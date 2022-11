Tampere palkitsi pastori Olli Viljakaisen Vuoden aikuisena – matalan kynnyksen terapia tavoittanut toista sataa nuorta aikuista: ”Nuoret voivat todella huonosti”

Olli Viljakaisen lisäksi myös Tuomas Waldén, Mirva Ritari, Elli Rasimus ja Linja 20 -hanke saivat Tampereen kaupungilta kiitosta työstään muiden ihmisten eteen.

Pastori Olli Viljakainen on valittu Tampereen Vuoden aikuiseksi 2022. ”Yllättävä tunnustus, en ollut tuollaista odottanut. Hyvältä tuntuu. Ehkä töissä on tullut tehtyä oikeita asioita”, Viljakainen sanoo Aamulehdelle. Arkistokuvassa Vanhasta kirkosta maaliskuulta 2020.

Aamulehti

Tampereen kaupunki jakoi tiistaina palkintoja muiden hyväksi toimineille kaupunkilaisille. Vanhan kirkon nuorten aikuisten pastori Olli Viljakainen sai Vuoden aikuinen -palkinnon. Sitä on jaettu vuodesta 2007.

Kaupunkilaisten ehdotusten perusteella jaettujen palkintojen teema oli turvallisuus. Viljakaista kiitettiin palkintoperusteissa hänen monipuolisesta työstään Laikunlavan ja Kirjastonpuiston nuorten eteen. Hän on muun muassa ollut suunnittelemassa 16–30-vuotiaiden maksutonta walk in -terapiaa Tampereella. Walk in -terapia on matalan kynnyksen terapiaa, joka toimii ilman ajanvarausta.

Tampereen seurakuntien, YAD ry:n ja Kirkkohallituksen yhteistyönä toteuttamaa terapiaa on järjestetty syksystä 2021. Yhdeksi syyksi sen takana Viljakainen nostaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n katastrofaalisen jonotilanteen. ”Meidän nuoret voivat todella huonosti ja joutuvat odottamaan apua pitkään. Tämä on hyvin ratkaisukeskeinen lähestyminen ongelmaan. Tarjotaan apua”, Viljakainen sanoo.

Lue lisää: Mitä ihmettä tapahtuu YTHS:llä? Lääkäripula on niin huutava, että opiskelijoiden on jonotettava kiireettömiä aikoja kuukausia

Walk in -vastaanotot ovat avoinna Vanhalla kirkolla maanantaisin kello 13–18 ja Hervannan Yhteisökeskus L8:ssa keskiviikkoisin kello 12–16. ”Välillä käy kolme tai neljä ihmistä sinä aikana, välillä on tyhjiä päiviä. Toista sataa nuorta aikuista olemme tavoittaneet vuoden aikana”.

Viljakaista motivoi työssään hänen oma arvopohjansa. ”Rakasta lähimmäistä. Siitä se halu auttaa lähtee.”

”Haluan rakentaa sekä kirkkoa että tätä kaupunkia ja yhteiskuntaa tuleville polville. Että heillä olisi paremmat oltavat.”

Lue lisää: Kynttilät syttyivät afganistanilaisten puolesta Tampereen vanhan kirkon muurilla

Lue lisää: Vanha kirkko Tampereen Keskustorilla kokee historiallisen mullistuksen – Se saa kahvilan ja istuinryhmiä

Vuoden vapaaehtoinen vastaa puhelimeen

Keskusteluapupalvelu Aamukorvan päivystäjä Tuomas Waldén palkittiin Vuoden vapaaehtoisena.

Vuonna 1987 perustettu Aamukorva vastaa Tampereella vuosittain noin 3 200 puheluun. Erityisesti ikäihmisille suunnattu palvelu toimii vuoden ympäri kello 6–9. Puheluihin vastaavat Waldénin tapaiset koulutetut vapaaehtoiset.

”Näen oman roolini vapaaehtoisena eräänlaisena joka paikan höylänä, jolla on tahtoa yrittää aidosti kohdata arjen haasteiden kanssa kamppailevia sekä kannustaa heitä jaksamaan elämän vastoinkäymisistä huolimatta. Se kaikkein pieninkin kädenojennus voi auttaa arvaamattoman paljon. Koen oman panokseni sangen vaatimattomaksi, joten on hienoa, että työni on koettu muistamisen arvoiseksi. Kenenkään ei siis tarvitse olla vapaaehtoisuuden supersankari, jotta voi saada työstään arvostusta osakseen”, Waldén sanoo kaupungin tiedotteessa.

Muita tunnustuksia

Tunnustuksia saivat myös Linja 20 -hanke sekä Lempäälän varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritari ja Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus.

Opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville 18–29-vuotiaille toimintaa järjestävä, Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima Linja 20 sai Hyvä haltija -tunnustuksen. Hankkeessa mentoreiksi koulutetut vapaaehtoiset muun muassa järjestävät kohderyhmään kuuluville valmennusta ja tarjoavat seuraa. Ritari ja Rasimus saivat Lampun henki -palkinnot työstään varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksen aktiiviseksi edistämiseksi.

Palkinnoista päätettiin Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa marraskuussa.