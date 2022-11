Mikä työvoimapula? 200 pyrki töihin Tampereen Niemenrantaan perjantaina avattavaan kauppaan

Siirrettävässä rakennuksessa ollut Sale poistuu.

Tampereen Niemenrannassa avaa uusi kauppa perjantaina 2. joulukuuta. Uusi tulokas on S-market, jota on rakennettu Lielahdenkadun ja Pikkuniemenkadun kulmatontille vuoden verran.

Avattavan marketin koko on 900 neliömetriä, mikä on Pirkanmaan osuuskaupan ryhmäpäällikön Jyrki Halmeen mukaan keskikokoa.

Alueella on asiakkaita palvellut siirrettävässä rakennuksessa oleva Sale. Halme sanoo, että vielä ei ole ratkaistu, minne se siirtyy.

Paljon työnhakijoita

Uuteen myymälään tulee noin 15 työntekijää. Heistä muutama tulee alueella olevasta lakkautettavasta Salesta ja osa siirtyy Pirkanmaan muista yksiköistä. Myös uutta henkilöstöä rekrytoitiin.

Alan työvoimapulasta on puhuttu, mutta Halmeen mukaan avoimiin työpaikkoihin oli hakijoita paljon, lähes 200. ”Hakijoita oli runsaasti liikkeellä ja se oli upea juttu. Toivottavasti monelle on löytynyt paikka joistakin muista yksiköistä. Meillä on koko ajan rekrytointeja.”

Energiansäästöön erityistä huomiota

Nyt avattava market on 25. Pirkanmaalla ja 16. hiilineutraali myymälä. Energiatehokkuutta on mietitty erityisesti lämmityksessä, jäähdytyksessä ja kylmälaiteissa. Rakennuksessa on maalämpö, ja sen lisäksi talteen otetaan jäähdytyslaitteiden hukkalämpö. Kesällä viilennyksestä tuleva lämpö varastoidaan maaperään. Ovellisten kylmälaitteiden kylmäaineena on hiilidioksidi.

S-ryhmä on asettanut tavoitteekseen olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Tavoitetta tukevat vuosittain tehtävät korjaukset ja uudisrakentaminen.

Hän sanoo, että yksiköt ovat merkittävästi vanhoja energiatehokkaampia. ”Jos verrataan 15 vuoden takaiseen yksikköön, laskennallinen sähkönsäästö on 40 prosenttia.”

Seuraavat kohteet Nokialla ja Hämeenkyrössä

Pirkanmaalla avautuu perjantaina toinenkin kohde, kun Pälkäneen S-marketin peruskorjaus valmistuu. Lisäksi on kesken Nokian Myllyhaassa S-marketin laajennus. Menossa on myös Nokian Myllyhaassa S-marketin laajennus, joka valmistuu keväällä. Myymälä laajenee tuhanteen neliömetriin nykyisestä 700 neliöstä. Lisäksi ensi kesänä avautuu uusi S-market Hämeenkyrön Tippavaaraan.