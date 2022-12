Nämä 40 kuvaa kertovat, miten ikimuistoinen oli Nokia-areenan ensimmäinen vuosi – Kerro Aamulehdelle, mitä sinä siitä ajattelet

Nokia-areena on 3. joulukuuta 2022 ollut käytössä tasan vuoden. Areenassa on pelattu yli sata jääkiekko-ottelua, juhlittu jääkiekon SM- ja MM-kultia, nähty 13 konserttia, voimisteltu, pelattu koripalloa ja ajettu monsteriautoilla. Aamulehden urheilun päällikkö Lauri Lehtinen ja featuren toimittaja Ilari Leppäniemi vaihtoivat ajatuksia Nokia-areenan ensimmäisestä vuodesta. Voit jakaa omat ajatuksesi jutun lopussa.

Ilari Leppäniemi (IL): Olin lokakuussa 2020 uutisoimassa erikoisesta tapauksesta: Kaija Koo ja Tampereen Filharmoninen kuoro esiintyivät vielä pahasti vaiheessa olleen areenan rakennustyömaalla. Seurasin osan konsertista tuolloisen pormestarin Lauri Lylyn kanssa, ja jossain kohtaa totesimme, että seisomme suurin piirtein siinä, mihin jääkiekkokentän siniviiva tulee. Muistan Lylyn naureskelleen, että näiltä paikkeilta saatetaan vielä ratkaista Suomelle MM-kulta.

3. lokakuuta 2020. Kaija Koo esiintyi areenan rakennustyömaalla Tampereen päivän kunniaksi.

Kaksi vuotta myöhemmin Suomi on toden totta juhlinut maailmanmestaruutta Nokia-areenassa. Ainakin tältä osin suurella innolla odotettu areena on jo lunastanut valtavia odotuksiaan. Lauri, oliko Nokia-areenan avausvuosi yhtä satua?

Lauri Lehtinen (LL): Areenan ensimmäinen vuosi on ollut ulospäin yhtä satua. Areenassa muun muassa ratkottiin viime keväänä jääkiekon miesten Suomen mestaruus ja maailmanmestaruus, vieläpä Tapparan ja Suomen eduksi. Areena on jo ensimmäisen vuotensa aikana tuottanut suuria ilonhetkiä pirkanmaalaisille urheilun ystäville.

Kulisseissa areenan tarina on ollut hikisempi. Areena vihittiin käyttöön vuosi sitten 3. joulukuuta Ilveksen ja Tapparan paikallisottelussa. Vielä perjantain aamujäillä katsomossa ja käytävillä kävi armoton kuhina. Katsomossa kiinnitettiin viimeisiä rakenteita, eikä seisomakatsomoita lopulta saatu ensimmäisissä peleissä käyttöön. Tamperelaisseurat pääsivät areenaan vasta paria päivää ennen h-hetkeä. Ilvekselle ja Tapparalle propsit – kotiottelut ovat tapahtumina kehittyneet merkittävästi vuoden aikana. Satumaisten hetkien hohdokkuuden taustalla on kovaa työtä.

3. joulukuuta 2021. Areena kaksi tuntia ennen Tapparan ja Ilveksen välisen ensimmäisen ottelun alkua.

Olet Ilari seurannut areenaa huippukonserttien ja muiden kulttuuritapahtumien näkökulmasta. Onko areena ollut avausvuotenaan yhtä muikea kulttuurin kehto kuin urheilupyhättö?

IL: Ei ehkä aivan yhtä muikea, muttei paljon toisinkaan. Musiikin näkökulmastahan areena lähti liikkeelle eri lähtökohdista kuin jääkiekon. Tampereella oli jo Hakametsässä omalla tavallaan Suomen paras – ainakin legendaarisin – jäähalli ja sen ympärille rakentunut kiekkokulttuuri. Konserttipaikkana areena on Tampereelle aivan uudenlainen avaus ja asioiden mahdollistaja. Kun kertaa listaa artisteista, joita tapahtumajärjestäjät ovat Nokia-areenaan kuluneen vuoden aikana tuoneet, päällimmäinen ajatus suuntautuu jo tulevaisuuteen: ylärajaa sille, minkä kaliiberin areenakeikkoja Tampereella on nyt lupa odottaa, ei oikeastaan ole. Nightwishin, Queenin, Stingin ja Volbeatin tähdittämä avausvuosi ei jätä arvuuteltavaa areenan vetovoimasta.

