Tampereelle avautui tunnetun ketjun uusi lippu­laiva­myymälä – Hämeenkadun uudet toimijat kertovat, millainen keskusta on nyt

Tampereen keskusta on elävöitynyt remontti- ja koronavuosien jälkeen. Esimerkiksi Pentik avasi koko maan lippulaivan Hämeenkadun varteen keskiviikkona. ”Kukaan ei oikein tiedä, mihin suuntaan Helsingin keskusta kehittyy”, toimitusjohtaja Riikka Wulff sanoo.

Aamulehti

Asiakas on aina oikeassa, joten Hämeenkadun varressa lauantaina asioinut Sirkku Vuorinen-Simula saa tässä jutussa puheenvuoron ensimmäisenä.

Nokialla asuva Vuorinen-Simula kävi lisäämässä Tampereella kirpputorille tavaraa, ja päätti seuralaisineen kävellä myös keskustassa.

Hän poikkesi kenkäliikkeeseen ja päätti sovituksen jälkeen ostaa uuden parin.

Myyjä Jenna Dahl (oik.) ja asiakas Sirkku Vuorinen-Simula keskustelivat, millaisia sovitetut kenkäparit ovat.

Vuorinen-Simula oli havainnut myönteisen asian Hämeenkadulla. ”Onhan se vähän elävämpi jo. Kyllä sen huomaa”, hän sanoi.

Hän asioi Hämeenkatu 11:ssä, johon Click Shoes -ketju avasi liikkeen syyskuun alussa.

”Yllättyneet positiivisesti”

”Me olemme todella tyytyväisiä. Siinä on ollut hirmuisen vilkasta”, Click Shoesin ketjupäällikkö Marjo Saarinen kertoi puhelimitse perjantaina.

Kenkiä, kenkien hoitotarvikkeita ja laukkuja myyvä liike toimi Tampereella aiemmin Koskikeskuksessa, sitä ennen Ratinan kauppakeskuksessa. Ketjulla on 31 toimipistettä eri puolilla Suomea.

”Olimme jo toiveikkaita, että tämän kokoisen kaupungin keskustassa asiakkaita liikkuu, mutta olemme silti yllättyneet positiivisesti. Hyvin viihdymme ja tykkäämme paikasta”, Saarinen sanoo.

Erilaiset kaupanalan kampanjat ja kaudet näkyvät myös kenkäkaupassa, mutta yksi vaikuttaa ylitse muiden. ”Meidän ala on kausiriippuvaista. Kylmenevät säät näkyvät vilkastumisena.”

Myös maailmantilanne vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. ”Ennemmin on huomattu tänä syksynä, että mieluummin ostetaan laadukasta ja hintavaa, mikä voi olla toisaalta yllättävää, mutta toisaalta myös loogista, että ajatellaan hankinnan olevan pitkäkestoisempi”, Saarinen kertoo.

Hämeenkatu 11:n kiinteistö oli kolmisen vuotta tyhjillään ja tyhjää tilaa on yhä yli puolet liiketiloista.

”Kadunpuoli on jo niin vilkas ja eläväinen, että emme näe kiinteistön tyhjää tilaa ongelmana”, Saarinen sanoo.

Hämeenkatu 11:n kohdalla Tampereella näytti lauantaina kello 11 tältä. Oikealla sijaitsee yksi pääkadun varren uusimmista liikkeistä, Click Shoes.

Hämeenkatu 11:n vuokrauksesta vastaava toimitilasalkunhoitaja Leeni Andersson Kevasta sanoo, että uusia vuokrasopimuksia ei ole solmittu. Hän toivoo, että uusista vuokralaisista voidaan kertoa alkuvuonna 2023.

Käväisimme myös Hämeenkadun länsipäässä, jossa haetaan uusia asemia kaupantekoon.

Hämeenkadun länsipäähän on avattu uusia liikkeitä. Lauantaina noin kello 10.30 katu näytti tältä Kuninkaankadun kulmasta itään katsottuna.

Lippulaiva Tampereelle

Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff avaa oven Hämeenkatu 22:ssa keskiviikkona avautuneeseen liikkeeseen. Keramiikka-, lahjatavara- ja sisustusalan yrityksen uusin liike sijaitsee Nordea-pankin asiakaspalvelulta vapautuneessa katutason tilassa.

”Olemme pitkään himoinneet hienoa kivijalkamyymälää”, Wulff sanoo.

Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff ihastelee yrityksen uusinta kivijalkakauppaa. Hämeenkadulle avautuvaa näyteikkunaa on peräti 11 metriä.

Edellinen Koskikeskuksessa sijainnut tila jäi taakse, ja kun uudesta saatiin sopimus aikaan, paikaksi tuli pääkadun varsi. Kyse on Wulffin mukaan Pentikin lippulaivasta koko maassa.

”Meillä ei ole tällä hetkellä lippulaivamyymälää Helsingissä lainkaan, ja sellaisen paikka on kivijalassa. Kukaan ei oikein tiedä, mihin suuntaan Helsingin keskusta kehittyy, joten ajattelimme, että avaamme lippulaivan Tampereelle”, Wulff kertoo. ”Tämä on upea vanha kiinteistö.”

Pentik ei miettinyt muita katuja. ”Todettiin, että paikan täytyy kuitenkin olla Hämeenkatu. Jo poikkikadulla ollaan liian kaukana”, Wulff sanoo.

Ovelta alkaa myös Kuninkaankadun kävelykatuosuus, mikä miellytti yhtiötä. ”Vaikuttaisi siltä, että tänne päähän on rakentumassa enemmänkin tätä kauppiastoimintaa. Luotamme siihen, että Hämeenkatu vetää.”

”Keskusta on oikeasti upea. Tampere on kehittynyt”, ihastelee toimitusjohtaja Riikka Wulff Hämeenkadun ja Kuninkaankadun risteyksessä.

Pentikille Hämeenkadun varsi on tuttu 1990-luvulta, jolloin yksi liikkeistä sijaitsi kadun itäpäässä.

Bisnestä pitkällä jänteellä

Takana on kolme aukiolopäivää, ja Wulff pitää alkua lupaavana. ”Olen ollut erittäin tyytyväinen, vaikka tietenkin vasta myöhemmin nähdään kokonaisuus.”

Alkua varjostaa poikkeuksellinen maailmanaika. ”Teemme bisnestä pitkällä aikajänteellä. Kausivaihteluita ja isoja vaihteluita taloustilanteessa tulee ja menee vuosikymmenten saatossa.”

Lempäälässä asuva Wulff ihastelee ohi kulkevaa ratikkaa, jonka väri sointuu sattumalta myynnissä oleviin joulutekstiileihin. ”Keskusta on oikeasti upea. Tampere on kehittynyt.”

Päätämme haastattelun näihin sanoihin ja siirrymme toiselle puolelle Hämeenkatua.

Hämeenkadun ja Kuninkaankadun kulmassa sijaitsevasta uudesta kahvilasta avautuvat näkymät useaan suuntaan.

Siellä sijaitsevan uuden italialaisvaikutteisen kahvilan nimi on Bacaro Doppio, mutta paikka on jo ehditty ristiä kansan suussa Sokoksen kahvilaksi.

Kahvila avoinna pitkään

Ryhmäpäällikkö Anu Vesanen Pirkanmaan osuuskaupasta hehkuu yhdessä uuden kahvilan kanssa Sokosen alakertaan avatussa katutason kahvilassa, jonka kyljessä on myös salaattibaari.

”Onhan tämä ihan paraatipaikalla”, Vesanen perustelee, miksi kahvila sijoitettiin hulppeaan tilaan ikkunoineen. ”Katsopas tuosta ulos, näkymät ovat mahtavat, ja ohikulkua on koko ajan, tässä on ratikkapysäkkiä ja muuta. Tämä on ihan keskeisellä paikalla.”

”Jännitin avaamista, mutta odotukset ovat ylittyneet”, kertoo ryhmäpäällikkö Anu Vesanen Pirkanmaan osuuskaupasta.

Paikan etuna on Vesasen mukaan myös se, että oman sisäänkäynnin vuoksi kahvila voi avautua ennen tavarataloa ja olla avoinna sitä pidempään.

Pari viikkoa avoinna ollut kahvila on lunastanut Vesasen mukaan paikkansa myös myynnin puolesta. ”Odotukset ovat menneen aivan nappiin. Jännitin avaamista, mutta odotukset ovat ylittyneet.”

Vesanen kertoo, että Hämeenkadun elpyminen on näkynyt myös Sokoksen myynnissä.

Seuraavat avajaiset vietetään tavaratalon neljännessä kerroksessa, jonne avataan ravintolamaailma 10. joulukuuta.