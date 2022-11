Sorsapuiston tekojään aukioloajat herättävät hämmennystä – Tämä juttu vääntää rautalangasta, kuka saa luistella ja milloin

Sorsapuiston suosittu tekojää on jaettu rataluisteluun, yleisövuoroihin ja kaukaloon.

Sorsapuiston tekojäärata avautui maanantaina 28. marraskuuta. Radan aukioloajat ja yleisövuorot herättivät runsasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, sillä vapaiden luisteluaikojen lisäksi kentällä on seuravuoroja, jolloin jäälle pääsevät vain seurojen jäsenet.

Selvitimme, milloin ja missä Sorsapuiston kenttä on kaikille avoin. Tarkista tästä jutusta kentän aukiolot ja eri luisteluvuorot.

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen sanoo, että seuravuoroja on vain muutamana päivänä viikossa. ”Pikaluistelijoiden seuravuoro on maanantai-iltana, keskiviikkona on ensin huoltotauko ja sitten seurojen yhteinen juniorivuoro kello 17–18. Perjantaina illalla on jääpalloseuran vuoro. Lisäksi seuravuorot ovat lauantai-aamuna ja sunnuntai-iltana, jotka ovat hiljaisimmat ajat.”

Kaukalo on kuitenkin avoinna mailallisille ja kiekollisille pelaajille joka päivä kello 8–21.30. Heinosen mukaan kaukalossa luistelu on turvallisuussyistä kielletty ja alue on varattu pelaajille.

Muun Sorsapuiston tekojään osalta vuorot on jaettu rataluisteluvuoroihin ja yleisöluisteluvuoroihin.

Tekojään yleisöluisteluvuorolla kenttä on jaettu kahtia: toisella puolella voi luistella ja toisella puolella pelata mailan ja pallon kanssa.

Sen lisäksi kenttä on varattu rataluisteluun, eli tarkoitus on kiertää kenttää ympäri ja tuolloin kentälle ei saa mennä mailojen kanssa.

Ratoja on kaksi: ulompi ja sisempi. Varsinkin sisemmällä radalla voi hyvin luistella lasten kanssa. Ulkorataa käyttävät tuolloin paljon esimerkiksi retkiluistelua harrastavat tai muuten pidempää matkaa luistelevat.

”Ratamerkinnät tehdään kentälle myöhemmin, siihen saakka mennään kuitenkin vastaavalla tavalla”, Heinonen sanoo.

Mikä? Sorsapuiston yleisövuorot Yleisöluistelukenttä on jaettu kahtia Toisella puolella saa pelata mailan ja pallon kanssa, toisella puolella luistella. Maanantai, tiistai, torstai kello 8–18.45. Keskiviikko kello 8-16.45 ja kello 18–21. Vuorojen välissä on seurojen yhteinen juniorivuoro. Perjantaina kello 8–19.15. Lauantai 10.15–21.30. Sunnuntai kello 12–19.15. Yleisöluistelu, kaksi rataa Kenttä varattu luisteluun, ei mailoja eikä palloja. Tiistai, torstai kello 19.30–21.30. Sunnuntai kello 8–11.15. Kaukalo, vain mailallisille ja kiekollisille pelaajille Joka päivä kello 8–21.30.