LL: Areenassa on välillä tuntunut, että sen akustiikka on rakennettu enemmän konsertteja kuin kiekkopelejä varten. Kotiotteluissa hallissa saa olla lähemmäs viisinumeroinen määrä katsojia, jotta edes Ilveksen erittäin äänekkäät fanit saavat koko hallin tärisemään Hakametsän tapaan. Miltä areena on kuulostanut isoissa konserteissa?

IL: Kertasin hieman Aamulehden konserttiarvioita vastatakseni todenmukaisesti, onhan harvakseltaan kuultavista konserteista hankalampi pysyä kartalla kuin viikoittain pelattavista kiekkopeleistä. Esimerkiksi Eppujen ja Tampere Filharmonian kunnianhimoisesta areenan avauskonsertista kaikui äänentoiston kritiikkiäkin, mutta pääosin areenan konserttiakustiikkaa on kyllä kiitetty. Se vastaa omaa näppituntumaanikin. Yleisömäärä varmasti vaikuttaa. Puolityhjälle katsomolle esitetyssä Cats-musikaalissa kokemusta häiritsi, että vähänkään hiljaisemmilla hetkillä katsoja saattoi kuulla äänitekniikan vienon surinan.

Yleisöstä puheen ollen, mitä arvioit Tampereen kiekkoyhteisön ajattelevan areenasta juuri nyt?

LL: Uskon, että tamperelainen kiekkoyhteisö on areenasta erittäin ylpeä. Onhan se mahdollistanut Hakametsää merkittävästi isommat yleisöt ja uudet rahavirrat tamperelaisjoukkueille. Ja ihan vain siksi, koska halli on niin pirun hieno.

Avausottelun 13 000 katsojan joukossa oli muuan muassa Leo Innanen. Tapparan väreihin sonnustautunut Innanen kertoi pitävänsä myös Ilveksestä.

Kuvaava esimerkki areenan mahdollisuuksista nähtiin ihan hiljattain reilun viikon aikana, kun Ilves veti kotiotteluihinsa Pelicansia, SaiPaa ja KalPaa vastaan viiden päivän sisällä yhteensä 21 038 katsojaa. Keskikatsojamäärä, 7 013, lähenteli täyttä Hakametsää (7 300). Hallilegendassa luvusta olisi saanut ottaa 2 000–2 500 katsojaa pois.

Tappara ja Ilves ovat näyttäneet vetävän kotiotteluihinsa entistä isompia yleisöjä kauden edetessä, eikä areenan tuoma buusti ole osoittanut toistaiseksi hiipumisen merkkejä. Mites konserttipuolella? Lisää pökköä pesään – ja saksalainen iskelmäyhtye Rammstein Olympiastadionin sijaan Tampereelle areenaan?

IL: Ensi kesäkuussa areenalle tulee Iron Maiden. Sen ympärille on hyvä muun vuoden rakentua. Areenan visuaaliset mahdollisuudet on nostettu esiin konsertti konsertin perään, ja harva yhtye pystyy yhtä suurelliseen show’n kuin läpikotaisin teatraalinen Iron Maiden. Henkilökohtaisesti tunnen konserttia kohtaan lapsen intoa. Lisäkeikasta ilmoitettiin lähes heti alkuperäisen uutisen jälkeen, joten en liene ainut. Eli pökköä hyvinkin.

24. heinäkuuta 2022. Adam Lambertilla vahvistettu Queen oli areenan avausvuoden suuria musiikkitapauksia. Hulppea show nähtiin areenassa kahdesti.

