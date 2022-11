Tampereen Koskikeskukseen ilmestyi kauppa, joka on kielletty alle 18-vuotiailta

R-kioskin valikoimapäällikön Lauri Vatasen mukaan liikkeen henkilökunta huolehtii siitä, että sähkösavukekauppaan pääsevät vain täysi-ikäiset.

Aamulehti

Tampereen Koskikeskukseen on avattu sähkösavukeliike, jonka kerrotaan olevan ikärajaltaan K18 ja mallia pop-up eli väliaikainen. Koppimaisesta liiketilasta myytävät tuotteet eivät näy ulospäin, mutta teksti seinässä kertoo kyseessä olevan sähkösavukeliike. Seinässä on myös R-kioskin kyltti.

R-kioskin valikoimapäällikkö Lauri Vatanen kertoo sähköpostitse, että R-kioski tekee liikkeessä yhteistyötä Philip Morrisin kanssa. Liike avattiin 8. marraskuuta, ja se toimii Koskikeskuksessa vuoden loppuun.

Miksi liike on juuri Koskikeskuksessa tai ylipäänsä kauppakeskuksessa, jossa tiedetään liikkuvan paljon nuoria?

”Kauppakeskuksissa liikkuu paljon täysi-ikäisiä tupakka- ja nikotiinituotteiden ostajia ja pop-up-liike on tarkoitettu vain ja ainoastaan heille ja heidän parempaa palvelemistaan varten. Myynnissä olevat tuotteet ovat osa R-kioskin perusvalikoimaa”, Vatanen vastaa.

Vatasen mukaan liikkeen henkilökunta huolehtii siitä, että myymälään pääsevät vain täysi-ikäiset. ”Henkilöllisyystodistukset tarkistetaan aina, mikäli kyseessä on nuoremman näköinen kuluttaja”, Vatanen kirjoittaa.

Mitä? Näin sanoo laki Tupakkatuotteita, tupakan vastikkeita, sähkösavukkeita, nikotiininesteitä tai tupakointivälineitä, jotka on tarkoitettu tupakkatuotteen kuumentamiseen, tai mainittujen tuotteiden tavaramerkkejä ei saa pitää esillä kyseisten tuotteiden vähittäismyynnissä. Esilläpitokielto ei koske sellaista erillisellä sisäänkäynnillä varustettua myyntipaikkaa, jossa myydään lähes yksinomaan tässä laissa tarkoitettuja tuotteita, jos tuotteita ja niiden tavaramerkkejä ei voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta. Lähde: Finlex

Koskikeskuksen keskuspäällikkö Reeta Thure sanoo, että sähkösavukeliikkeen ottamista Koskikeskukseen harkittiin tarkkaan. Thuren mukaan jääkiekon MM-kisojen aikaan sähkösavukeliike toimi Koskikeskuksen Suvantokadun puoleisen lipan alla kontissa ulkona. ”Nyt kun ei voi ulkona toimia, otimme tällaisen testaukseen. Kyllä siitä tietenkin paljon keskusteltiin”, Thure kertoo.

Thure sanoo, ettei koe liikkeen houkuttelevan nuoria. ”Ajatuksena on täysi-ikäisten asiakkaiden palveleminen.” Koskikeskuksen omistavan Cityconin kauppakeskuksista vastaava myyntipiste on ollut ainakin Myyrmannissa Vantaalla. ”Meillä on niistä hyviä kokemuksia. He pitävät tarkkaan ikärajasta kiinni ja tuntevat vastuunsa”, Thure sanoo.

Thuren korviin ei ole kantautunut kielteistä palautetta sen enempää MM-kisojen aikaisesta myymälästä kuin nykyisestäkään. Tuotteiden käyttäjät sen sijaan ovat kiitelleet sijaintia. ”Yhtään kyseenalaistavaa tai negatiivista palautetta ei ole ainakaan minun korviini tullut.”