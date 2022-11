Loppuvuodesta 2015 turvapaikkaa hakemaan tullut Lama Kourdi, 30, sai viime vuonna Suomen kansalaisuuden.

Aamulehti

Ilo tarttuu puhelimitse, kun vuoden pakolaisnaiseksi valittu tamperelainen Lama Kourdi, 30, kertoo kutsusta Linnan juhliin.

Presidentti Sauli Niinistöltä saapunut kirje näytti jo ulkoisesti siltä, että Kourdi tiesi haaveensa Linnan juhlista toteutuvan 6. joulukuuta.

Kuka? Lama Kourdi Syntynyt vuonna 1992 Syyriassa. Asuu Tampereella. Perheessä aviopuoliso ja kolme lasta. Valittiin 2022 vuoden pakolaisnaiseksi. Viimeistelee sosionomiopintojaan, ja on työskennellyt varhaiskasvatuksessa, nyt äitiyslomalla. Pitää maahan­muuttaja­naisille kerhoa, jossa naisille opetetaan suomen kieltä ja kulttuuria sekä oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomeen turvapaikanhakijana vuoden 2015 lopulla. Syyriassa on ollut sisällissota yli 11 vuotta, minkä vuoksi YK:n arvion mukaan yli 6,6 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan.

Jos mahdollista, Kourdin mukaan hänen aviopuolisonsa on vielä enemmän innoissaan kutsusta. ”Hän näyttää enemmän tunteita. Ehkä kaikki Tampereen asukkaat tietävät, että olemme lähdössä Linnan juhliin”, hän sanoo helakan naurun säestämänä.

Sosionomiopinnoissaan loppusuoralla oleva Kourdi osaa suomen kielen niin hyvin, että hän ei tarvitse edes puhelinhaastattelussa tukea muista kielistä. Opintoja hän jatkaa, kun perheen kolmannen lapsen syntymän vuoksi meneillään oleva äitiysloma loppuu. Perheen 11- ja 4-vuotiailla pojilla on 4,5-kuukauden ikäinen sisko.

”Olin heti tosi ylpeä”

”Tuntui jännittävältä. Heti tuli mieleen, miltä Linnassa näyttää, keitä on siellä. Olin heti tosi ylpeä, että olen saanut kutsun sinne”, Kourdi kertoo tunnelmistaan kutsua katsellessa.

Linnan juhlista hän on nähnyt aiemmin uutispätkiä, mutta ei ole katsonut lähetystä kokonaan. ”Joka vuosi sanon, että ensi vuonna katson tai olen paikalla, kuka tietää.”

Nyt hän on paikalla, mikä ei ollut etukäteen itsesäänselvyys. Juhlat järjestetään ensimmäistä kertaa perinteiseen malliin kahden koronavuoden jälkeen, ja terveysturvallisuuden vuoksi aiempaa suppeamman kutsuvieraslistan kera.

Juhlamekko on parhaillaan ompelijalla lyhennettävänä. Huivia käyttävä Kourdi ei piilota asuaan kaappiin, vaan kertoo sen olevan tumman vihreä. ”Mekko on hyvä. Suomesta ei löydä helposti juhlamekkoa naisille, jotka käyttävät huivia. En ole huomannut aiemmin tätä ongelmaa.”

Hänen Turkissa asuva äitinsä otti huolen kantaakseen ja hankki tyttärelleen upean kokonaisuuden. ”Hänkin on tosi ylpeä, että minut on kutsuttu.”

”Minulla ei ole ongelmia”

Jos Suomessa olisi sama tapa kuin muslimien id al-fitr -juhlan aikaan Syyriassa, Kourdi voisi antaa presidentille kirjelapun, jossa olisi toive jonkin ongelman ratkaisemisesta. ”Minulla ei ole ongelmia, mutta tuli mieleen, jos vanhempani saisivat käydä täällä meillä kotona. He ovat syyrialaisia, ja ei ole helppo syyrialaisilla tulla Suomeen.”

Tytär ei ole nähnyt Syyriassa asuvaa isäänsä seitsemään vuoteen. ”Kaikista perusasioista on pula siellä. Välillä en puhu kuukausiin hänen kanssaan, kun ei ole sähköä ladata puhelinta.”

Äidin hän tapasi Turkissa saatuaan matkustamista helpottavan Suomen kansalaisuuden viime vuonna. ”Sitä ennen en nähnyt häntä kuuteen vuoteen.”

Kiusaaminen kitkettävä

”Kun minulle on annettu tämä mahdollisuus, olen maahanmuuttajien ääni juhlissa”, hän sanoo. ”Kun olen äiti ja nainen, puhun enemmän naisten ja lasten näkökulmasta maahanmuuttaja-asioissa. Kun olet itse kokenut asioita, tiedät mistä puhut.”

Kiusaaminen on asia, jonka Kourdi haluaisi kitkeä pois lasten kouluelämästä. ”Se on oikeasti ongelma, minkä haluan tuoda aina esiin.”

Miten asia ratkaistaisiin?

”Varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaisilla ei ole vielä riittävästi tietoa erilaisista kulttuureista ja kielistä, jolloin tulee paljon väärinkäsityksiä. Koulutusta pitäisi saada enemmän.”

”Myös vanhempien antama kasvatus vaikuttaa. Jos on ihania vanhempia, heidän lapsensa ovat todella kilttejä muille lapsille.”

Kourdille itsenäisyyden juhlinta oli uusi asia. ”Täällä juhlalla on iso merkitys kaikille, ja olen oppinut, että voi olla ylpeä, että Suomi on ollut itsenäinen maa tosi pitkään. Se on oikeasti tosi, tosi hienoa.”