Toisaalta mitään muutakaan suuntaa ei ole. Seppo Roth kirjoitti jo maaliskuussa Lauri Tähkän keikan jälkeen, että Suomessa on rajallinen määrä stadionluokan artisteja ja vain sellaisten kannattaa tulla areenalle esiintymään. Haloo Helsinki! esiintyy areenalla 5. joulukuuta ja Antti Tuisku maalis–huhtikuussa, ja heidän jälkeensä lista on jo perin lyhyt. Katseen on siis oltava maailmalla, mikä on ihan luonnollista toimintaa, kun maailmanluokan areena on rakennettu.

Vielä on mainittava koronan takia viime vuodenvaihteesta tulevaan siirtynyt Lumikuningatar-jääshow. Ei-konserttimaisista kulttuurielämyksistä jo mainittu Cats oli Nokia-areenassa hieman väärässä paikassa, mutta Lumikuningatar on tehty areenalle mittatilaustyönä. Siltä on lupa odottaa suuria.

Sallitaanko urheilutoimituksen pomolle lapsen intoa? Jos sallitaan, mitä sinä odotat ensi vuodelta?

LL: Toivottavasti sallitaan. Itse innostun hyvin helposti urheilusta, olin jo Hakametsän legendaarisilla lehtereillä jollain tasolla fiiliksissä jokaisesta lokakuun räntäkelissä pelatusta ottelustakin. Jääkiekon MM-kisat olisi helppo nimetä ensi vuoden kohokohdaksi, mutta ollakseni rehellinen selvä ykkönen on miesten jääkiekkoliigan pudotuspelit.

Tampere on Suomi-kiekon pääkaupunki, mutta edes meidän kiekkohistoriassamme Tappara ja Ilves eivät ole monesti olleet samaan aikaan yhtä kuumia kuin nyt. Nähdäänkö ensi keväänä Tampereen välinen pudotuspelisarja tai peräti se kautta aikain ensimmäinen finaalisarja? Ai ai, maistuisi, maistuisi. Siinä on tamperelaisen kiekkoväen suurin unelma Nokia-areenan toiseen vuoteen.

Olisipa jo kevät.

Lista Nokia-areenan ensimmäisen vuoden tapahtumat 3.12.–29.11. Yhteensä 86 Ilveksen ja Tapparan liiga-, CHL- ja harjoitusottelua 15.12. Nokia-areenan avajaiset: Eppu Normaali ja Tampere Filharmonia, Santtu-Matias Rouvali 16.12. Popeda 12.3. Iskelmägaala 26.3. Lauri Tähkä 22.4. Nightwish 27.4. Ghost 28.4. Liigan ratkaiseva finaaliottelu: Tappara-TPS 5.5. Euro Hockey Tour: Suomi-Sveitsi 13.–29.5. Jääkiekon MM-kisat (34 ottelua) 29.5. Jääkiekon MM-finaali: Suomi-Kanada 9.–10.6. Gymnaestrada 17.6. Eric Clapton 19.6. Evanescence 24.–25.7. Queen + Adam Lambert 12.–13.8. Aamulehti Tampere Cup 19.–20.8. Blockfest Afterparty 25.8. Koripallon MM-karsinta: Suomi-Israel 20.9. Sting 14.–16.10. Monster Jam 23.10. Volbeat 27.–30.10. Cats 4.–5.11. NHL Global Series 12.11. Mestarit

Lista Nokia-areenan tulevat tapahtumat 5.12. 2022 Haloo Helsinki! 17.12. Suvi Teräsniska (joulukonsertti) 18.12. Raskasta joulua 30.12.–1.1. 2023 Lumikuningatar 2.2. Dream Theater 17.2. Iskelmägaala 5.3. Robbie Williams 24.3. 40 vuotta Yötä 31.3.–1.4. Antti Tuisku 4.4. Andrea Bocelli 12.–28.5. Jääkiekon MM-kisat 3.–4.6. Iron Maiden Listattu 2.12. 2022 mennessä julkaistut tapahtumat. Lähde: nokiaarena.fi

Nokia-areenan ensimmäinen vuosi kuvina

3. joulukuuta 2021. Nokia-areenan ensimmäinen tapahtuma oli Ilveksen ja Tapparan välinen paikallisottelu. Loppuunmyyty katsomo pääsi todistamaan alun juhlallisten seremonioiden jälkeen maalirikasta ottelua, jonka Ilves voitti 6-3.

