

Sotaveteraanin päivä sujui tavanomaisesti

Pian 99 vuotta täyttävä sotaveteraani Aimo Reinikainen kertoo itsenäisyyspäivän viettonsa sujuneen tavanomaiseen tapaan.

”Aikainen herätys, asusteet juhlakuntoon ja sitten tänne.”

Reinikainen juhlii itsenäisyyspäivää rauhallisissa merkeissä. ”Poltan varmaan itsenäisyyspäivän kynttilän kotona illalla. Juhlaruoaksi syön vorschmackia.”

Mieskuoro Laulajat esiintyi Kalevankankaalla pidetyssä seremoniassa.

Seremonian jälkeen lippulinna ja marssiosasto tekivät ohimarssin Kalevan kirkolle, jossa alkoi itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus.

Ohimarssissa oli edustettuina lukuisia tamperelaisia järjestöjä.