Tampere kasvaa niin, että sähkönkulutus ei meinaa millään pudota – kaupunkilaiset saavat seikkaperäiset ohjeet sähkökatkojen varalle kotiinsa

Tampereella sähkönkulutus on laskenut tänä vuonna hitaammin kuin koko maassa keskimäärin. Tampereen Sähköverkko oy:n alueella kulutus on joinakin kuukausina jopa kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi elokuussa kulutus kasvoi yli 4 prosenttia, kun koko maassa sähköä käytettiin 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Parina viime kuukautena kulutus on laskenut myös Tampereella, mutta paljon muuta maata hitaammin.

Tampereen Sähköverkon toimitusjohtajalla Petri Sihvolla on näkemys, miksi sähkön käyttäminen ei vähene Tampereella koko maan keskiarvon tahtiin.

”Tämä on kasvukunta. Tänne tulee vuodessa 2 000–4 000 käyttöpaikkaa lisää, niin kyllähän se väistämättä rupeaa näkymään.”

Sihvon mukaan väestönkasvun sivussa Tampereelle tulee myös lisää palveluita, jolloin sähkön käytön kasvu kumuloituu.

”Kun tulee kysyntää, tulee myös tarjontaa, ja se lisää kulutusta.”

Asumisen osuus harppasi

Viime vuonna Tampereen sähkönkulutus nousi Energiateollisuus ry:n tilastojen mukaan reilusti vuodesta 2020. Teollisuuden kulutus kasvoi vain ripauksen, palveluiden sekä rakentamisen kulutus jopa pieneni kymmenkunta prosenttia. Asumisen ja maatalouden sähkönkulutus taas kasvoi peräti yli 22 prosenttia vuodessa, jonka seurauksena Tampereella kokonaiskulutus kasvoi vajaat seitsemän prosenttia. Sihvon mukaan lämpötiloilla on suuri merkitys kulutukseen.

”Viime talvi oli aika kylmä. Olen pyörittänyt tilastoja vuodesta 2002, joulukuussa 2021 oli tilastohistorian suurin siirtomäärä. Tuo on ihan selkeä selitys.” Sihvon mukaa myös vuoden 2021 alkukuukaudet olivat melko kylmiä.

Toimitusjohtaja Petri Sihvo valokuvattiin lokakuussa Tampereen sähkölaitoksen Lämpötalon pohjoispäähän maalatun muraalin edessä. Sähkön historiaa kuvaavan muraalin ovat maalanneet kuvataiteilijat Hermann Sebastian Schultz, OCTO ja Tomi Lastunen.

Asumisen ja maatalouden osuus sähkön kulutuksesta Tampereella oli viime vuonna Energiateollisuuden tilastojen mukaan 44 prosenttia. Pelkkien kotitalouksien osuutta ei erotella, mutta Sihvon mukaan sen osuus ei ole suuri.

”Täällähän ei ole maataloutta juuri nimeksikään.”

Vaikka Tampereella sähkönkulutus onkin laskenut syksyllä vain vähän, Sihvo uskoo, että ihmiset ovat säästäneet sähköä myös Tampereella.

”Ainakin he, joilla on pörssisidonnainen sähkö. Kyllä se euro rupeaa ohjaamaan ihan väkisin.”

Ratikka tuskin pysähtyy

Tampereella sähköä kuluttaa yhä enemmän myös joukkoliikenne, mutta sen osuus on kuitenkin marginaalinen. Sihvon mukaan viimeisen vuoden aikana ratikan kuluttama sähkö on ollut noin puoli prosenttia Tampereen Sähköverkon kokonaissiirrosta. Puoli prosenttia Tampereen sähköstä olisi lähes 10 000 megawattituntia eli yli 500:n sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran.

Mitä ratikalle tapahtuu, jos talvella joudutaan turvautumaan sähkökatkoihin?

”Kyllä tilanne täytyy olla aika huono, että ratikkaa pitää ruveta katkomaan. Olemme pyrkineet, että siihen ei tarvitse kajota.”

Petri Sihvo ei usko, että ratikkavaunuja pysäytettäisiin sähköpulan takia. Kuva Tampereen Keskustorilta huhtikuun alusta 2022.

Sähköbussien kulutustietoja on saatavilla ainoastaan linjan 2 busseista, jotka eivät ole enää käytössä. Busseilla ajettiin vuodessa 126 000 kilometriä, ja ne kuluttivat keskimäärin 1,5 kilowattituntia kilometrillä. Linjan bussit käyttivät vuodessa siis reilun 10 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen verran sähköä.

Ohjeet katkojen varalle tulossa

Tamperelaiset sähkön ja kaukolämmön käyttäjät saavat pian kirjeitse ohjeita mahdollisten sähkökatkojen varalle. Ohjekirjeet tulevat perille näillä näkymin itsenäisyyspäivän viikolla.

Kirjeessä on turvallisuuteen liittyviä ohjeita sekä sähkölaitteisiin, kaukolämpöön että varautumiseen liittyen. Lisäksi kirjeestä löytyy ohjeet, kuinka asiakas voi tilata kännykkäänsä katkoista kertovat tekstiviestit.

”Se on tehty sillä ajatuksella, että jos tilanne rupeaa eskaloitumaan, siitä voi muistin virkistämiseksi katsoa ohjeistusta.”