4. joulukuuta 2021. Kiekkofaneilla oli kissanpäivät, kun tamperelaisjoukkueet kohtasivat uudestaan heti seuraavana päivänä. Areena oli jälleen loppuunmyyty ja ihmiset saapuivat paikalle hyvissä ajoin tutustumaan uusiin palveluihin. Kaukalossa Tappara sai revanssin voittamalla 7-0.

14. joulukuuta 2021. Areena muuttui konserttipaikaksi ensimmäistä kertaa virallisia avajaisiaan varten. Lavaa sekä valo- ja äänitekniikkaa rakennettiin koko edellispäivä ja läpi yön.

15. joulukuuta 2021. Lava valmistui, ja sille nousivat Eppu Normaali ja Santtu-Matias Rouvalin johtama Tampere Filharmonia. Eppujen avausbiisi loppuunmyydyllä keikalla oli Lensin matalalla, encoressa kuultiin Kun olet poissa.

16. joulukuuta 2021. Tamperelainen musiikkijuhla jatkui seuraavana päivänä. Epuilta viestikapula siirtyi Popedalle. ”Täällä oli eilen joku lämppäribändi? Niillä oli kuulemma 70 avustajaa, mutta kyllä sillä iällä pitääkin olla”, Pate Mustajärvi vitsaili.

12. maaliskuuta 2022. Koronarajoitukset tekivät paluun vuodenvaihteessa 2022, ja Nokia-areenankin vauhdikkaalle alulle tuli stoppi. Iskelmägaala siirtyi helmikuusta maaliskuulle. Jonne Aaron sai nimikoidun paikan muusikoiden tilaksi muuntautuneesta Ilveksen pukuhuoneesta.

Iskelmägaalassa esiintyi muun muassa Lauri Tähkä. Yleisöä oli paikalla 6000 henkeä.

26. maaliskuuta 2022. Lauri Tähkä palasi areenalle vain pari viikkoa myöhemmin, nyt ihka omalle keikalleen.

Lauri Tähkä veti areenaan 10 000 kuulijaa. Avausbiisi oli Jääkukkia, show huipentui Morsiameen.

22. huhtikuuta 2022. Maailmalla valtavan suosittu Nightwish saapui Tampereelle, ja antoi oppitunnin siitä, millaiseen visuaalisuuteen Nokia-areenassa voidaan yltää.

Nightwishia seurasi 11 000 ihmistä. Musiikillinen johtaja Tuomas Holopainen eläytyi koskettimien takana.

24. huhtikuuta 2022. Areenan avausvuosi oli täynnä jääkiekkomenestystä. Ilves kaatoi Liigan pronssiottelussa KooKoon ja pääsi juhlimaan mitalia faniensa kanssa.

Huoltaja Lasse Laukkanen ja kapteeni Eemeli Suomi iloitsivat pronssista, joka oli seuran ensimmäinen liigamitali sitten vuoden 2001.

27. huhtikuuta 2022. Yleisö panosti pukeutumiseensa, kun areenalle saapui ruotsalaisyhtye Ghost. Ghostin perässä areenalle saapuivat muun muassa Veeti, Miisa ja Mauri Köykkä.

28. huhtikuuta 2022. Tapparan kausi päättyi riemukkaasti kultajuhliin uudella kotijäällä. Finaalisarjassa Tappara kaatoi TPS:n.

Seuralegenda Jukka Peltolalle ratkaiseva finaaliottelu oli uran viimeinen peli. Kuvassa Kanada-maljaa nostava Peltola ilmoitti pian kauden päätyttyä lopettavansa uransa.

29. toukokuuta 2022. Tampereen ainutlaatuinen kiekkokevät huipentui Suomen maailmanmestaruuteen. Finaalissa kaatui Kanada. Täpötäysi Nokia-areena otti hetkestä kaiken irti.

9. kesäkuuta 2022. Voimistelun suurtapahtuma Gymnaestrada valtasi Tampereen kesäkuussa. Sen ohjelmaan kuului joukkuevoimistelun maailmancupin osakilpailu Nokia-areenassa. Kuvassa kaksipäiväisen osakilpailun voittanut Minetit esiintymässä ensimmäisenä päivänä.

10. kesäkuuta 2022. Muutakin kuin kiekkojuhlia. Tamperelainen Minetit pääsi nostamaan pokaalia kotiyleisön edessä. Joukkueen suoritus hipoi täydellisyyttä rajussa kannustuksessa.

17. kesäkuuta 2022. Kitaralegenda Eric Claptonin areenakeikka oli hänen ensimmäinen esiintymisensä Suomessa 11 vuoteen. 77-vuotias konkari esiintyi eleettömästi.

19. kesäkuuta 2022. Yhdysvaltalaisyhtye Evanescence saapui ensimmäistä kertaa Tampereelle.

24. heinäkuuta 2022. Queen saapui Tampeelle. Adam Lambert on jo vuosien ajan kerännyt runsaasti kiitosta roolistaan Freddie Mercuryn saappaissa.

Kitaristi Brian May on Queenin alkuperäisjäsen. Tampereen-keikat alkoivat Now I’m Here -kappaleella ja päättyivät We are the Championsiin.

21. elokuuta 2022. Blockfest päätti järjestää tänä vuonna tapahtuman viralliset jatkot Nokia-areenassa. Juhlakansa otti omintakeisen idean vastaan kiinnostuneena.

Tältä ”Suomen suurimmaksi jatkopaikaksi” muuntautunut areena näytti.

23. elokuuta 2022. Miesten koripallomaajoukkue eli Susijengi matkusti Tampereelle kohdatakseen MM-karsintaottelussa Israelin. Ykköstähti Lauri Markkanen poseerasi Aamulehdelle areenan mullistamissa maisemissa.

25. elokuuta 2022. Markkanen kiitti yleisöä Suomen 79–73-voittoon päättyneen ottelun jälkeen. Areenan ensimmäinen koripallo-ottelu oli menestys ja veti paikalle 11 554 katsojaa.

20. syyskuuta 2022. Syksyyn mennessä Nokia-areena oli solahtanut jo luontevaksi osaksi Tampereen elämää. Tässä jonotetaan Stingin konserttiin.

14. lokakuuta 2022. Jotain aivan muuta oli tarjolla lokakuun puolivälissä, kun 30-vuotisjuhlavuottaan viettävä Monster Jam saapui Tampereelle. Areenan piti jälleen muuntua, tällä kertaa moottorispektaakkelin näyttämöksi.

Viihderyhmä Duudsonit oli mukana Monster Jamissa. Onni Penkkala ja Werner Venho pääsivät yhteiskuvaan HP Parviaisen, Jarno Leppälän, Jarno Laasalan ja Jukka Hildénin kanssa.

23. lokakuuta 2022. Tanskalaisbändi Volbeat joutui perumaan peräti kolme Suomen-keikkaa Postin tukilakon ja koronapandemian takia, mutta lopulta maailmankiertue saatiin myös Nokia-areenaan. Laulaja Michael Poulsen villitsi yleisön.

27. lokakuuta 2022. Legendaarisen Cats-musikaalin virallinen kiertue viipyi Tampereella viiden esityksen verran. Grizabellan roolissa nähtiin Jacinta Whyte.

5. marraskuuta 2022. NHL toi kaksi Columbuksen ja Coloradon välistä ottelua Tampereelle. Näin muun muassa Columbuksen Patrik Laine pääsi ottamaan tuntumaa kotikaupunkinsa uuteen arenaan.

Anna Puustinen esitti Maamme-laulun juhlallisessa alkuseremoniassa.

Jasper Kangas hankki kummisetänsä Mika Lötjösen kanssa uuden huivin muistoksi NHL-tähtien Tampereen-reissusta.

12. marraskuuta 2022. Kaija Koon, Vesalan, Ellinooran ja Jenni Vartiaisen Mestarit-kiertue saapui Tampereelle ja veti lehterit täyteen.

Uuden sukupolven Mestareiden jättikonserttia kuvailtiin muun muassa viihdyttäväksi ja tunteelliseksi nostalgiatripiksi.

